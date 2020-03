Schweiz wird zum Flickenteppich von Sonderregeln

Am Freitag versuchte der Bundesrat per Notrecht eine national einheitliche Reaktion auf die Corona-Epidemie durchzusetzen. Doch nur 48 Stunden später besteht in der Schweiz ein Flickenteppich aus kantonalen und kommunalen Sonderregeln.

Zuvorderst marschiert immer noch das Tessin. Der Südkanton, der bislang von der Epidemie am schwersten getroffen ist, verfügte bereits am Samstag die Schliessung aller öffentlichen Lokale – vom Restaurant bis zum Coiffeursalon. Geöffnet sind südlich des Gotthards jetzt nur noch Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen, Post und Banken.

Demgegenüber herrscht in der Deutschschweiz bis Sonntagmittag die trügerische Ruhe vor dem Sturm. Doch dann lässt das Bundesamt für Gesundheit die Bombe platzen: Innert 24 Stunden gibt es in der Schweiz über 800 neue Corona-Fälle. Inzwischen sind rund 2200 Personen positiv getestet, 14 Patienten sind verstorben.

Die schnell wachsenden Fallzahlen führen nun auch nördlich des Gotthards zu immer drastischeren Massnahmen. Am schnellsten reagiert Basel-Landschaft: Am Sonntagnachmittag tritt die Kantonsregierung in corpore vor die Medien und verkündet eine kantonale «Notlage». Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, schliesst sie alles, was nicht zur Grundversorgung zählt: Kinos, Theater, Fitnesscenter, Restaurants. Der Kanton geht damit deutlich über die Massnahmen des Bundesrats hinaus. Wenige Stunden später zieht der Jura mit ähnlichen Massnahmen nach. Und am Abend folgen Neuenburg und Graubünden.

Coiffeur oder nicht Coiffeur?

Der Aargau, der eine lange Grenze mit Baselland hat, reagiert sichtlich irritiert auf diese Alleingänge. Am Abend teilt die Kantonsregierung in Aarau mit, auf ihrem Territorium gälten weiterhin die Bundesratsbeschlüsse vom Freitag. Gleichzeitig ruft sie zum eidgenössischen Schulterschluss auf: «Der Regierungsrat erachtet es als zwingend notwendig, dass weitergehende Massnahmen auf nationaler Ebene und auch unter den Kantonen abgestimmt werden.»

Die kantonalen Beschlüsse führen nun zum Teil zu Absurditäten: Anders als im Tessin darf man im Baselbiet zum Beispiel noch zum Coiffeur gehen.

Auch die Kindertagesstätten (Kitas) sollen im Baselbiet bis auf weiteres offen bleiben – ganz anders als im Nachbarkanton Solothurn. Statt Kleiderläden und Restaurants zu schliessen wie die Baselbieter, verfügen die Solothurner am Sonntag die Einstellung des regulären Betriebs in Kitas, Horten und Spielgruppen. Die Kitas sollen lediglich ein Notangebot aufrechterhalten für Eltern, die unbedingt zur Arbeit müssen, etwa weil sie im Spital tätig sind.

Damit schliesst sich Solothurn dem Kanton Basel-Stadt an. Dieser hatte bereits am Freitag verkündet, den Kitabetrieb so weit wie möglich herunterzufahren.

Vorgaben werden ignoriert

Damit gelten bei den Krippen nun sehr uneinheitliche Regeln. Anders als Solothurn und Basel-Stadt empfehlen die meisten Kantone bisher, die Krippen offen zu lassen. Damit wollen sie sicherstellen, dass es zumindest für Eltern mit systemkritischen Berufen weiterhin eine Kinderbetreuung gibt.

Doch ein Teil der kommunalen und privaten Krippen ignorieren zusehends diese Anordnungen. So schliesst die Gemeinde Bremgarten bei Bern ihre Kita Stärnschnuppe – obwohl die Kantonsregierung sogar Spielgruppen weiterführen will.

Im Waadtland unterläuft sogar der Kantonshauptort Lausanne die Absicht des Kantons, die Krippen offen zu halten. Die Trägerstiftung der städtisch subventionierten Lausanner Krippen garantiert ihr Angebot nur noch für medizinisches Personal. Kinder von Teilzeitarbeitenden werden nicht mehr betreut. Alle anderen Eltern müssen am Montag die Betreuung mit der Krippenleitung vor Ort neu aushandeln.

Eine Million Schüler betroffen

Anders als bei den Krippen hat der Bundesrat bei den Volksschulen national die Einstellung des regulären Unterrichts verfügt. Hingegen sollen die Kantone für dringende Fälle ein Betreuungsangebot anbieten.

Damit beginnt die wohl ausserordentlichste Schulwoche der Landesgeschichte. Für über 950’000 Primar-, Sekundar- und Mittelschüler fällt der reguläre Unterricht aus – für mindestens drei Wochen, vielleicht aber auch deutlich länger.

Von diesem Entscheid wurden viele kantonale Verantwortliche auf dem linken Fuss erwischt. Die Folge ist nun auch hier ein föderalistisches Jekami. Denn auch die Schulschliessung wird sehr unterschiedlich umgesetzt.

In gewissen Kantonen dürfen alle Eltern, die wollen, ihre Kinder in der Schule zur Betreuung abgeben. Andernorts müssen sie nachweisen, dass sie in einem systemkritischen Beruf arbeiten, etwa im Spital oder bei der Polizei, oder sonst eine familiäre Notsituation haben.

Die Kantone sind sich nicht einmal einig, ob die Schulpflicht noch gilt oder nicht. Für Aufsehen unter Bildungsexperten sorgt der Kanton Aargau. Dieser erklärt auf seiner Website: «Die Schulpflicht an öffentlichen und privaten Schulen ist vorübergehend ausgesetzt.» Das bedeutet, dass Aargauer Eltern ihre Primarschüler nun völlig legal ins Auto packen und sich mit ihnen wochenlang auf die Alp oder sonstwohin absetzen können.

Die meisten anderen Kantone erklären, die Schule gehe weiter. «Es findet ein Fernunterricht statt, zum Beispiel mit elektronischen Mitteln und mit der Übermittlung von Aufgaben per Mail oder per Post», schreibt die Berner Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) am Sonntag in einem Brief an die Eltern im Kanton. Auch die Thurgauer Erziehungsdirektorin Monika Knill (SVP) stellt in Radio Top klar, die Schulpflicht bleibe bestehen und solle per Fernunterricht umgesetzt werden.

Der Aargau hingegen verbietet den Fernunterricht auf der Primarstufe explizit: «Es dürfen keine Aufgaben erteilt werden, auch nicht digital.» Bildungsdirektor Alex Hürzeler (SVP) erklärt diesen Entscheid auf Anfrage damit, dass die Primarlehrer die Obhut für unbetreute Kinder sicherstellen müssten. Man habe verhindern wollen, dass sie gleichzeitig auch noch für den Rest der Klasse zu Hause Aufgaben vorbereiten müssten.

Der Kanton Solothurn versucht dieses Problem dadurch zu lösen, dass er den totalen Shutdown bis Mittwoch verordnet. In dieser Zeit sollen die Lehrer ein Programm für den Heimunterricht ab Donnerstag erarbeiten.

Voraussicht zahlt sich aus

Einzelne Schulen sind allerdings deutlich weiter. Weise Voraussicht hat Freddy Noser bewiesen, der Schulleiter des Oberstufenschulzentrums Sproochbrugg der St. Galler Gemeinden Niederhelfenschwil und Zuzwil. Noser hat bereits am 11. März ein Konzept für virtuellen Schulunterricht für seine 300 Schüler verfasst und umgesetzt. Damals waren flächendeckende Schulschliessungen noch kaum vorstellbar. «Ich bin aber davon ausgegangen, dass es kommt», sagt Noser.

Gemäss seinem Konzept haben Nosers Lehrer schon letzte Woche mit ihren Schülern Fernunterricht mit dem Microsoft-Programm Office 365 geübt. Schüler, die zu Hause keinen Computer oder keinen Internetanschluss haben, bekamen von der Schule Geräte und Handys, um jederzeit auf die Unterrichtsmaterialien und die Chats mit ihren Lehrern und Kameraden zugreifen zu können.

Damit geht der Unterricht der Schule Sproochbrugg am Dienstag fast nahtlos weiter – allerdings nicht im Schulhaus, sondern im Internet. Schulleiter Noser ist überzeugt: «Die aktuelle Situation ist auch eine Chance, um neue Unterrichtsformen auszuprobieren.»

Greift der Bundesrat durch?

Derweil trat der Bundesrat am Sonntagabend wegen der Corona-Epidemie überraschend zu einer Krisensitzung zusammen. Beschlüsse kommunizierte die Regierung zunächst nicht. Bundesratssprecher André Simonazzi hielt anschliessend auf Twitter fest, die Landesregierung habe «Bilanz gezogen über die Situation in den Kantonen und Nachbarländern und das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Epidemie diskutiert». In Kürze, so kündigte Simonazzi am Sonntagabend an, werde der Bundesrat erneut tagen.