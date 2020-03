Warum Biofleisch so viel teurer ist

Die Reaktion der Detailhändler

Diese Zeitung fragte die untersuchten Detailhändler (Coop, Migros, Denner, Aldi und Lidl), ob sie künftig die Preisunterschiede verringern wollen. Coop antwortet: «Wir verdienen unter dem Strich an Label- und Biofleisch nicht mehr als an konventionellem Fleisch.» Denner, das kein Biolabel führt, will auch künftig hochwertiges Fleisch zu attraktiven Discountpreisen anbieten. Lidl wiederum möchte sein Fleisch weiterhin zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, ähnlich wie Aldi und Migros, die zusätzlich die höheren Produktionskosten von Labelfleisch hervorhoben. (czu)