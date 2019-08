Eine Debatte, die eigentlich überflüssig sein sollte

Für einmal stritt das Zürcher Stadtparlament an seiner Sitzung in dieser Woche nicht über Parkplätze oder Budgetkürzungen, sondern über die Wirkung von Sprache. Es hatte zu beurteilen, ob das Ratsbüro zu Recht die Annahme einer Interpellation zurückwies, in der nur die männliche, statt die weibliche und die männliche Form verwendet worden war. Das Verdikt nach eineinhalbstündiger Debatte: Ja, das war richtig.

Die grossen Zeitungsredaktionen liessen Frauen den Entscheid kommentieren. Und die teilten aus: «Feminismus-Wahnsinn» und «absurd» hiess es im «Blick», von «schikanieren» und «erziehen» war im «Tages-Anzeiger» zu lesen. In einem Punkt haben die Kommentatorinnen recht: Es sollte nicht Sache eines Parlaments sein, sich um gendergerechte Sprache zu bemühen. Bloss die Begründung ist falsch: Es handelt sich hier nicht um eine lästige Formalität.

Auch wenn es in diesem konkreten Fall stark nach einem Powerplay der links-grünen Mehrheit riecht – die Interpellantin ist in der SVP –, hat der Gemeinderat im Grundsatz doch richtig entschieden. Letztlich geht es nämlich um etwas, das längst selbstverständlich sein sollte und also keiner Debatte bedürfte – mindestens wenn man den gesunden Menschenverstand als Massstab anlegt. Durch Sprache werden vor dem inneren Auge Bilder erzeugt. Und solange nur von Chirurgen, Juristen, Experten die Rede ist, verfestigen sich diese, werden Geschlechterstereotype zementiert. Selbst wenn die Frauen bei diesem «generischen Maskulinum» mitgemeint sind, wie es entschuldigend gerne heisst. Es geht nicht an, dass Frauen 2019 bloss «mitgemeint» werden, das ist diskriminierend. Also, es heisst: Bundesrätinnen und Bundesräte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Bäuerinnen und Bauern.

Natürlich beseitigt eine derartige Sprachregelung die gesellschaftlichen Ungleichheiten nicht. Aber sie setzt mindestens dort an, wo die Probleme entstehen: in den Köpfen.



