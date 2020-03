«Eine Schliessung von Schulen und ÖV wäre auch in der Schweiz denkbar»

Herr Uhlmann, neu sind in der Schweiz schon Anlässe ab 150 Teilnehmern bewilligungspflichtig. Warum interessiert Sie das als Rechtsprofessor?

Mit dem Schritt soll die Gesundheit der Bevölkerung geschützt werden. Gleichzeitig hat er für die Veranstalter und die Besucher der betroffenen Anlässe natürlich sehr einschneidende Konsequenzen. Hier stellen sich aus verwaltungsrechtlicher Sicht klassische Fragen des öffentlichen Interesses und der Verhältnismässigkeit. Um diesen angemessen Rechnung zu tragen, ist es nötig, die Verbote weiter zu konkretisieren.

Viele Organisatoren sind sauer: Manche bezeichneten die Auflagen öffentlich als «unverhältnismässig». Gehen Sie davon aus, dass das Verbot ein rechtliches Nachspiel haben wird?

Ja, davon gehe ich aus. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich die Gerichte mit den Veranstaltungsverboten beschäftigen werden. Die Schwierigkeit dabei ist, dass es eine Weile dauern dürfte, bis die ersten Urteile dazu gefällt werden. Wenn ein Organisator in zwei Wochen ein grosses Konzert plant, kann er eine Absage mit einer Beschwerde kaum mehr verhindern. Ist er aber für eine ganze Reihe an Konzerten verantwortlich, kann er darauf hoffen, dass das Gericht ein Urteil mit Präjudizwirkung fällt – und er dadurch grünes Licht für künftige Veranstaltungen bekommen wird.

Felix Uhlmann ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich und hat für seine Vorlesung «Allgemeines Verwaltungsrecht» die Auswirkungen des Veranstaltungsverbots analysiert. Foto: Florian Bärtschiger

Können die Veranstalter mit Entschädigungen rechnen, wenn sie vor Gericht siegreich sind?

Solche Forderungen werden zu prüfen sein. Besonders optimistisch wäre ich als Veranstalter aber nicht: Das Epidemiengesetz sieht zwar unter Umständen Entschädigungen für Einzelpersonen vor, die in Quarantäne müssen, nicht aber für die Absage von Veranstaltungen. Eine Staatshaftungsklage dürfte in den meisten Fällen scheitern.

Aus dem Parlament wurden – von links wie auch von rechts – schon Rufe nach einer Entschädigung der Veranstalter durch den Bund laut. Könnten solche Abfindungen rückwirkend beschlossen werden?

Ja, das Parlament hat hier weitestgehend freie Hand – und zwar sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler und kommunaler Ebene. Einzuhalten ist das Verfahren der Gesetzgebung, doch bestehen Beschleunigungsmöglichkeiten. Noch schneller können die Regierungen handeln.

Machen wir noch einen Schritt zurück: Was ist aus rechtlicher Sicht überhaupt eine Veranstaltung? Könnte theoretisch auch der Intercity von Zürich nach Bern unter das Verbot fallen?

Die Richtlinien des Bundes sehen das zwar im Moment noch nicht vor. Aus Sicht des Interesses des Gesundheitsschutzes ist eine Zugfahrt oder eine Schullektion aber genauso eine Veranstaltung wie ein Konzert. Der Bundesrat könnte jederzeit auch Einschränkungen für den öffentlichen Verkehr verhängen. Insbesondere, falls die Warnstufe gemäss Epidemiengesetz nochmals erhöht wird – und wir von der «besonderen» in die «ausserordentliche Lage» übergehen.

«Political Correctness ist hier fehl am Platz.»

Dass in den Kantonen manche Veranstaltungen mit weniger als tausend Teilnehmern weiter erlaubt sind, andere hingegen verboten wurden, sorgt für Unmut. Ist es möglich, juristisch wasserdicht zu definieren, wer noch eine Bewilligung bekommen darf?

Starre Regeln aufzustellen, wäre für die Verantwortlichen zwar bequem. Es wäre aber falsch. Letztlich muss jeder Anlass einzeln beurteilt werden. In einem ersten Schritt sind Aspekte des Gesundheitsschutzes zu prüfen. Möglicherweise ist es kritischer, wenn 500 Studierende dichtgedrängt im Hörsaal sitzen, als wenn 999 Menschen auf einer grösseren Fläche lose zirkulieren. Dazu kommen weitere Risikofaktoren: Sind im Publikum viele alte Leute? Oder solche, die gerade aus Italien zurückgekommen sind? Political Correctness ist hier fehl am Platz.

Nehmen wir das Zürcher Opernhaus: Das Durchschnittsalter der Besucher ist dort höher als anderswo – und trotzdem können die Aufführungen mit leicht reduzierter Platzzahl durchgeführt werden. Ist das rechtlich haltbar?

Das muss der Kanton genau überprüfen. Klar ist: Nur weil die Platzzahl auf etwas unter die Tausend-Personen-Marke gedrückt wurde, ist noch niemand geschützt. Die Verordnung des Bundesrats überlässt die Beurteilung den Kantonen. Ich sehe durchaus gewisse Punkte, die kritisch sind: neben dem fortgeschrittenen Alter des Publikums auch die lange Dauer der Vorführungen.

«Droht einem Veranstalter der Ruin, ist dies ein starkes gegenläufiges Interesse.»

Gewisse Veranstalter fürchten bei einer Absage ihres Events um ihre Existenz. Dürfen solche Überlegungen beim Erteilen einer Bewilligung eine Rolle spielen?

Aus meiner Sicht, ja. Natürlich kommen zuerst die gesundheitspolizeilichen Abklärungen. In einem zweiten Schritt muss man aber anschauen: Welche Argumente liegen als Gegengewicht in der Waagschale? Droht einem Veranstalter der Ruin, ist dies ein starkes gegenläufiges Interesse. Zu berücksichtigen sind auch die öffentlichen Interessen, Stichwort Verkehr, Schulbildung oder Kultur.

In Italien wurden ganze Schulen und Universitäten geschlossen. Finden Sie es nachvollziehbar, dass die Schweiz darauf verzichtet?

Im Moment schon. Es besteht ein öffentliches Interesse daran, dass die Schule stattfindet. Zudem wäre es auch gesundheitspolizeilich wenig zielführend, wenn die Kinder zu Hause blieben und dort von den Grosseltern betreut würden, die zu den gefährdetsten Gruppen zählen. Je nachdem, wie sich die Gefahrensituation entwickelt, wäre eine Schliessung von Schulen oder auch des ÖV aber durchaus denkbar

Welche Absage schmerzt Sie persönlich am meisten?

Ich bin Basler, da ist der Fall klar: Die Absage der Fasnacht natürlich!