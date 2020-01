Er nimmt es mit der Krankenkassen-Lobby auf

Beat Rieder ist kein Revolutionär. Er ist das exakte Gegenteil davon. Ein grundbürgerlicher CVPler, Ständerat, Anwalt und Notar und Familienvater.

Aber Beat Rieder (56) führt etwas im Schilde, das einem Umsturz gleichkommt. Er plant den vielleicht entscheidenden Schlag gegen den Lobbyfilz im Bundeshaus.

Seine Idee: Wer in einer Kommission sitzt, soll nicht länger bezahlte Mandate von Organisationen annehmen dürfen, die von der Arbeit dieser Kommission betroffen sind.

Mandatverbot für Kommissionsmitglieder

Tönt simpel. Faktisch würde dieses Mandateverbot für Kommissionsmitglieder aber die Art und Weise, wie in Bern Politik gemacht wird, fundamental verändern. Das sagt auch Rieder, als er sich an einem Dienstagnachmittag vor Weihnachten im Vorzimmer des Ständerates an einen Tisch setzt. «Es muss sich ändern – und zwar grundlegend. Die Interessenkonflikte in den Kommissionen müssen ausgemerzt werden.»

Sonst? «Sonst leidet die Glaubwürdigkeit der Politik.» Tue man nichts, drohe irgendwann ein Volksentscheid, der das Milizsystem im Parlament faktisch verunmögliche, glaubt Rieder.

Einen Erfolg hat Rieder unbemerkt von der Öffentlichkeit bereits im August erzielt. Mit sieben zu zwei Stimmen hat die ständerätliche Kommission seinen Vorschlag gutgeheissen.

Denkprozess in Gang setzen

Jetzt liegt der Ball beim Nationalrat. Weil dieser jünger, progressiver und lobbykritischer geworden ist, stehen die Chancen gut, dass auch dessen vorberatende Kommission der Idee zustimmt. Neu in der Kommission sitzt etwa Corina Gredig (GLP), die sich schon vor Amtsantritt für mehr Transparenz eingesetzt hat. Sie unterstützt den Vorstoss im Grundsatz. «Wenn wir die Unabhängigkeit des Parlaments stärken wollen, müssen wir auch bei uns ansetzen. Der Vorschlag würde einen Denkprozess in Gang bringen.» Diskutiert wird die Idee von Rieder Mitte Februar. Anschliessend könnte das Parlament mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes beginnen.

Beat Rieders Zuversicht jedoch hält sich in Grenzen. Es ist sein fünftes Jahr in Bern. Er weiss von der Macht der Interessengruppen, hat selbst schon beobachtet, wie Versuche, ihren Einfluss zu begrenzen, im parlamentarischen Prozess zerrieben wurden. «Ich mache mir da keine Illusionen. Das wird eine heftige Diskussion geben.»

Dass Rieder so entschieden gegen den Filz vorgehen will, hat mit einer Erfahrung aus seiner bisherigen Tätigkeit in Bern zu tun. Jede Session reichten Politiker eine unüberschaubare Zahl an Vorstössen gegen die Kostenexplosion im Gesundheitswesen ein, erzählt Rieder. «Aber es passiert nichts. Keine Reformen. Keine Kostendämpfung. Ein wichtiger Grund ist, dass die Gesundheitsbranche über ihre Vertreter in den Kommissionen alle Fortschritte blockiert.»

«Der Vorschlag würde das Ende des Milizsystems bedeuten.»Reto Wiesli, Präsident Public-Affairs-Gesellschaft

Schon seit der Jahrtausendwende beobachten Wissenschaftler, dass sich Interessengruppen zunehmend Mitsprache im politischen Prozess sichern, indem sie Parlamentarier mit Mandaten an sich binden und für ihre Zwecke einspannen. Transparency hat 2019 errechnet, dass über 2000 Unternehmen und Organisationen dank Mandaten über einen direkten Zugang verfügen. Die Parlamentarier seien selbst «Top-Lobbyisten», so der Befund der Organisation.

Gemäss einer Studie des Genfer Politikprofessors Roy Gava hat sich die durchschnittliche Anzahl Mandate pro Politiker allein im Zeitraum von 2000 bis 2011 mehr als verdoppelt. Gava beobachtet dabei eine Kongruenz zwischen den Lobbys und den für ihren Bereich zuständigen Kommissionen: Interessengruppen seien in der Lage, sich über Mandate für Parlamentarier «eine strategische Präsenz in den Kommissionen zu sichern», so Gava.

Nirgends ist dieser Zusammenhang augenfälliger als bei der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK). In der vergangenen Legislatur hatten die 38 SGK-Mitglieder von Nationalrat und Ständerat zusammen über 90 Mandate im Gesundheitsbereich. Besonders gut vertreten waren die Krankenkassen: Sieben von dreizehn ständerätlichen Gesundheitspolitikern waren mit Krankenversicherern verbandelt. Die Kassen hatten also eine Mehrheit in der Kommission.

Fall Lorenz Hess

Oft gehen die Lobbygruppen gezielt Politiker an, die bereits in der entsprechenden Kommission sind. Exemplarisch für die mit den Jahren fortschreitende Verflechtung von Politikern mit Interessengruppen ist der Fall Lorenz Hess.

Als der Berner BDP-Politiker 2011 in die Gesundheitskommission kam, besass er keinerlei Interessenbindungen in diesem Bereich. 2014 liess sich Hess in den Verwaltungsrat der Krankenkasse Visana wählen (Entschädigung: rund 50'000 Franken pro Jahr). 2017 ist er zum Verwaltungsratspräsidenten aufgestiegen. 2018 verdiente er bei der Visana 142'000 Franken – mehr als mit dem Nationalratsmandat.

Die Lösungsansätze für den Kommissionsfilz sind unterschiedlich. Im letzten Sommer hat der ehemalige Migros-Lobbyist Martin Schläpfer in der «NZZ am Sonntag» angeregt, die Amtszeit in Kommissionen zu beschränken. «Damit die Mitglieder nicht mehr dauerhaft als Stimme ihrer Auftraggeber agieren.»

«5000 Franken sind gar wenig»

CVP-Ständerat Beat Rieder plädiert stattdessen für eine Trennung von Mandaten und Kommissionen: «Wenn ein Krankenkassenvertreter zugleich in der Gesundheitskommission ist, besteht ein immanenter Interessenkonflikt, der nicht anders lösbar ist als durch eine Trennung der Funktionen», sagt er. Allerdings möchte Rieder Ausnahmen erlauben, etwa wenn ein Mandat mit weniger als 5000 Franken pro Jahr entschädigt wird. Oder wenn ein Politiker das Mandat bereits vor seiner Wahl in eine Kommission innehatte. «Das muss möglich sein. Sonst fällt das Milizsystem in sich zusammen», sagt Rieder.

Tut es das nicht so oder so? Wenn Parlamentarier plötzlich darauf angewiesen sind, ihr Einkommen nur ausserhalb des Bundeshauses zu verbessern? Reto Wiesli, Präsident der Schweizerischen-Public-Affairs-Gesellschaft meint: ja. Viele Parlamentarier würden vor erhebliche Probleme gestellt, sollte der Vorstoss in dieser Form angenommen werden. «Wer als Nationalrat mehr als die 120'000 Franken im Jahr verdienen möchte oder muss, ist meistens auf Mandate angewiesen – viel mehr hat daneben nicht Platz», sagt Wiesli. Darum müsste man wohl über die Schmerzgrenze diskutieren – 5000 Franken seien etwas gar wenig; etwa für die engagierte Arbeit eines Vereinspräsidenten.

Echte Transparenz

Am Schluss sei es darum ganz einfach, sagt Wiesli. «Der Vorschlag würde, konsequent fertig gedacht, das Ende des Milizprinzips bedeuten. Das kann man natürlich diskutieren. Sauberer und wesentlich einfacher wäre allerdings, wenn man echte Transparenz herstellen würde. Welcher Parlamentarier erhält für welches Mandat welchen Betrag. Dann könnten die Wähler entscheiden, ob sie das gutheissen oder nicht.»

Auf einen anderen Aspekt verweist Manuel Ackermann, Sprecher des Krankenkassenverbands Santésuisse. In einem Milizparlament sei es unerlässlich, dass die verschiedenen Interessen der Gesellschaft im Parlament vertreten sind. Das trage dazu bei, dass in komplexen Themen fundierte und breit abgestützte Entscheide getroffen werden.

Diese Funktion der Mandate sei tatsächlich nicht zu unterschätzen, räumt Ständerat Rieder ein. Aber die Interessenkonflikte, die sich daraus ergäben, seien zu problematisch. Parlamentarier müssten künftig einfach mehr Mittel erhalten, damit sie sich unabhängig in die Materie einarbeiten und das nötige Wissen aneignen könnten.

Das Argument, dass seine Idee das Milizsystem bedrohe, lässt Rieder nicht gelten: «Ich nehme niemandem das Recht weg, im Parlament zu sein, abzustimmen, sich zu äussern, ja sogar Vorstösse einzureichen. Auch nicht dem Verwaltungsrat einer Krankenkasse. Nur in der Gesundheitskommission soll dieser Verwaltungsrat eben nicht mitreden.»