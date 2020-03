Er übersetzt «zu Hause bleiben» für Migranten

Mark Bamidele (45) ist derzeit einer der wichtigsten Fernsehmacher der Schweiz. Aber kennen tut ihn kaum jemand in der Branche. Das liegt an Bamideles Kanal: Facebook. Und an seinem Zielpublikum: den Migranten in der Schweiz.

Als Gesundheitsminister Alain Berset die Bevölkerung vor zwei Wochen zum Distanzhalten ermahnte, trommelte Bamidele umgehend sein Team von Diaspora TV zusammen. In einem kleinen Studio am Siedlungsrand von Köniz BE machten sich die Freiwilligen an die Arbeit.

Binnen 48 Stunden produzierten sie in elf Sprachen Videoclips zu den Verhaltensempfehlungen des Bundes. Zu Hause bleiben – auf Tigrinya. In die Armbeuge niesen – auf Arabisch. Abstand wahren – auf Rumänisch, Russisch, Spanisch und so weiter. Das Bildmaterial entstammt der offiziellen «So schützen wir uns»-Kampagne des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).

Inzwischen haben die Videos auf Facebook über 350’000 Views erzielt. Besonders erfolgreich ist der Clip auf Persisch, der vom afghanischen Nachrichtensprecher Saboor Nadem präsentiert wird:

Er ging viral, wurde sehr oft geteilt, über 64’000-mal abgespielt und hat über 1000 Kommentare erhalten. So tragen die Clips dazu bei, dass auch weniger gut integrierte Bürger wissen, wie sie ihre Kontakte in Zeiten von Corona pflegen sollen.

BAG übersetzt Corona-Infos erst jetzt

Um die Verbreitung von Corona zu bremsen, braucht es die ganze Gesellschaft, kommt es auf jeden Einzelnen an. Unzählige Male haben die BAG-Experten diese Botschaft zuletzt wiederholt. Doch obwohl viele der 2,1 Millionen Ausländer in der Schweiz keine Landessprache verstehen, werden Migranten vom Bund derzeit kaum direkt angesprochen. Nur ein trockenes Faktenblatt ist seit dieser Woche in ausgewählten Fremdsprachen erhältlich.

Prekär ist die Informationslage für Migranten auch bei den politischen Entscheiden der letzten Tage. Welche Geschäfte müssen schliessen? Welche Züge fahren noch? Gibt es einen Lohnschutz bei Krankheit? Wer hilft Selbstständigen, die kein Einkommen mehr haben? Wo kann man sich auf Corona testen lassen? Und wann ist so ein Test überhaupt angebracht? Schon für Einheimische ist es schwierig, Antworten auf diese Fragen zu finden. Praktisch aussichtslos ist es für jene, die noch eine Sprach- und eine Bildungsbarriere überwinden müssen, wie es bei Migranten oft der Fall ist.

Die Corona-Krise bringt nun unerwartete Netzwerke der Selbsthilfe zum Vorschein. Weil es die Behörden nicht schaffen, auch fremdsprachige Gruppen rasch zu informieren, springen Private in die Bresche. Leute wie Fernsehmacher Mark Bamidele.

«Man hat mir gesagt, dass momentan kein Geld da sei für eine Kampagne, die gezielt die fremdsprachige Bevölkerung anspricht.»Mark Bamidele, Chefredaktor Diaspora TV

Er ist in Nigeria aufgewachsen, floh 1999 in die Schweiz, gründete eine Familie und wurde 2011 eingebürgert. Schon Mitte der Nullerjahre startete er African Mirror TV, einen kleinen Sender, der die afrikanische Community in der Schweiz mit Nachrichten aus dem In- und Ausland versorgte. Heute unterhält er als Chefredaktor von Diaspora TV ein weit verzweigtes Netzwerk in viele migrantische Gemeinschaften. Mark Bamidele weiss, wie man diese erreicht. Und er ist enttäuscht darüber, wie wenig der Bund aktuell in dieser Richtung unternimmt.

Schon Ende Februar hat Bamidele den Kontakt zum BAG gesucht. «Ich habe unsere Hilfe angeboten, unser Know-how, unsere etablierten Kanäle in die Communitys, damit der Bund die Migranten wirklich erreicht», erzählt Bamidele. Das BAG habe kühl reagiert. «Man hat mir gesagt, dass momentan kein Geld da sei für eine Kampagne, die gezielt die fremdsprachige Bevölkerung anspricht.»

Beim BAG will man den Vorwurf, die Migranten vernachlässigt zu haben, nicht stehen lassen. Selbstverständlich habe man versucht, die Informationen so schnell wie möglich zu übersetzen, sagt BAG-Experte Daniel Koch. «Wir sind auch im Kontakt mit den Gruppen der Diaspora.» Aber man habe zuerst versucht, die Schweizer Bevölkerung richtig zu informieren.

«Gerüchte und Fake News machen die Runde»

Bamidele findet diese Priorisierung falsch. Zum einen, weil auch die fremdsprachige Bevölkerung am Coronavirus erkranken und es weitergeben kann. Zum anderen, weil es in diesen Communitys viel Verunsicherung gebe. «Da viele Migranten die korrekten Informationen nicht erhalten oder nicht richtig verstehen, machen Gerüchte und Fake News die Runde. Das ist gefährlich», sagt Bamidele.

Darum geht es ihm beim nächsten Projekt. Bamidele plant mit seinen Aktivisten eine Reihe von Liveshows. Die Idee: Zuschauer reichen in ihrer jeweiligen Sprache Fragen zum Coronavirus und zur Politik der Behörden ein. Ein Rechercheteam schafft während der Sendung die Antworten heran.

Wann Diaspora TV damit beginnen kann? «Die Zeit drängt», sagt Mark Bamidele. «Wir werden bald loslegen.»