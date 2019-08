Eritreer leiden an «doppeltem Heimatverlust»

Nach dem Vorfall in Frankfurt brauche es vom Bund verstärkte Anstrengungen, Eritreer in ihre Heimat zurückzuführen, sagt der eritreische Honorarkonsul Toni Locher. In Frankfurt hatte Anfang Woche ein in der Schweiz ansässiger Eritreer eine Frau und ihr Kind vor einen fahrenden Zug gestossen, das Kind kam ums Leben. Der Eritreer war zuvor wegen paranoider Störung in Behandlung. Locher: «Der Bund muss rasch eine freiwillige Rückkehr nach Eritrea organisieren, damit sich Frankfurt hier nicht wiederholt.» Locher denkt dabei an finanzielle Rückkehrhilfen zum Beispiel in Form von Krediten in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Eritrea weigert sich nach wie vor, zwangsweise ausgeschaffte Eritreer zu übernehmen.

Vor allem jene abgewiesenen Eritreer, die ohne Perspektive in der Nothilfe leben, sollten laut Locher zur Rückkehr bewogen werden. «Ich halte die Situation für hochexplosiv», sagt Locher.

Der Täter von Frankfurt war indes gut integriert und seit langem in der Schweiz ansässig. Aber Locher glaubt, dass die Situation in der eritreischen Gemeinschaft nicht nur unter den Abgewiesenen, sondern generell besorgniserregend sei. Locher: «Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet ein Eritreer in einem paranoiden Schub die Kontrolle verloren hat. Fachleute stellen fest, dass sich die psychische Situation in der eritreischen Diaspora laufend verschlechtert.»

«Verlust der psychischen Widerstandsfähigkeit»

Auch die deutsch-eritreische Psycho­therapeutin Fana Asefaw, die in Winterthur Geflüchtete betreut, berichtete gestern im «Tages-Anzeiger» von Angststörungen und Depressionen unter den Flüchtlingen vom Horn von Afrika, die vor allem von der unbewältigten Situation in der neuen Heimat herrührten. Und Locher stellt fest: Posttraumatische Belastungsstörungen nach der Flucht gebe es wie in anderen Flüchtlingsgemeinschaften auch bei Eritreern. Dazu komme aber: «Eritreer kommen in ihrer neuen Heimat nicht richtig an. Sie erleiden einen doppelten Heimatverlust.» Die Enttäuschung über die Situation in Europa sei gross. Locher: «Die Folge sind der Verlust der psychischen Widerstandsfähigkeit und eine starke Vereinzelung.»

In dieser Situation würden Eritreer oft den Halt in der Gesellschaft verlieren. Locher weist darauf hin, dass Eritreer ihr Leben und auch ihre Probleme traditionell in der Grossfamilie regeln würden. «Dieser stabilisierende Faktor fällt hier weg. Man ist vom Leben hier heillos überfordert. Zudem herrscht eine gewisse Schamkultur, die Eritreer daran hindert, professionelle Hilfe zu finden und anzunehmen.»

Kriminalitätsrate tiefer als bei anderen Einwanderern

Zahlen über den psychischen Gesundheitszustand der eritreischen Gemeinschaft in der Schweiz gibt es nicht. Bekannt ist, dass Eritreer eine überdurchschnittlich hohe Sozialhilfequote aufweisen und relativ schwer in den Arbeitsprozess integriert werden können. Umgekehrt leben die rund 27'000 hier fest niedergelassenen Eritreer relativ unauffällig. Die Kriminalitätsrate der Eritreer in der Schweiz ist wesentlich tiefer als jene von Zuwanderern aus anderen afrikanischen Staaten. Dieses Bild zeigt sich, wenn man die Zahlen aus der Kriminalitätsstatisik des Bundes ins Verhältnis setzt mit den hier ansässigen Menschen aus dem jeweiligen Land. Pro 100 hier ansässige Eritreer gab es letztes Jahr rund 1,9 polizeiliche Anzeigen. Das ist zwar rund doppelt so viel wie bei Schweizern, aber nur halb so viel wie bei Tunesiern, Marokkanern oder Personen aus Kamerun oder dem Kongo.



