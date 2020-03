Fifa-Prozess droht wegen Corona zu platzen

Es sieht für Bundesanwalt Michael Lauber nicht gut aus: Nicht nur zweifeln seine Aufseher seine Eignung für das Amt an. Jetzt droht auch noch sein erster grosser Fifa-Prozess zu platzen. Dabei geht es um das sogenannte Sommermärchen, um rätselhafte Zahlungen vor der Fussball-WM 2006 in Deutschland. Allerdings wäre der Bundesanwalt dafür nicht verantwortlich, wenn die Verhandlung nicht stattfindet – und damit alles scheitert. Denn es geht um höhere Macht. Der ab Montag auf drei Wochen angesetzte Prozess in Bellinzona soll wegen des Coronavirus nicht stattfinden. Dies beantragen alle vier Angeklagten – der Schweizer Urs Linsi und die drei Ex-Funktionäre des Deutschen Fussball-Bundes (DFB), Theo Zwanziger, Horst Rudolf Schmidt und Wolfgang Niersbach.

Die Angeklagten gehören zur Risikogruppe

Das Bundesstrafgericht muss nun entscheiden, ob es die Verhandlung durchführt oder absagt – und das dürfte kein leichter Entscheid sein. Bereits im April verjähren die angeklagten Vorwürfe. Damit wären rund vier Jahre Ermittlungen der Bundeskriminalpolizei und der Bundesanwaltschaft für die Katz. Die angeklagten ehemaligen Fussballfunktionäre sind alle im Pensionsalter. Sie gehören damit zur Bevölkerungsgruppe mit erhöhtem Sterberisiko bei einer Erkrankung mit dem neuartigen Virus.

Der Jüngste von ihnen ist der 69-jährige Wolfgang Niersbach. Der Schweizer Anwalt des ehemaligen Präsidenten des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) argumentiert in seinem Verschiebungsgesuch mit der Corona-Verordnung, welche vorerst bis zum 15. März Grossveranstaltungen verbietet. Zwar dürfte beim geplanten Prozess der Zuschaueraufmarsch überschaubar bleiben, doch es werden zahlreiche Medienvertreter aus der Schweiz und Deutschland im Tessin erwartet, unweit der Gefahrenzone in Norditalien.

Alle wollen dem Prozess fernbleiben

Die drei Angeklagten aus Deutschland sind zum Teil krankgeschrieben. Niersbach verfügt gemäss dem Verschiebungsantrag über ein ärztliches Zeugnis. Darin rät ihm ein Arzt von der Fahrt in die Schweiz ab. Auch bei seinem Vorgänger im DFB-Präsidium ist die Reise nach Bellinzona unwahrscheinlich. Der 74-jährige Theo Zwanziger hat gemäss eigenen Angaben eine Augenoperation hinter sich und musste dem Vernehmen nach diese Woche notfallmässig erneut hospitalisiert werden.

Der 78-jährige Horst Rudolf Schmidt macht ebenfalls gesundheitliche Probleme geltend. Er sei herzkrank, und es sei ihm ein mehrwöchiger Prozess in Bellinzona nicht zuzumuten, wird sein Anwalt auf Blick.ch zitiert.Angefragte Rechtsexperten sind sich einig, dass ein Gerichtsverfahren auch in Abwesenheit der Angeklagten durchgeführt werden kann. «Sonst könnten Angeklagte einen Prozess umgehen, indem sie ihm fernbleiben», sagt der Zürcher Rechtsanwalt Thomas Sprenger. Voraussetzung sei aber, dass die Beschuldigten während des Verfahrens zuvor die Möglichkeit hatten, sich zu den Vorwürfen zu äussern.

Trotz Coronavirus keine längere Verjährungsfrist

Und zu den Folgen einer Prozessverschiebung wegen des Coronavirus sagt Rechtsprofessor und SP-Ständerat Daniel Jositsch: «Das Coronavirus ändert nichts daran, dass eine Verjährungsfrist gilt. Auch wenn ein Prozess verschoben wird.» Es sei im Gesetz nicht vorgesehen, dass eine Verjährung wegen eines Naturereignisses unterbrochen werde, sagt Jositsch.

Den vier Beschuldigten macht die Bundesanwaltschaft Betrugsvorwürfe. Alle bestreiten die Anschuldigungen. Im Prozess soll es um eine bis heute ungeklärte Zahlung von 10 Millionen Franken gehen, die Franz Beckenbauer, der Chef des WM-Organisationskomites 2006, an einen Funktionär in Katar überwies. Beckenbauer hatte dieses Geld geliehen. Die nun Angeklagten sollen mitgeholfen haben, den DFB zu betrügen, indem sie die Summe unter falschem Vorwand aus der Kasse des Fussball-Bundes an den Geldgeber zurückzahlten. Die Bundesanwaltschaft ermittelt auch gegen Franz Beckenbauer, hat dieses Verfahren aber abgetrennt, weil der «Kaiser» erkrankt und gemäss Ärzten nicht vernehmungsfähig ist. In seinem Fall ist eine Verjährung kaum mehr abzuwenden.