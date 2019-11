Ständeratswahl: Freiburger CVP verlangt Nachzählung

Die Freiburger CVP hat, wie angekündigt, am Montag die Nachzählung der Stimmen im zweiten Wahlgang für den Ständerat verlangt. Am Sonntag musste sich der bisherige CVP-Ständerat Beat Vonlanthen hauchünn der jungen Freisinnigen Johanna Gapany beugen.

Angesichts der gravierenden Probleme bei der Auszählung der Stimmen stelle sich die Frage nach der Gültigkeit der Wahl, schreibt die CVP in einer Mitteilung vom Montag. Die Bekanntgabe der Stimmen mehrerer Gemeinden hatten sich am Sonntag aufgrund eines Informatikproblems mehrere Stunden verzögert.

Um 21.15 konnte die Staatskanzlei schliesslich das Resultat bekannt geben: Gapany kam auf 31'122 Stimmen. Vonlanthen kam auf 30'964 Stimmen und lag damit lediglich 158 Stimmen hinter Gapany.

«Wir wollen, dass sich die Staatskanzlei erklärt», sagte Markus Bapst, Co-Präsident der Freiburger CVP, am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der CVP gehe es nicht darum, ihren Kandidaten durchzudrücken, sondern darum, das Vertrauen in den Wahlprozess wieder herzustellen.

Über einen allfälligen Rekurs will der Parteivorstand am Donnerstag beraten.

Frauen-Rekord in Männerhochburg

Auch in den Kantonen Waadt und Genf fanden gestern Sonntag zweite Wahlgänge statt. Dabei wurde der Frauen-Rekord im Ständerat egalisiert.

Fünf Monate nach dem Frauenstreik stellen Politikerinnen im Ständerat – der Männerhochburg des Parlaments – mindestens 11 von 46 Sitzen. Das entspricht dem bisherigen Rekord von 2003.

Es ist in diesem Jahr bei der Frauenvertretung im Ständerat sogar eine neue Spitzenzahl möglich. Bei den zweiten Wahlgängen an den kommenden Sonntagen in der Deutschschweiz und im Tessin sind noch mehrere Kandidatinnen im Rennen.

Zwei 31-Jährige

Am Sonntag kam es in Freiburg zur Überraschung, als die 31-jährige Gapany gemäss dem vorläufigen Endergebnis dem amtierenden CVP-Ständerat Vonlanthen den Sitz abjagte.

In Genf holte sich die 31-jährige Lisa Mazzone von den Grünen einen Ständeratssitz. Sie erzielte das beste Resultat vor SP-Kandidat Carlo Sommaruga. Mazzone ersetzt den zurücktretenden Parteikollegen Robert Cramer, während Sommaruga Nachfolger der abtretenden Liliane Maury Pasquier wird.

