Für freisinnige Verhältnisse ist das schon fast revolutionär

«Fuck de Planet», war gestern. Jetzt ist die FDP grüner und umweltbewusster – eine andere Partei als noch vor einem halben Jahr, als sie auf der Strasse von den Klimademonstranten verunglimpft wurde. Im neuen Positionspapier spricht sich die FDP für eine Flugticketabgabe aus, für eine Lenkungsabgabe auf Benzin und Diesel, sie will sogar den CO 2 bis 2050 auf netto null reduzieren – was dem Kernanliegen der Gletscherinitiative entspricht. Für freisinnige Verhältnisse ist das fast schon revolutionär.

Der Kurswechsel hat seinen Preis. Die FDP muss Prinzipien aufgeben: weniger Freiheiten für die Bürgerinnen und Bürger, mehr Steuern, Abgaben und Staat. Das alles tut einem freisinnig Denkenden weh. Doch letztlich hat eine Mehrheit in der Partei eingesehen, dass es nicht mehr anders geht, um den Klimawandel zu bremsen. Diese Leute wollen jetzt handeln und das Problem nicht künftigen Generationen überlassen.

Parteichefin Petra Gössi ging ein Risiko ein, als sie ausgerechnet in einem Wahljahr eine Grundsatzdebatte einleitete. Die meisten Experten hätten ihr davon abgeraten. Die letzten Monate waren denn auch begleitet von Misstönen, internen Querelen, Indiskretionen und Spott aus anderen Parteien. Mit dem Ergebnis kann Gössi mehr als zufrieden sein. Sie ist die grosse Siegerin – zumindest für den Moment.

Am Ziel ist Gössi erst, wenn sie die Wahlen im Herbst nicht verliert – und die Bundeshausfraktion umschwenkt. Als es kürzlich darum ging, die Pestizidbelastung zu senken, mochte die Fraktion noch nicht mitmachen. Nach dem Votum der Basis werden den Skeptikern aber die Argumente ausgehen, um sich nicht bewegen zu müssen. Lenken sie ein, ist vieles möglich: Manche dürften jetzt schon von einer grossen Klimaallianz von Grünen bis FDP träumen.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App

(SonntagsZeitung)