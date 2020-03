Handy als Waffe im Kampf gegen Corona

Freitagmittag. Ein Blick in die App den Kartendienstes Googlemaps. In wenigen Stunden wird der Bundesrat bekannt geben, dass neu Ansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum verboten sind. Für die Josefwiese in Zürich zeigt die App deutlich mehr Besucher als gewöhnlich an. Noch hält sich nicht die ganze Bevölkerung an den Aufruf des Bundesrats, möglichst zu Hause zu bleiben.

Mehr Besucher als gewöhnlich: Das meldet Googlemaps am Freitagmittag zur Josefwiese in Zürich. (Screenshot: Googlemaps)

Deshalb erwägt der Bund auch den Einsatz von digitaler Überwachung. Es werde geprüft, ob man mittels Handydaten herausfinden könne, ob und wo sich Leute zu nahe kommen, sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag. «Wir wissen, dass dazu ein Projekt läuft», bestätigte am Freitag der Sprecher des Datenschutzbeauftragten. Deshalb habe man beim BAG nachgefragt, was es genau plane, bislang aber keine Antwort erhalten.

Bei der Überwachung sind grundsätzlich zwei Szenarien denkbar: Die Behörden werten Bewegungsdaten aus, um Menschenansammlungen aufzuspüren und aufzulösen. Oder sie überwachen, wie in Südkorea, einzelne Patienten und deren Bewegungen, um Neuansteckungen zu verhindern, was einen viel massiveren Eingriff in die Privatsphäre bedeutet.

Vorbild Südkorea?

Die Menschen in Südkorea haben in den letzten Wochen unzählige Warn-SMS von offizieller Seite bekommen. Darin steht beispielsweise, dass sich in ihrer Nähe ein Mensch aufhält, der an Covid-19 erkrankt ist. Die Angaben gehen noch viel weiter: Auch das Alter, Geschlecht des Patienten und seine Bewegungen der letzten Tage, teilweise auf die Minute genau, veröffentlichten die Behörden. Auf einer online einsehbaren Karte ist zudem jeder Fall verzeichnet, dort sieht man auch, in welchem Wohnblock ein Erkrankter lebt. Dafür bekamen die Behörden auch Kritik, weil das soziale Stigma Menschen vom Test abhalten könnte.

Trotzdem ist Südkorea in den letzten Wochen gelungen, was viele Länder nicht geschafft haben: Die Covid-19-Fallzahlen steigen nicht exponentiell an wie in vielen europäischen Regionen. Das hat das Land mit einem breitflächigen Testregime und der öffentlichen Identifizierung der Kranken hinbekommen. Auch andere Länder wie Israel, Singapur oder die USA greifen stärker auf die Bewegungsdaten ihrer Einwohner zu.

Rein rechtlich wäre derzeit auch in der Schweiz viel möglich. Seit dieser Woche gilt wegen Corona eine ausserordentliche Lage. Das Epidemiengesetz gibt den Behörden zusätzliche Möglichkeiten bei der Beschaffung von Personendaten. Martin Steiger, Rechtsanwalt und Mitglied der Digitalen Gesellschaft Schweiz, sagt deshalb: «Rechtliche Hindernisse sind das kleinste Hindernis für die Behörden.» Der Bund könne grundsätzlich auch gegenüber internationalen Konzernen wie Google verfügen, Daten herauszugeben.

Daten sind verschieden genau

Technisch ist das Ganze jedoch anspruchsvoll. Mobilfunkanbieter wissen zwar, bei welcher Antenne ein Handy jeweils eingeloggt ist. Auf dem Land kann eine Antenne aber auch mal ein Gebiet von mehreren Kilometern abdecken, in Städten sind es wenige Hundert Meter. Bewegungsdaten, also die täglichen Wege, die jemand macht, lassen sich so ermitteln, jedoch weniger, wo gerade viele Menschen aufeinandersitzen.

Viel genauer sind hier die Positionsdaten, die das Smartphone selbst erfasst, und in die auch GPS, WLAN- und Bluetooth-Informationen einfliessen. Den umfassendsten Zugriff auf diese Daten haben die Hersteller der Betriebssysteme, also Apple und vor allem Google.

In Echtzeit sichtbar werden Menschenansammlungen derzeit auf Googlemaps, wie das Beispiel der Zürcher Josefwiese zeigt. Schweizer Datenspezialisten haben aber Vorbehalte gegenüber diesen Daten: «Wir wissen aktuell nicht, wie verlässlich diese Angaben sind», sagt Matthias Mazenauer vom Statistischen Amt des Kantons Zürich. «Wir wissen nicht genau, mit welchen Durchschnittswerten Google die aktuellen Besucherzahlen eines Ortes vergleicht und wie gross die Grundgesamtheit ist. Google veröffentlicht nur relative Angaben.»

Polizei greift analog durch

«Um den Entscheid für oder gegen eine Ausgangssperre zu begründen, müssen wir aber Daten haben», sagt Mazenauer. Eine Basis dafür könnten unter anderem aggregierte Daten der Schweizer Mobilfunkanbieter sein. Zum Beispiel dazu, wie viele Leute sich in einer Stunde in einem Gebiet von einer Hektare aufgehalten haben. Gemäss Mazenauer sollte so eine Auswertung in nützlicher Frist möglich sein. «Damit könnten wir dann klar zeigen, ob und wo die Leute vermehrt zu Hause bleiben und sich damit an die Vorgaben des Bundesrats halten.»

Swisscom, Sunrise und Salt haben bislang keine Anfrage vom Bund erhalten, Bewegungsdaten von Kunden zu übermitteln. Bei Google Schweiz heisst es, dass das US-Stammhaus weltweit prüfe, inwiefern es nationalen Gesundheitsbehörden anonymisierte Standortdaten seiner Apps zur Verfügung stelle.

Die Schweizer Polizeikorps haben derweil am Freitag analog durchgegriffen. In Bern und Zürich wurden mehrere Parks und Plätze gesperrt. Die Korps drängen derzeit nicht auf den vermehrten Einsatz von Überwachungstechnologie im Kampf gegen Corona. Sie setzen auf Präsenz in den Strassen. Die Berner Kantonspolizei erhält ganz traditionell Meldungen aus der Bevölkerung zu Personenansammlungen. «Wir stellen fest, dass sich die Bevölkerung zunehmend an die Vorgaben hält», teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt mit. Die Nutzung von Handydaten sei für sie kein Thema.