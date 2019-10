Im Visier der Jäger

Eine Allianz von fünf Umweltorganisationen will, dass das Stimmvolk über das neue Jagdgesetz entscheidet. Dieses sei «völlig missraten», sagte Urs Leugger-Eggimann, Zentral­sekretär von Pro Natura, gestern in Bern an einer Medienkonferenz zum Start des Referendums. Am umstrittensten war im Parlament die Lockerung des Wolfsschutzes. Nachteile drohten aber auch anderen Tieren mit einem «massiven Rückschritt im Artenschutz insgesamt» (siehe Beispiele).

Das Parlament habe zu viele rote Linien verletzt, obwohl mehr Artenschutz gefragt wäre. «Der Zustand der Biodiversität ist schlecht», sagte Océane Dayer vom WWF. Besonders in der Schweiz: «Ein Drittel aller Arten ist bedroht, weitere zehn Prozent gelten als potenziell bedroht.» Das sei der schlechteste Wert aller OECD-Länder.

Vorbildfunktion der Schweiz

Neu zur Allianz gesellt hat sich Zooschweiz, die Dachorganisation von neun Schweizer Zoos. Sie geben jährlich 26 Millionen Franken für Schutzprojekte im Ausland aus, ein Vielfaches der 120'000 Franken Schaden, die Wölfe hierzulande verursachen, sagte Präsidentin Anna Baumann. Schweizer Zoos unterstützen etwa den Schutz von Elefanten in Thailand und Jaguaren in Belize. Das Zusammen­leben sei schwierig: Elefanten verwüsten Felder, manchmal kommen Menschen zu Tode. «Wo ist unsere Vorbildfunktion, wenn es um das Zusammen­leben mit konfliktträchtigen Wildtieren vor der eigenen Haustür geht?», fragte Baumann.

Unterstützt wird das Referendum auch vom Schweizer Tierschutz, dem Schweizer Forstverein, der SP und der Grünen ­sowie der Grünliberalen Partei. Die Frist für die Sammlung der 50'000 Unterschriften läuft am 16. Januar 2020 ab, die Abstimmung dürfte im Herbst 2020 stattfinden.

Mehr Rechte für Kantone

Die Befürworter des Jagdgesetzes haben sich noch nicht formiert. Dazu zählen der Dachverband der Jäger, der Schweizerische Bauernverband und die Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete. Im Parlament hatten sich CVP, SVP und FDP grossmehrheitlich für das neue Gesetz ausgesprochen, als es am 27. September beschlossen wurde.

Bundesrat und Parlamentsmehrheit sehen in dem Gesetz einen Kompromiss. In Zukunft könnte jeder Kanton selbstständig den Abschuss von Wölfen beschliessen, wenn die Population nicht gefährdet wird und damit Schäden verhindert oder die Bestände an anderen Wildtieren geschützt werden können.

Anders als heute wäre die Zustimmung des Bundes nicht mehr nötig; dieser hätte allerdings eine Beschwerdemöglichkeit. Für weitere geschützte Tierarten könnte der Bundesrat auf dem Verordnungsweg dieselben Regeln einführen; zur Diskussion stehen vor allem Luchs und Biber.

Foto: Keystone

Der Wolf kriegt seinen Erfolg zu spüren

Bestand: Vor 20 Jahren sind Wölfe in die Schweiz zurückgekehrt. Inzwischen halten sich rund 60 Wölfe regelmässig hier auf, in acht Rudeln, als Paare oder als Einzeltiere.

Konfliktpotenzial: Wölfe reissen Nutztiere wie Schafe, vereinzelt in geschützten Herden. 2018 zahlte der Bund Entschädigungen für 513 Tiere.

Heutiger Schutz: Die Kantone können einzelne Wölfe, die erheblichen Schaden anrichten, zum Abschuss freigeben, wenn Massnahmen zum Herdenschutz bestehen. Ausnahmsweise können sie mit Zustimmung des Bundes­ ­mehrere Wölfe eines Rudels töten lassen, wenn grosser Schaden entstanden ist oder Menschen gefährdet sind; derzeit ist etwa der Abschuss von vier Jungwölfen in Graubünden bewilligt. Der Bund zahlt für alle gerissenen Nutztiere.

Künftiger Schutz: Bis zur Hälfte der Jungwölfe eines Rudels können Kantone von September bis Januar abschiessen lassen. Voraussetzung ist, dass Schaden droht oder der Bestand an anderen Wildtieren gefährdet ist. Gemäss den Umweltverbänden würde es keine Rolle mehr spielen, ob Nutztierherden geschützt sind, eine Dezimierung wäre immer zu rechtfertigen, der Wolf werde faktisch als jagdbar erklärt. Das Bundesamt für Umwelt widerspricht: Abschüsse aus dem Rudel seien auch in Zukunft nur dann erlaubt, wenn Schutzmassnahmen alleine Schäden nicht verhindern können oder eine erhebliche Gefährdung drohe. Bund und Schutzorganisationen haben wie heute ein Beschwerderecht gegen kantonale Abschussentscheide. Der Bund zahlt nur noch Entschädigungen für gerissene Nutztiere aus geschützten Herden, um einen Anreiz zu setzen. (ffe)

Foto: iStock

Die Tafelente wird besser geschützt

Bestand: häufiger Wintergast und Durchzügler

Heutiger Schutz: Jagdbare Art wie insgesamt 15 Wildenten-Arten. 2018 wurden 60 Tafelenten geschossen.

Künftiger Schutz: Nur Krickente, Reiherente und Stockente dürfen gejagt werden, von September bis Januar. Die zwölf anderen Wildenten-Arten werden geschützt. Für eine Vertreterin einer anderen Vogelfamilie, die Waldschnepfe, verlängert das Jagdgesetz die Schonzeit um einen Monat. Die Vogelschutz­organisation Birdlife macht beim Referendum trotzdem mit. Sie führt ins Feld, 2018 seien 4729 Enten geschossen worden, nur 2,2 Prozent davon gehörten zu jenen Arten, die neu unter Schutz gestellt werden sollen. Die ­negativen Änderungen im Gesetz würden die Vorteile für die Wildenten überwiegen. (ffe)

Foto: iStock

Der Luchs muss zittern

Bestand: rund 220 erwachsene Tiere

Konfliktpotenzial: Luchse reissen selten Nutztiere. Einige Jäger machen geltend, wegen der Luchse gebe es zu wenig Gämsen.

Heutiger Schutz: Kantone können Einzeltiere unter strengen Bedingungen abschiessen.

Künftiger Schutz: Die Schutzverbände warnen: Der Bundesrat erhalte die Möglichkeit, den Luchs per Verordnung wie den Wolf zu behandeln, ohne Mitbestimmung von ­Parlament und Volk. Dasselbe gelte für Biber, Fischotter, Bär und weitere Tiere, die Jäger ins Visier nähmen. In der Tat hatte der Bundesrat Luchs und Biber zur Diskussion gestellt, das Parlament verzichtete aber. Doch neu ist die Kompetenz des Bundesrats nicht. Genutzt hat er sie nur beim Steinbock, dessen Bestand mit Auflagen reguliert werden darf. (ffe)

Foto: Getty Images

Der Schneehase muss auf der Hut sein

Bestand: geschätzte 14'000 Tiere

Heutiger Schutz: Schneehasen dürfen von Oktober bis Dezember gejagt werden. Im vergangenen Jahr erlegten Jäger in der Schweiz 976 Schneehasen, mehr als drei Viertel davon im Kanton Graubünden.

Künftiger Schutz: Das Jagdgesetz bringt für den Schneehasen keine Veränderung. Das kritisieren Umweltorganisationen. Sie machen geltend, der Schneehase sei ein Verlierer des Klimawandels, sein Lebensraum dürfte im nächsten Jahrhundert um zwei Drittel schrumpfen. Schon heute leide der Schneehase unter der Zerstückelung seiner Lebensräume und Störungen durch den Tourismus. Deshalb wäre es aus Sicht der Umweltorganisationen ­angebracht, den Schneehasen unter Schutz zu stellen, ebenso den Feldhasen. (ffe)