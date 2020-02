In China fehlt das Korrektiv der Bevölkerung

Das Coronavirus macht Angst. Man weiss zwar noch vieles nicht genau. Das könnte ein Grund für Gelassenheit sein: Lassen wir die Experten ihre Arbeit tun, und warten wir ab. Aber so funktioniert das nicht bei Epidemien. Die Angst geht um, weil das Virus neu und unsichtbar ist und weil man es per Handschlag oder beim Einatmen aufnehmen kann.

Dazu kommt die Angst vor der «gelben Gefahr». China hat im Westen schon immer Ängste ausgelöst. Viele Leute bewundern zwar die Entschlossenheit, mit der das chinesische Regime vorgeht. Mancher Manager, der auch von unseren Politikern gerne mehr «Leadership» fordert, zeigt sich beeindruckt. Ein provisorisches Spital in 7 Tagen? 60 Millionen Menschen unter Quarantäne? Für China kein Problem.

Ein autoritäres, zu allem bereites Parteiregime kombiniert mit einer ausgefeilten Überwachungstechnologie, umfassender Datenerfassung und künstlicher Intelligenz – China könnte zum allmächtigen, supereffizienten Leviathan werden. Jede Transaktion vom Smartphone aufgezeichnet, an Huawei übertragen und an die Geheimpolizei weitergeleitet, jeder Schritt von Kameras mit Gesichtserkennung erfasst und von der Geheimpolizei beobachtet. Der perfekte Unterdrückungsstaat, wie es ihn bisher nur in «1984» von George Orwell oder dystopischen Science-Fiction-Filmen gab.

«Die Angst geht um, weil das Virus neu und ­unsichtbar ist.»

Doch das muss nicht so kommen. So verweist etwa der Politikwissenschaftler Henry Farrell, der an der George Washington University lehrt, auf entscheidende Schwächen von autoritären Regimes, die ihnen einen Strich durch die Rechnung machen könnten. In der Sowjetunion haben die Unzulänglichkeiten staatlichen Handelns und die Notwendigkeit, die Welt auf Fünfjahrespläne zu reduzieren, eine Art Rückkopplungsschleife produziert, sodass sich die Fehler und Fehleinschätzungen dauernd gegenseitig verstärkten.

Die Unmenge von Daten, die der Staat sammelt, muss interpretiert werden. Ideologische Verirrungen und Verzerrungen in den Daten und Algorithmen verstärken sich gegenseitig. Werden aufgrund solcher verzerrter Daten Entscheide gefällt, verstärken sich die Fehler. In einer westlichen Demokratie kann das auch passieren, aber die von den Entscheiden Betroffenen können sich wehren und so auf Probleme hinweisen. Diese eingebaute Korrekturfähigkeit fehlt autoritären Regimes und macht sie unflexibel.

Noch ist nicht klar, wie gut oder schlecht das Regime die Epidemie bekämpft. Aber weil sich die Chinesen dazu nicht äussern können, fehlt das Korrektiv. Die Führung untergräbt das Vertrauen der Bevölkerung – zu ihrem eigenen Schaden.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App