Überraschend: Papiurlaub-Initative zurückgezogen

Die Stimmbürger werden nicht über für vier Wochen Vaterschaftsurlaub abstimmen. Das Initiativkomitee zieht sein Volksbegehren unter Vorbehalt zurück. Das gab der Verein «Vaterschaftsurlaub jetzt» heute bekannt. Das Parlament hatte am Freitag einen Gegenvorschlag verabschiedet, der den Vätern zwei Wochen zugesteht.

Das Komitee habe entschieden die Initiative zugunsten des Gegenentwurfs zurückzuziehen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Diese Lösung sei ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung und der schnellste Weg zu einem Vaterschaftsurlaub in der Schweiz.

Sofern kein Referendum gegen den indirekten Gegenvorschlag zustande kommt, erhalten Väter künftig zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. Ob es zu einem Referendum kommt, ist noch offen. Arbeitgeberverband (SAV), Gewerbeverband (SGV) und Baumeisterverband (SBV) sind sich einig, dass es eigentlich ergriffen werden müsste – allerdings hat noch niemand den Lead übernommen.

Die jüngste Tamedia-Wahlumfrage mit über 20'000 Teilnehmern hatte gezeigt, dass 60 Prozent «Ja» oder «eher Ja» sagen zu einem vierwöchigen bezahlten Vaterschaftsurlaub, 40 Prozent lehnen diesen «eher» oder «sicher» ab.

Die Initianten wollen nun eine längere Elternzeit durchsetzen. Aktuell würden verschiedene Projekte für eine reservierte Zeit für Mütter und eine für Väter diskutiert. (ij)