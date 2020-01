Interview mit dem Chef-Abbauer: «Nun zählen abtransportierte Kilos»

Dieser Artikel gehört zu den meistgelesenen Texten des Jahres. Er erschien erstmals am 20. Dezember 2019.

Für Laien stellt sich die Frage: Ist das nicht gewagt, so rasch nach der Abschaltung bereits mit dem Rückbau zu beginnen?

Nein. Sicherheitstechnisch gibt es keinen Grund, wieso wir nicht bereits nach den Weihnachtsferien mit dem Rückbau beginnen sollten. Die Atomaufsichtsbehörde Ensi hat alle geplanten Arbeiten überprüft und freigegeben.

Welche Arbeiten werden am 6. Januar zuerst angepackt?

In den nächsten zwei Wochen werden unsere Mitarbeitenden das Maschinenhaus vom Reaktorgebäude entkoppeln. Nach den Ferien und bis Ende Oktober 2020 bauen wir dann die Turbinen und Generatoren aus diesem Maschinenhaus ab. Das leere Gebäude wird anschliessend als Reinigungsstation für das verstrahlte Reaktor-Material dienen.

Was ist die grösste Herausforderung beim Rückbau?

Die grösste Herausforderung war das Bewilligungsverfahren für den Rückbau - und das liegt bereits hinter uns. In Deutschland dauert so ein Verfahren meist fünf bis sechs Jahre. Hier haben wir es in zweieinhalb Jahren geschafft. Das ist umso erstaunlicher, als dass so es so etwas in der Schweiz zuvor noch nie gegeben hat.

Trotz Produktionsstopp bleiben die Brennstäbe noch fünf Jahre im Werk und mit ihnen auch das Risiko einer Kernschmelze. Warum transportieren Sie die Brennstäbe nicht früher in ein Zwischenlager?

Wenn die Brennstäbe entladen sind, kommen sie ins Lagerbecken. Da besteht auch in Mühleberg kein Risiko mehr für eine Kernschmelze. Die Brennstäbe werden in diesem Becken so weit auseinander gelagert, dass das Risiko einer überkritischen Reaktion ausgeschlossen ist.

Können andere AKW-Betreiber etwas von Mühleberg lernen?

Klar. Mühleberg ist das spannendste Projekt in der Schweizer Nuklearbranche. Unsere Arbeit ist prototypisch für den Rückbau eines AKW, davon können auch die anderen Betreiber lernen. Und nicht nur in der Schweiz, auch in Spanien, in Korea und in Belgien wird unsere Arbeit genau beobachtet. Wir leisten hier eine Pionierarbeit.

Die BKW will den Rückbau mit eigenem Personal durchführen. Was mussten die Mitarbeiter für diese neue Aufgabe dazulernen?

Die Zusammenarbeit mit unseren bisherigen Mitarbeitenden hatte absolute Priorität. Sie wissen am besten, wie die Anlage funktioniert. Auf dieses Know-How wollten wir nicht verzichten. Es ist aber klar, dass es von den Mitarbeitenden auch ein Umdenken braucht: Bisher orientierte sich ihre Arbeit an produzierten Kilowattstunden und der Verfügbarkeit der Anlage. Was ab Januar 2020 zählt, sind Kilos, die aus der Anlage wegtransportiert werden.