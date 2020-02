Keine Fasnacht? Verständlich, aber beschissen

Böse Menschen sagen, dass Basel nur wegen drei Tage existiere. Wegen den drei schönsten. Natürlich gibt es auch in anderen Städten Veranstaltungen, die sich Fasnacht nennen; Veranstaltungen, an denen kostümierte Menschen ihr Kostüm nutzen, um sich - sozial akzeptiert - schon während des Tages langsam zu betrinken (in den Skiferien ist es ähnlich), aber für einen Basler ist das alles nur müder Abklatsch, So-Tun-Als-Ob. Fake Fasnacht.

Fasnacht in Basel ist Unesco-Kulturerbe und so begreifen es viele Aktive und Passive auch: Als quasireligiöse und etwas elitäre Erfahrung, als «sinnstiftendes Kittelement einer ganzen Gesellschaft» wie es ein schlauer Mann mal genannt hat. Eine Gesellschaft, die sonst nicht vieles Gemeinsames mehr hat (das Reden über das Corona-Virus mal ausgenommen), braucht solche Momente, sonst geht es auseinander. Die drei eigentlichen Tage sind dabei nur die Eruption einer fast ganzjährigen Beschäftigung. Sujet auswählen, Sujet wieder verwerfen, Lämpensitzung, neues Sujet, Üben (marschieren und anderes), Kostüme parat machen, Schnitzelbänke dichten, Wagen bauen.

Als Gemeinschaft einer Feier entgegenfiebern, sich Dinge ausmalen; sich die Feier so lange schön vorstellen, bis sie gar nicht mehr anders werden kann als: schön. Richtig schön.

Das Ritual

Dieses komische Gefühl vor dem Morgenstreich, dieses konfuse und doch zielgerichtete Bewegen durch die Stadt. Die Ruhe, andächtig fast, und der Bub, der schon seit drei Monaten immer wieder davon redet, doch endlich auch einmal an den Morgenstreich zu dürfen.

Das ist alles etwas kitschig, auch nach der xten-Wiederholung, aber weil es immer etwas kitschig ist, weil man genau weiss, was danach kommt, während diesen drei tatsächlich schönen Tagen, ist die Basler Fasnacht ein Ritual, wie wir es alle brauchen. Muss ja nicht die Fasnacht sein, kann irgendetwas anderes sein, aber für viele Baselbieterinnen und Baselbieter, für viele Basler und Basler, ist es halt: die Fasnacht.

Der leichte Kater

Wenn ein solches Ritual dann plötzlich weg ist, wenn es einem von höheren Mächten genommen wird, dann ist das zwar verständlich. Aber auch ziemlich beschissen.

Zum Ritual gehört auch der leichte Kater danach. Immer. Die Melancholie, dass es nach drei Tagen schon wieder vorbei ist. Dieses hohle Gefühl schon drei Tage vor dem Morgenstreich zu spüren, ist eine Erfahrung, die man so schnell nicht wieder machen möchte.