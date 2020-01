Die Kritik am Krisenmanagement des Bundes wächst

Das Coronavirus wird für die Schweizer Gesundheitsbehörden immer mehr zum Stresstest. Und mit jedem Tag häufen sich die Anzeichen dafür, dass beim Bund, insbesondere beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), einiges nicht rundläuft.

Jüngstes Beispiel: Am Donnerstagmorgen kündigte das BAG an, dass die seit langem erwartete Coronavirus-Hotline ab 12 Uhr mittags offen sei. Verschiedene Medien verbreiteten die Meldung umgehend per Push-Mitteilung. Doch Anrufe auf die kostenlose Hotline (Telefonnummer: 058 463 00 00) gingen auch kurz vor 14 Uhr noch ins Leere.

Eine Panne? Eher eine Petitesse – jedenfalls für die Beamten vom BAG. Kurz vor Feierabend erklärten sie auf Twitter stolz, dass die Telefonverbindung «nach leichten Anlaufschwierigkeiten» funktioniere. Gesundheitsexperten und Politiker jedoch zeigen sich in Gesprächen beunruhigt über die vielen kleineren und grösseren Missgeschicke des BAG in den letzten Tagen. Manche Fachleute äussern ihre Kritik nur hinter vorgehaltener Hand. Sie wollen keine unnötige Coronavirus-Panik schüren und scheuen den offenen Konflikt mit dem einflussreichen Bundesamt.

Spätes Gesuch der Schweiz

Aber es gibt auch andere. Zum Beispiel den Berner Christian Althaus, einen international renommierten Epidemiologen. Er sei erstaunt gewesen über die Informationspolitik des BAG bei der Pressekonferenz vom Dienstag, sagte Althaus am Mittwoch. «Offenbar waren sich die Vertreter des BAG nicht bewusst, dass die WHO bereits letzte Woche über den Fall einer Übertragung ausserhalb Chinas berichtet hat.» Er hoffe, dass das BAG in Zukunft die öffentlich zugänglichen Situationsberichte der internationalen Behörden sowie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in seine Lagebeurteilung mit einbeziehe.

Das BAG begründete seinen Informationsrückstand bisher damit, dass die Schweiz wegen des fehlenden institutionellen Rahmenabkommens nicht an das Viren-Warnsystem der EU angeschlossen ist. Man habe aber ein Gesuch für einen temporären Zugang in Brüssel deponiert. Gestern zeigte sich nun, dass dieses Gesuch bei der EU-Kommission erst am Mittwoch eingetroffen ist. Also sieben Tage nachdem das Notfallkomitee der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eindringlich vor dem Coronavirus gewarnt hatte.

«Wie die alte Fasnacht»

Das irritiert CVP-Aussenpolitikerin Elisabeth Schneider-Schneiter. «Warum hat die Schweiz diese Anfrage so spät eingereicht?», fragte sie gestern auf Twitter. «Wir kommen wie die alte Fasnacht mit unserem Gesuch», führte Schneider-Schneiter später in einem Gespräch aus. «Das lässt mich schon am Krisenmanagement des Innendepartements zweifeln.»

Und warum hat die Schweiz (nehme an das EDI) diese Anfrage so spät eingereicht? https://t.co/kgHa612Vit — Elisabeth Schneider-Schneiter (@Elisabeth_S_S) January 30, 2020

Für SP-Nationalrat und Hausarzt Angelo Barrile ist nicht jede Kritik am BAG berechtigt. So könne er es nicht nachvollziehen, dass sich manche Ärzte in den letzten Tagen von den Bundesbehörden im Stich gelassen fühlten. Die allgemeinen Verhaltensempfehlungen für Ärzte bei hochansteckenden Infektionen auf der Website des BAG seienfür ihn klar und aktuell gewesen, sagt Barrile.

«Was ich aber wirklich unglücklich finde, ist, dass die Hotline nicht früher bereit war», sagt Barrile weiter. Wenn eine Verunsicherung entstehe, müsse das BAG in der Lage sein, die Hotline sofort zu aktivieren. Barrile: «Die Hotline hätte spätestens Anfang letzter Woche bereit sein müssen.»

BAG: «Nicht dermassen wichtig»

Für Irritation sorgte am Dienstag auch die Aussage des BAG, möglicherweise könne der Engpass bei den Schutzmasken behoben werden, indem Lagerbestände mit Masken kurz vor dem Ablaufdatum freigegeben würden. Gestern nun teilte das BAG mit, dass die Armee über eine Reserve von 13,3 Millionen Masken verfüge. Diese würden allerdings erst verfügbar gemacht, wenn es aus gesundheitlichen Gründen nötig sei. Bei den Schutzmasken, die bald das Ablaufdatum erreichten, handle es sich um deutlich kleinere Reserven der Grossverteiler.

Mit der Kritik von Fachleuten und Politikern kann man beim BAG nicht viel anfangen. Zur Tatsache, dass BAG-Vertreter an der Pressekonferenz vom Dienstag veraltete Informationen verbreiteten, schreibt ein Sprecher: «Wir haben diejenigen Zahlen und Fakten präsentiert, die uns zu Beginn des Point de Presse vorlagen. Die Information, auf die Sie sich beziehen, war auch nicht dermassen wichtig, weil sie unsere Schlussfolgerungen und Handlungen nicht beeinflusst hat.» Zur Frage, warum die Hotline nicht schon vor einigen Tagen aktiviert wurde, äussert sich das BAG nicht.

Dafür beeilten sich die Gesundheitsbehörden, schon drei Stunden nach dem verzögerten Start der Hotline Bilanz zu ziehen. Es habe nur rund 120 Anrufe gegeben, teilte das BAG gestern gegen 17 Uhr der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Das sei «eine weitaus geringere Anzahl Anfragen» als bei der Schweinegrippe.