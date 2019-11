Langzeit-Präsident Levrat landet auf Rang 3

Nun also doch: SP-Chef Christian Levrat hat seinen Rücktritt als Parteipräsident im kommenden Frühling angekündigt (zum Bericht). In den letzten Tagen war über diesen Schritt spekuliert worden, doch sicher war nichts, denn der Freiburger war abgetaucht und äusserte sich nicht zu den Gerüchten.

Immer offensiver hatten prominente SPler seinen Rückzug gefordert: «Wir brauchen einen Wechsel an der Spitze», schrieb die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr. «Jede Organisation braucht nach einer gewissen Zeit frische Kräfte.»

Zwölf Jahre hat Levrat die SP geführt – und ist damit der amtsälteste Parteichef der jüngeren Schweizer Politgeschichte. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren nur zwei Politiker länger an der Spitze ihrer Partei: Genosse Helmut Hubacher (1975–1990) und der heutige SVP-Bundesrat Ueli Maurer (1996–2008).

Levrat hat die Parteileitung im März 2008 vom Schaffhauser Hans-Jürg Fehr übernommen. Seither hatten die anderen Bundesratsparteien SVP und CVP zwei Chefs, die FDP sogar drei. Im Schnitt waren Präsidentinnen und Präsidenten der FDP und CVP in der Nachkriegszeit 4,6 Jahre an der Macht. In der SVP (vormals BGB) beträgt der Durchschnitt 7,1 Jahre , in der SP sogar 7,4 Jahre – was aber immer noch deutlich unter Levrats Amtszeit liegt.

Der Druck auf den Freiburger stieg aber nicht nur wegen seiner langen Zeit an der Spitze, sondern auch wegen schlechter Resultate, welche die SP in den letzten Jahren eingefahren hat. Seit 2003 ist ihr nationaler Wähleranteil fast kontinuierlich geschmolzen. Bei den letzten Nationalratswahlen am 20. Oktober erzielte die Partei unerwartet das schlechteste ­Ergebnis aller Zeiten: 16,8 Prozent Wähler­anteil (minus zwei Prozentpunkte).

Die SP bleibt damit zweitstärkste Kraft im Parlament, doch die Wahlen waren ein Desaster für die Partei. Levrat sagt, sein angekündigter Rücktritt habe nichts mit dem Resultat zu tun, er habe seinen Abgang schon lange beschlossen.