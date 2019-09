Laubers Mühen mit den ganz schweren Jungs

Michael Lauber spaltet das Parlament. Abwahl? Wiederwahl? Am Mittwoch wird die Bundesversammlung entscheiden. Der Bundesanwalt steht wegen «Geheimtreffen» mit Fifa-Präsident Gianni Infantino im Zentrum eines politischen Sturms. Kaum diskutiert wird hingegen die Frage, wie Laubers Bilanz im Kampf gegen das Verbrechen aussieht.

Eine Analyse von Gerichtsfällen aus zwei Amtszeiten zeigt nun: Schlappen, wie es sie früher öfter gab, sind unter Lauber seltener geworden. Misserfolge gibt es zwar immer noch. Doch oft betreffen sie weniger prestigeträchtige Fälle, die ihren Ursprung in der Vor-Lauber-Ära haben. ­Erfolge in Grossverfahren bleiben aber überschaubar.

Überraschend tiefe Strafen, lange Verfahren

Das Tamedia-Recherchedesk wertete jene 46 Straffälle aus, welche die Bundesanwaltschaft (BA) seit 2013 vor ein Dreiergericht brachte. Drei Bundesstrafrichter oder -richterinnen kommen prinzipiell zum Zug, wenn eine Freiheits­strafe ab zwei Jahren droht.

Diese Fälle sind somit die schwersten der BA. Die Sanktionen fallen überraschend tief aus. Die durchschnittliche Freiheits­strafe beträgt weniger als vier Jahre, sowohl im Terrorbereich als auch bei organisierter Kriminalität, Wirtschaftsverbrechen und Spionage. Oft sind Verdikte (teil-)bedingt. Die Milde ist vorab Folge der Gesetzgebung.

Ins Auge stechen auch die langen Verfahrensdauern. Bei den analysierten Wirtschaftsfällen verstrichen im Schnitt über sechs Jahre bis zur Anklage. Noch höher würde die Zahl ausfallen, wenn jene Uralt-Verfahren hinzugezählt würden, bei denen das Bundesstrafgericht Anklageschriften als ungenügend zurückgewiesen hat. Allein im Bereich Wirtschaftskriminalität war dies ein halbes Dutzend Mal der Fall.

Weiter legt die Auswertung ­offen, wo wenig zählbare ­Resultate vorliegen: gerade in Bereichen, die am meisten öffentliche Aufmerksamkeit erregten. Etwa der Kampf gegen die IS-Unterstützerzellen in Winterthur und vom Genfersee. Auch im Fifa-Komplex sind noch keine Urteile ergangen, vom Strafbefehl gegen einen Banker abgesehen. Immerhin hat die BA inzwischen die Anklage gegen Ex-Funktionäre des Deutschen Fussball-Bunds eingereicht.

Die Auswertung beleuchtet einen wichtigen Teil der Verfolgung von Bankdatendieben, Bombenlegern, Korrupten, Betrügern und Jihadisten. Allerdings ist die Arbeit der BA umfassender: Im analysierten Zeitraum reichte sie über 100 Anklagen ein, erliess über 4000 Strafbefehle und erledigte rund 1000 Rechtshilfeverfahren.

Korruption kann so simpel aussehen: «Salü X. Ich freue mich, dass du mit uns an die Fussball-WM 2006 kommst. Als Anhang sende ich dir die ersten Infos mit der ­Bitte, die Termine einzutragen. Die Flüge und das Hotel sind bereits auf deinen Namen gebucht.» So tauschten sich ein Beamter des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) und ein Direktor einer IT-Firma aus. Nach dem Motto: Aufträge gegen Gefallen. Die IT-Firma bezahlte dem Beamten Aus­lagen von mindestens einer Million Franken, ­darunter Tickets, Reisen, selbst einen ­Satellitenempfänger für das Ferienhaus in Spanien.

Der Fall Seco zeigt aber auch auf, ­womit die BA bei Korruptionsermittlungen kämpft. Seit Auffliegen des Seco-Falls sind fünfeinhalb Jahre verstrichen, und die Anklage gegen die Hauptbeschuldigten liegt noch nicht vor; Strafbefehle gibt es erst gegen «Nebentäter». Die BA hat ihr Verfahren auf zehn Beschuldigte ausgeweitet, im Ausland um Rechtshilfe gebeten, eine Menge an Beweismaterial ­angehäuft.

Mit anderen Worten: Es ist alles andere als simpel, grosse Korruptionsfälle aufzuklären. Das zeigt sich auch an zwei ­Bestechungsfällen rund um die Grosskonzerne Parmalat (Italien) und Gazprom (Russland), bei welchen die BA nach mehr als zehn bzw. fünf Jahren aufwendiger ­Ermittlungen Freisprüche in den Hauptpunkten hinnehmen musste. Noch viel komplexer scheinen die laufenden Ermittlungen in den Fällen rund um die Staatskonzerne Petrobras (Brasilien) und 1MDB (Malaysia). Dort scheint kein Ende in Sicht.

Einfacher ist es, wenn sich Taten ganz in der Schweiz abspielen. Dies zeigen Ermittlungen gegen korrupte Angestellte des Bundesamts für Umwelt, der Eidgenössischen Steuerverwaltung und der SBB. Alle endeten mit Schuldsprüchen. (ms)

Das Internet ist voller Betrüger, Daten­diebe, Warenfälscher – trotzdem tauchen in der Auswertung erst zwei Cyberfälle der BA auf. Einer drehte sich um drei marokkanische Kreditkartendiebe, die am Ende sehr milde Strafen erhielten. Zwar gestand das Hacker-Trio den weltweiten Klau von Kreditkartendaten. Doch das Bundesstrafgericht fand, es müsse in der Schweiz nur für die entwendeten Schweizer Karten geradestehen. In einem ähnlichen Fall erhielt eine Holländerin, die half, Banken-Log-ins von Schweizer Kunden zu stehlen, eine Gefängnisstrafe.

Die tiefe Fallzahl hat zwei Hauptgründe: Erstens ist die Cyberabteilung der BA nach wie vor im Aufbau. Und zweitens streiten sich Bund und Kantone um die Aufteilung der IT-Fälle. Nun will man sich in einem nationalen «Cyber-Board» besser abstimmen. Der Bundesanwalt spricht aber selbst von grossem Aufhol­bedarf: «Wir bekämpfen die Kriminalität des 21. Jahrhunderts mit einer Organisation des 19. Jahrhunderts.» (ms)

Wenn es um Betrug und Geldwäscherei geht, werden die Zahlen schnell gross. ­Unvorstellbar gross. 800 Millionen ­Franken verschwanden zum Beispiel im Schneeballsystem des Finanzjongleurs ­Dieter Behring.

Ebenso unvorstellbar aufwendig waren die Ermittlungen der BA. Der Fall Behring ist der extremste einer Gruppe von Dossiers, die vieles gemeinsam haben: gigantische Aktenberge. Abermillionen Franken Schaden. Jahrelange Ermittlungen im In- und Ausland. Und: überforderte Strafverfolger. Bei Behring verstrichen elf Jahre zwischen Anzeige und Anklage. Am Ende wurde der Grossbetrüger zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Andere Untersuchungen waren derart komplex, dass die Richter Ermittler nach fünf- bis zehnjähriger Arbeit stoppten und Anklageschriften zum Überarbeiten zurückschickten. Im Fall eines gigantischen Schneeballsystems sprach das Bundesstrafgericht fast zehn Jahre nach Beginn der ­Ermittlungen alle Beschuldigten frei – ­alleine die Anwaltskosten beliefen sich auf fast eine halbe Million Franken.

Mit anderen Worten: Wirtschafts­kriminalität ist so etwas wie der Giftschrank der BA. Viele toxische Fälle lagen allerdings schon darin, als Michael Lauber 2012 sein Amt antrat – nicht weniger als 10 der analysierten 12 Fälle basieren auf Ermittlungen, die seine Vorgänger 2011 oder früher angeschoben hatten. Hinzu kommen Anwälte, die alle Möglichkeiten zur Verzögerung der Ermittlungen ausnutzen – und ausländische Strafbehörden, die nur langsam oder gar nicht mit der Schweiz kooperieren.

Ein erheblicher Teil der Probleme liegt also ausserhalb des Einflussbereichs des Bundesanwalts. Lauber selbst trifft den Vorwurf, überforderte Ermittler nicht schnell genug ausgewechselt und bei entgleisten Fällen zu wenig schnell und hart korrigiert zu haben – zumal er für solche Probleme ein Fall-Controlling eingeführt hatte. Dieter Behring starb am 5. März 2019, ohne einen Tag im Strafvollzug ­gesessen zu haben. (ms)

Die Fäden liefen in Zürich zusammen, in einer Querstrasse zur Langstrasse. Dort residierte während Jahren ein Schweizer Ableger der Tamil Tigers, der Rebellen­organiation aus Sri Lanka. Den Tigers ­nahestehende Tamilen zwangen laut ­Anklage eine Reihe von Landsleuten in der Schweiz, Kleinkredite aufzunehmen, um damit den Kampf in Sri Lanka zu ­finanzieren. Gegen dieses Netz führten die Ermittler des Bundes eine extrem ­aufwendige Untersuchung, am Ende ­resultierte daraus der grösste Strafprozess seit dem Start des Bundesstrafgerichts in Bellinzona 2004. 13 Beschuldigte standen vor Gericht. Zentrales Argument der Anklage: Die Tigers seien eine kriminelle Organisation.

Das Bundesstrafgericht aber urteilte im Juni 2018, dass genau dies nicht der Fall sei. Damit fielen die Hauptvorwürfe in sich zusammen. Statt mehrere Jahre ­Gefängnis setzte es bedingte Strafen ab. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig. Eine ähnliche Frage stellte sich beim wohl grössten Mafiafall der Schweizer Kriminalgeschichte, Codename «Quatur», 13 Beschuldigte, mutmassliche Mitglieder der süditalienischen ‘Ndrangheta. Nach zwölf Jahren Ermittlungen – und einem prozessualen Hickhack sondergleichen – lautete das Resultat 2016 auch hier: kein Beweis der Mafiazugehörigkeit.

Die beiden Grossfälle trüben die Bilanz der BA im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Denn in weniger bekannten Fällen, welche die Mafia betrafen, ist der Nachweis der kriminellen Organisation durchaus gelungen. Michael Lauber wies wiederholt darauf hin, dass die Hürden für den Nachweis der kriminellen Organisation in der Schweiz aussergewöhnlich hoch seien – und forderte einen Umbau des Gesetzes.

Weiter fussen 8 von 15 Fällen auf ­Ermittlungen, welche die Vorgänger des Bundesanwalts lanciert hatten. Lauber selbst trat auf die Bremse und sagte öffentlich, er wolle in Mafiafällen «keine Abenteuer» mehr. Und schliesslich bewegen sich Mafiaermittlungen oft in rechtlich unerforschtem Gebiet – und für die Ermittler gilt «in dubio pro duriore», im Zweifel ­müssen sie anklagen. Kurz: Im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Mafiosi steht die BA nicht besonders gut da, aber der heutige Bundesanwalt kann nicht allzu viel dafür. (ms)

Für die Zürcher Mitglieder der Tamil Tigers gab es bedingte Strafen. Im Bild Sympathisanten der Organisation in Bellinzona. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

In der Schweiz sind ausländische Agenten überaus aktiv, wie Enthüllungen über ­russische oder türkische Spionage zeigen. Doch die Staatsschützer der Bundesanwaltschaft (BA) beschäftigten sich weniger mit Spitzeln und ihren Führungsoffizieren als vielmehr mit ­Bankangestellten, die das Bankgeheimnis preisgaben. Die Ermittler verfolgten abtrünnige Mitarbeiter aus dem Finanz­sektor, die geheime Informationen über reiche Anleger aus UBS, Julius Bär und der HSBC an die deutsche oder die französische Steuerfahndung verkauft hatten.

Die BA trug damit strafrechtlich einen Kampf zum Schutz des Finanzplatzes aus, der politisch längst verloren war. Dies trug ihr Kritik ein, vor allem aus dem Ausland, aber auch viel Lob, vorab im Inland. Vor Gericht war die BA mit ihren ­Fällen von Datendiebstahl erfolgreich: Vier Ex-Banker wurden in der Ära Lauber zu Freiheitsstrafen zwischen zwei und fünf Jahren verurteilt – meist nach kurzen Verfahren. Der bekannteste Datendieb, Ex-HSBC-Mann Hervé Falciani, flüchtete nach Frankreich und nahm am Prozess gar nicht teil.

Eher passiv zeigten sich die Ermittler bei den politischen Spionagefällen – wobei die BA hier darauf angewiesen ist auf Ermächtigungen aus dem Bundesrat. Im Fall Snowden wurden Ermittlungen gar nie ernsthaft aufgenommen. Türkische Agenten, die eine Entführung eines Zürcher Geschäftsmannes geplant hatten, konnten entkommen. Profilieren konnten sich die Staatsschützer hingegen beim Datendiebstahl beim Nachrichtendienst des Bundes. Sie konnten einen Geheimdienst­informatiker schnell verhaften und die entwendeten hochsensiblen Informationen sicherstellen. Der Täter ­bekam dank eines psychiatrischen Gut­achtens eine milde Strafe von 20 Monaten bedingt. (tok)

Datendieb Hervé Falciani wurde in Abwesenheit verurteilt. Foto: AFP

Enormer Aufwand, durchmischter Ertrag – so lässt sich die Terrorbekämpfung der BA zusammenfassen. Das Fazit gilt auch für den schlagzeilenträchtigsten Fall: ­jenen der Schaffhauser IS-Zelle. Die USA lieferten im Frühjahr 2014 Hinweise auf einen Anschlagsplan durch irakische Asylbewerber. Die Polizei zog das Trio aus dem ­Verkehr, als es sich in einem Schaffhauser Vorort versammelt hatte. Der Bundes­anwalt persönlich befahl den frühzeitigen Zugriff. Nur liess sich so ein möglicher ­Terrorplot nie beweisen. Für die drei Iraker setzte es wegen IS-Unterstützung und anderer Delikte 42 bzw. 44 Monate ab. ­Etwas kürzere Freiheitsstrafen bekamen in einem anderen Fall zwei kurdische Al-Qaida-Propagandisten aus Basel.

Dies sind die einschneidendsten Verdikte bei der Bekämpfung des islamistischen Terrors, die unter Lauber gestärkt wurde. Geschuldet ist dies weltpolitischen Ereignissen: Die Propaganda des IS und al-Qaidas stiess bei Islamisten weltweit auf Anklang. Auch über 70 Personen aus der Schweiz schlossen sich in Syrien und im Irak den Terrororganisationen an. Die BA führt gegen eine Reihe von ihnen Strafverfahren. Obschon die Ausreisewelle ­bereits 2016 gänzlich verebbte, brachte sie noch keinen einzigen aus der Schweiz stammenden IS- oder Al-Qaida-Kämpfer vor Gericht. Fälle von Nahost-Rückkehrern aus Winterthur und vom Genfersee dümpeln seit Jahren vor sich hin.

Weitaus wichtiger ist aber: Die Schweiz blieb von Attentaten verschont. Mehrere Anschlagsversuche gingen glimpflich aus – meist aus Zufall. Der Brandsatz eines Rechtsextremisten in der Berner Reitschule wurde 2007 gerade noch rechtzeitig entdeckt; drei Ökoterroristen, die einen Anschlag auf das IBM-Labor in Rüschlikon ZH planten, gerieten 2010 in eine Verkehrskontrolle – dabei fanden die Fahnder Sprengstoff im Kofferraum. Bei einer Paketbombe, die 2002 an die kosovo-albanische Zeitung «Bota Sot» adressiert war, funktionierte beim Öffnen des Pakets der Zünder nicht. Der Täter konnte 2017 durch einen Zufall verhaftet und verurteilt werden. In allen drei Fällen setzte es mehrjährige Freiheitsstrafen ab.

Nur bedingt ins Gefängnis muss ein Filmemacher des Islamischen Zentralrats Schweiz (IZRS) wegen Terrorpropaganda, während der zwei Vorstandsmitglieder wegen angeblicher Formfehler in der Anklageschrift freigesprochen wurden. Diese Freisprüche sind aber die Ausnahme im Terrorismusbereich. Die IZRS-Urteile sind noch nicht rechtskräftig. (tok)

Bis heute kam noch kein «Schweizer» IS-Kämpfer vor Gericht.

Obwohl Michael Lauber im Bereich der schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit in seiner Anfangszeit als Bundesanwalt einen Schwerpunkt setzte und eine eigene Abteilung aufbaute, kam es in seinen acht Amtsjahren zu keinem einzigen Strafurteil. Aus der Einheit wurden Spezialisten abgezogen, um Jihad-­Verfahren zu bearbeiten. Seit längerem sitzen ein Ex-Minister aus Gambia und ein früherer Rebellenkommandant aus ­Liberia in der Schweiz in Untersuchungshaft. Der Liberianer ist inzwischen angeklagt worden. (tok)



