«Leserreporter sind ein Problem»

Warum macht jemand freiwillig einen Job, in dem er immer wieder über Unfälle, Katastrophen und Todesfälle informieren muss?

Daniel Reist: Weil das Unberechenbare durchaus reizvoll ist. Es gibt ruhigere Tage, da gehen wir zum Glatz ins Kafi. Plötzlich passiert etwas, und man ist 40 Stunden am Stück im Einsatz. Das sind Momente, in denen man unglaublich viel lernt.

Wenn man die Öffentlichkeit und die Angehörigen über den Tod einer Person informieren muss. Aber auch im zeitgemässen Umgang mit Journalisten. Heute ist Offenheit angesagt und nicht mehr das Mauern von früher. Diese Offenheit – und dazu zu stehen, dass Fehler passieren können –, das ist faszinierend.

Haben Sie geholfen, diesen Kulturwechsel im VBS zu prägen – oder prägt dieser Kulturwandel Ihre Arbeit?

Wahrscheinlich beides. Viel hängt davon ab, was die Chefs zulassen. Ich pflege beispielsweise ein sehr gutes Verhältnis mit Renato Kalbermatten, dem Kommunikationschef von Bundesrätin Viola Amherd.

Aber wahrscheinlich habe ich auch mitgeholfen, diese Offenheit zu prägen, indem ich in Aus- und Weiterbildungen stets betont habe, dass Journalisten nicht Feinde der Armee sind und dass wir dazu stehen, wenn wir Fehler machen.

War das Jungfrau-Drama, als 2007 sechs Armeeangehörige ums Leben kamen, der Auslöser für den Wechsel hin zu aktiver und schneller Krisenkommunikation in der Armee?

Dieses Ereignis hat wahrscheinlich die ganze Armee geprägt und sehr vieles in Bewegung gesetzt. Es wurde klar: Diese Institution, die auf alles vorbereitet sein sollte und in der Krise funktionieren sollte, hat keine Instrumente, um ein derartiges Ereignis zu bewältigen.

In der Kommunikation oder generell?

Ganz allgemein. Man nahm zunächst an, der Schulkommandant würde das schon lösen – was bis dahin eigentlich immer funktioniert hatte. Aber dieses Mal war die Sache zu komplex. Es wurde bald klar, dass Veränderungen nötig sind.

Der damalige Stabschef und spätere Chef der Armee, Brigadier André Blattmann, liess zu, dass wir eine Krisenkommunikation und -organisation aufbauten – mit der Konsequenz, dass wir heute eigentlich gut aufgestellt sind.

Das Tragische ist: Seither scheint sich die neue Organisation regelmässig zu bewähren – bei Abstürzen von Flugzeugen oder tödlichen Verkehrsun­fällen.

Wahrscheinlich gehört das zu unserem Job. In der Armee werden pro Jahr sechs Millionen Diensttage geleistet, enorm viele Leute sind enorm oft enorm weit unterwegs und machen gefährliche Sachen wie Schiessen, Sprengen oder Klettern. Und trotzdem haben wir beispielsweise weniger Unfälle pro gefahrene Kilometer als im zivilen Strassenverkehr – dank strengerer Sicherheitsvorschriften.

Passieren heute mehr Unfälle – oder wird bloss intensiver berichtet?

Es passiert nicht mehr als früher. Leserreporter sind ein grosses Problem; Leute, die nicht davor zurückschrecken, Leichen zu filmen, um sich ein paar Hundert Franken zu sichern.

Wenn ein Leserreporter sagt, er habe Poulet gegessen und es müsse am Poulet liegen, dass 50 Personen eine Lebensmittelvergiftung haben, ist es fast nicht mehr möglich, im Nachhinein – wenn die Fakten auf dem Tisch liegen – zu erklären, dass die Ursache eine andere war. Weil in der Zeitung schon stand: «Poulet war schuld!»

Ist das ein Problem der Leserreporter – oder der Redaktion, welche diese Meldungen publiziert?

Das möchte ich nicht beurteilen. Der Leserreporter ist überzeugt, dass ihm wegen des Poulets schlecht war. Der Redaktor ist froh, hat er eine Meldung, die Klicks bringt.

Eigentlich sind Sie selber so ein Klickgarant: Wenn Sie ins Spiel kommen, ist Aufmerksamkeit garantiert.

Das ist so. Und ich erhalte immer sofort auch Reaktionen auf meine Auftritte.

Von wem?

Aus meinem persönlichen, beruflichen und politischen Umfeld – aber auch von Angehörigen. Ich musste einmal in der Romandie die Familie eines Rekruten über den Tod des jungen Mannes informieren. Die Angehörigen sassen beim Raclette. Zuerst ging der Vater auf mich los, dann die Freundin des Mannes, danach weinte die Mutter des Verstorbenen 20 Minuten an meiner Schulter.

Das sind Bilder, die man nie vergisst. Später schrieb mir die Freundin, im ersten Moment habe sie mich und die Armee einfach nur gehasst. Aber es seien unser Auftreten und die Möglichkeit, das Unglück gemeinsam aufzuarbeiten, gewesen, die ihr geholfen hätten, das Erlebte zu verarbeiten, und sie danke uns dafür. Ich denke, das fasst sehr gut zusammen, warum dieser Job faszinierend ist.

Warum lasten all diese Aufgaben auf den Schultern ganz weniger Personen? Sie sollten ja gleichzeitig Angehörige, Medien und interne Stellen informieren können…

Ich bin natürlich nicht allein. Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die telefonische Anfragen beantworten, Medienmitteilungen verfassen, Medienkonferenzen vorbereiten oder Social-Media-Kanäle betreuen. Ohne Team geht das nicht.

Allein bei einem vergleichsweise einfachen Fall wie der Lebensmittelvergiftung in Jassbach vor wenigen Wochen hatte ich an einem Abend 170 Medienanfragen bis um 2 Uhr in der Nacht – und am nächsten Morgen um 5 Uhr wollten die ersten schon wissen, wie es den Betroffenen jetzt geht.

Wie viele Arbeitsstunden pro Woche sieht Ihr Arbeitsvertrag vor?

Ich habe Vertrauensarbeitszeit. Das heisst, man rechnet mit rund 50 Stunden pro Woche.

Wie viele sind es effektiv?

Ich versuche, eine Balance zu finden. Wäre der Sommer ruhig gewesen, hätte ich abgebaut. Das war zumindest der Plan. Aber das stimmt so, solange man den Job gerne macht.

Kann man einen solchen Job überhaupt innerhalb halbwegs geordneter Bahnen machen?

Wahrscheinlich nicht. Entweder ist man auf Pikett – oder die Leute rufen trotzdem an. Deshalb ist der Übergang zwischen Arbeit und Nichtarbeit fliessend.

Wo schalten Sie ab?

Ich gehe gerne weit weg in die Ferien – Mauritius, Sri Lanka, British Columbia oder Alaska – und lasse das Mobiltelefon zu Hause.

Aber Sie können kaum nach jedem schweren Unglück in die Ferien verreisen?

Ich habe gelernt, das Erlebte zu verarbeiten. Und wenn ich merke, dass es selber nicht geht, wende ich mich an den Psychologisch-Pädagogischen Dienst der Armee in Thun. Dort kann ich Dinge mithilfe von Profis angehen – so wie zum Beispiel auch Polizisten, die in ihren Einsätzen unschöne Dinge sehen. Und manchmal brauchts einfach auch Zeit. Nach dem Erlebnis in der Romandie habe ich drei Jahre kein Raclette gegessen.

Warum fliehen Sie nach Alaska? Berge und Abgeschiedenheit finden Sie vor der Haustür im Berner Oberland.

Alaska ist definitiv eine Spur wilder und viel weitläufiger. Und man begegnet auf Hunderten von Kilometern keinem Menschen. Vielleicht ist das der nötige Kontrapunkt zum bisweilen stressigen und intensiven Berufsumfeld hier.

Im Kleinen spielt dies freilich schon hier in der Region Thun: Wenn ich von Bern nach Hause fahre – Eiger, Mönch und Jungfrau entgegen, durch die schöne Stadt Thun nach Hilterfingen – und dann ein Bad im See nehmen kann, dann ist vieles aus dem Arbeitsalltag schon sehr weit weg.

Waren Sie noch nie am Punkt, an dem Sie sich fragten: Warum tue ich mir das an?

Diese Gratwanderungen sind Teil dessen, was die Faszination des Jobs ausmacht. Und wenn dann tatsächlich etwas passiert, ist da zum einen die Adrenalinwelle, die einen trägt – und zum anderen das Wissen, dass man dank selbst gemachter Erfahrungen anderen Menschen bei der Bewältigung von schlimmen Erlebnissen helfen kann.

Wie geht Ihr persönliches Umfeld damit um?

Ich bin froh, war meine Frau selber Journalistin. Sie weiss, wie das Geschäft funktionieren kann – auch wenn es für sie, die schon pensioniert ist, gewiss nicht immer einfach ist, wenn ich so viel arbeite.

Sind Sie der präsenteste Sprecher des Bundes?

Sicher einer der präsentesten. Im Bereich Verteidigung wurde der Personaletat in der Kommunikation in den letzten zehn Jahren um 40 Prozent auf 25 Personen reduziert. Von denen machen nur drei Medienarbeit. Und wir stellen ganz bewusst bis auf wenige Ausnahmen ein Gesicht in den Vordergrund.

Warum? Wollen Sie der Anchorman der Schweizer Armee sein?

Ja, das kann man so sagen. So entsteht eine persönliche Bindung und Beziehung zu den Medienschaffenden.

Suchen Sie die Kamerapräsenz?

Nein, im Gegenteil. Ich war und bin ein Radiomensch. Mit der Kamera kommt eine Dimension ins Spiel, die man selber nicht immer unter Kontrolle hat.

Sie haben drei Departementschefs erlebt und betreten jetzt mit der Arbeit unter der ersten Verteidigungsministerin in der Geschichte der Eidgenossenschaft Neuland. Wie läufts?

Ich will die vier Persönlichkeiten gar nicht vergleichen. Ich stelle einfach fest, dass Viola Amherd sehr dossierfest ist, sehr strukturiert vorgeht und entscheidet und klare Forderungen formuliert.