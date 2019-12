Linksextreme machen alles falsch

Sie machen ernst. Am Mittwoch attackierte die Revolutionäre Jugend Zürich im Kulturlokal Sphères Mitglieder der «Weltwoche»-Redaktion, die dort ihre wöchentliche Sitzung abhalten wollten. Es gab ein Gerangel, Chefredaktor Roger Köppel und sein Mitarbeiter Christoph Mörgeli, beide SVP-Politiker, wurden mit Getränken attackiert.

Bekannt wurde der Angriff nicht etwa, weil die beiden Journalisten ihnen den Gefallen getan hätten, deswegen «in den Medien rumzuheulen»: Das unterstellten ihnen die Pseudo-Revoluzzer zwar, doch es trifft nicht zu. Köppel und Mörgeli haben sich bisher beide nicht öffentlich zum Vorfall geäussert.

Die Täter überschreiten die Grenze zur physischen Gewalt.

Also mussten die Aktivisten, um die ersehnte Aufmerksamkeit zu bekommen, ihre Heldentat selbst veröffentlichten. Sie garnierten das Ganze mit dem üblichen Schwurbel, es gehe hier um ein «Rassistenpack», das Menschen «tagtäglich erniedrige». Dass sie selber mit Gewalt gegen ihnen unliebsame Politiker vorgehen, rechtfertigen sie vorauseilend: Die «viel zitierte Meinungsfreiheit» sei «kein Argument».

Die Täter könnten nicht falscher liegen. Die Meinungsfreiheit ist das zentrale Argument. Was immer man von den Wortäusserungen Andersdenkender hält: Wer ihnen Getränke ins Gesicht schüttet, sie niederschreit, ihnen den Zutritt zu ihren Veranstaltungen verwehrt, überschreitet eine entscheidende Grenze. Die Grenze zur physischen Gewalt.

Es geht um Angriffe auf die freie Gesellschaft.

Es ist beunruhigend, dass sich die Fälle häufen: Am Dienstag hatte der schwarze Block in Basel versucht, Besucher vom Eintritt zur Show des durch #MeToo gefallenen Starkomikers Louis C. K. abzuhalten. Zuvor war in Zürich ein Auftritt des chilenischen Libertären Axel Kaiser gestört worden. Am 1. Mai hatten Unbekannte den «Weltwoche»-Autor Alex Baur angegriffen.

Die Gewalt wird jeweils damit rechtfertigt, sie sei Antifaschismus, ja «Notwehr», was vor allem in den sozialen Medien auch noch auf Verständnis stösst, weil linke Gewalt ja angeblich harmloser ist als rechte. Und das ist ein Skandal.

Nein, es geht in all diesen Fällen nicht um Notwehr. Sondern um Angriffe auf die freie Gesellschaft, die auch so verurteilt werden sollten. Bedingungslos.