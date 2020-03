Schweiz: Spital-Personal muss auf Schutzmasken verzichten

Sie kämpfen zuvorderst gegen das Coronavirus: Ärztinnen, Pfleger und das übrige medizinische Personal. Im Tessin hat sich dabei bereits eine Angestellte angesteckt. Und auch in der Nordwestschweiz gibt es in einem Spital Mitarbeiter mit Corona-Verdacht. Doch bei der Sicherheit des Personals müssen inzwischen Abstriche gemacht werden: Es fehlt an Schutzmasken.

Bis letzte Woche empfahl das Bundesamt für Gesundheit: Das ganze Personal, das Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus betreut, soll sogenannte FFP2-Masken tragen. Diese Schutzmasken sind besser als Hygienemasken, die sonst im medizinischen Alltag im Einsatz sind.

Nun wurde die Empfehlung zum zweiten Mal innert weniger Tage angepasst. Neu heisst es: FFP2-Masken braucht es nur noch bei Aerosol-Exposition, zum Beispiel bei einer Lungenspiegelung oder speziellen Massnahmen auf Intensivstationen. Das übrige medizinische Personal schützt sich bei Kontakt mit bestätigten oder möglichen Covid-19-Fällen mit Hygienemasken – unabhängig davon, ob sie in einem Spital, einem Pflegeheim oder einer Praxis arbeiten.

«Eine Situation wie in Italien»

Die Empfehlung stammt vom nationalen Zentrum für Infektionsprävention. Präsident Andreas Widmer, Leiter der Abteilung für Spitalhygiene am Unispital Basel, begründet die Änderungen so: «Wir wissen heute mehr über den Umgang mit dem Virus. Deshalb haben wir unsere Empfehlungen an das medizinische Personal angepasst.» Sie seien überzeugt: Es brauche keine FFP2-Masken für normale Behandlungen von Corona-Patienten. Gute Masken, wie sie auch unter normalen Umständen im Spital im Einsatz sind, reichten.

Mit dieser Politik würden weniger Schutzmasken unnötigerweise verwendet. Und es stünden dann mehr zur Verfügung, wenn sie wirklich notwendig seien. Widmer stellt klar: Es kämen nicht simple Hygienemasken aus Papier zum Einsatz, sondern chirurgische Masken. Damit werde das Personal gleich gut geschützt, wie wenn es sich zwei Meter von einem Erkrankten entfernt aufhalte.

Der Arzt sagt aber auch: Wäre der Vorrat an Schutzmasken in der Schweiz unbegrenzt, hätte man die Empfehlung wahrscheinlich nicht angepasst. Es gehe jetzt auch darum, auf eine noch stärkere Verbreitung des Virus vorbereitet zu sein. Die Entwicklung der Fallzahlen deute leider darauf hin, dass sich die Schweiz auf eine Situation wie derzeit in Italien einstellen müsse. So seien auch die Empfehlungen für das Personal im Umgang mit den Hygienemasken angepasst worden: Bislang hiess es, man solle sie zwei bis vier Stunden tragen, jetzt bis zu acht Stunden. Das erlaube es, den Schutz mit Masken auf sehr viele Spitalmitarbeiter auszudehnen.

Eine Maske pro Einwohner

Derzeit gibt es weltweit ein Versorgungsproblem mit Schutzmasken. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Für die Schweiz kommt erschwerend dazu: Man ist abhängig von Importen. «Es gibt in der Schweiz nach unserem Wissen keine Firmen, die Schutzmasken herstellen», sagt Peter Biedermann, Geschäftsführer des Branchenverbands Swiss Medtech. Eine Produktion innert weniger Wochen von null aufzubauen, sei nicht realistisch.

Sowohl der Bund als auch einzelne Kantone verfügen noch über Vorräte – exklusiv für die Versorgung des Gesundheitssystems. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zog am Freitag Bilanz: Demnach beträgt der Lagerbestand bei Hygienemasken noch 7,8 Millionen Stück. Davon seien 5,5 Millionen an die Kantone ausgeliefert worden. Von den FFP2-Schutzmasken und jenen des noch besseren Typs FFP3 hat der Bund knapp eine halbe Million. Etwa gleich viele sind im Ausland bestellt – davon 98’000 in Deutschland. Ob sie geliefert werden können, ist jedoch offen. Deutschland hat einen Ausfuhrstopp verhängt.