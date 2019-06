Miserables Arbeitsklima bei der Schweizer Mission in Genf

Die 67 Schweizer Diplomaten, Kanzleiangestellten und Visa-Spezialistinnen wirken im Herzen des «internationalen Genf». Im Blick haben sie von ihren Büros aus die zentralen Schaltstellen der Weltpolitik: den europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen, die Welthandelsorganisation WTO, das Internationale Konferenzzentrum (CICG) – ein Ort, an dem bei Abrüstungskonferenzen oder Ministertreffen immer wieder Geschichte geschrieben wird.

In diesem Uhrwerk der Weltgesellschaft hat die ständige Mission der Schweiz bei den Vereinten Nationen und den anderen internationalen Organisationen eine wichtige Aufgabe: Sie sorgt für gute Arbeitsbedingungen der hier tätigen Akteure, organisiert Krisengipfel oder fördert die Ansiedlung von Thinktanks. Zudem ist die von Botschafter Valentin Zellweger geleitete Niederlassung für die Registrierung der 30'000 diplomatischen Bediensteten in Genf verantwortlich. «Damit», so der Bundesrat, «verschafft sich die Schweiz eine erhöhte Visibilität auf der internationalen Bühne.»

Das schlechte Arbeitsklima schädige die Gesundheit

Ausgerechnet diese wichtige Abteilung der Schweizer Aussenpolitik operiert seit Jahren im Krisenmodus. Das zeigen Berichte des Aussendepartements EDA, welche die SonntagsZeitung gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz von der Verwaltung verlangt hat.

Ein 28-seitiger Prüfbericht vom letzten Sommer ist in einer für Verwaltungsverhältnisse ungewöhnlich deutlichen Sprache verfasst. Viele Mitarbeitende äusserten sich «sehr negativ zu ihrem Arbeitsumfeld», heisst es darin. Es würde als schwierig «und mitunter gesundheitsschädigend» wahrgenommen. Bei einer Inspektion wurden Konflikte und zwischenmenschliche Spannungen festgestellt, welche die Arbeitsatmosphäre belasteten. Der Visadienst, in dem ein halbes Dutzend Angestellte teils politisch sensible Entscheide fällt, befinde sich «personaltechnisch seit Jahren in der Krise».

Tatsächlich hatten sich Mitarbeitende der Sitzstaatabteilung gegenüber EDA-Inspektoren bereits 2007 über chronische Arbeitsüberlastung, Stress und lange Krankheitsabsenzen beklagt. «Elf Jahre später kommen wir nicht um die Feststellung herum, dass sich die Situation im Lauf der Zeit noch verschlechtert hat», heisst es im Rapport, der auch an Bundesrat Ignazio Cassis geliefert wurde.

In einer anderen Abteilung dämpfen konstanter Zeitdruck, Spannungen und Groll auf Vorgesetzte die Motivation der Mitarbeitenden. Hier würden in Ganggesprächen Gerüchte kultiviert. Zudem seien Mitarbeitende oft abwesend: Wegen Krankheiten war die Abteilung während 5 von 16 Monaten unterbesetzt. Währenddessen beklagen Vorgesetzte Gefälligkeitsgutachten von Ärzten und die Gleichgültigkeit der Mitarbeitenden an Teambildungsmassnahmen. Im hitzigen Alltag sei es schwierig, Angestellten Anerkennung auszusprechen.

Die Revisorinnen stellten einen «erhöhten Handlungsbedarf» fest, es brauche Massnahmen, «um das Vertrauen der Mitarbeitenden wiederherzustellen».

«Der Reputation nicht dienlich»: Parlament verlangt Auskunft

Von diesen prekären Zuständen wussten die Mitglieder des Nationalrats nichts, als sie Anfang Juni 112 Millionen Franken für die Förderung der Diplomatie in Genf sprachen. Im Rat betonten die Votanten die Wichtigkeit des Engagements («Teil der Schweizer DNA») und lobten die Qualität der in Genf geleisteten Arbeit («weltweite Topliga»).

Inzwischen haben sich bei den Politikern Bedenken breitgemacht. Elisabeth Schneider-Schneiter, Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission, hat das Thema in ihrem Gremium traktandiert: «Wir wollen wissen, wo das Problem liegt», sagt sie. Ein Malaise in der Schweizer Mission in Genf sei der Reputation des internationalen Genf nicht dienlich.

Um die Betriebskultur zu verbessern, hat die Berner Zentrale inzwischen einen Coach nach Genf geschickt. Ende Monat läuft sein Mandat ab. Teils langfristige Massnahmen seien eingeleitet worden, berichtete die EDA-interne Aufsichtsstelle an Aussenminister Cassis – diese sollen helfen, den Genfer Diplomaten-Trupp zu motivieren. Eine erste Zwischenbewertung ist positiv: «Die Mitarbeiter sind aktiv in diesen Prozess involviert.»



