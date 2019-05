Nach dem Coiffeurbesuch gab es Nackenschläge

Die Schule in der Berner Gemeinde Kirchlindach-Herrenschwanden schlug in einem Schreiben Alarm. In einem Brief an die Eltern wird von einem «äusserst bedenklichen und sogar gefährlichen Ritual» sowie einer «erniedrigenden Situation» geschrieben. Kurz zuvor war an der Primarschule ein Coiffeurritual entdeckt worden, das es offensichtlich schon seit Jahren gibt.

Schülerinnen und Schüler, die beim Coiffeur gewesen waren, erhielten am nächsten Tag leichte bis schwere Schläge auf den Nacken. Dabei musste das Kind seinen Kopf senken und den Nacken freimachen. Die Schulleitung sei «sehr erschrocken», weil sie weder von Kindern noch von Eltern darüber ins Bild gesetzt worden sei, heisst es im Schreiben.

Weit verbreitetes Verhalten

Schulleiterin Susette Buchschacher betont, dass es sich nicht um Mobbing, sondern um ein Ritual handle. Es sei ein hierarchisch geschlossenes System, das die Kinder heimlich unter Druck praktizierten. Mehrheitlich seien Jungs betroffen. Auch Erwin Sommer, Vorsteher des kantonalen Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung, bezeichnet den Vorfall nicht als Mobbing, weil sich dieser nicht gezielt gegen jemanden richte. Sommer nennt es ein «unsinniges Ritual». Der zuständige Schulinspektor sei von der Schulleitung informiert worden.

Das Nackenklatschen sei unter Jugendlichen und Kindern ein weit verbreitetes Verhalten, fährt Schulleiterin Buchschacher fort. So hätten ihr Jugendliche aus der Stadt Bern erzählt, dass es dieses Ritual seit über acht Jahren gebe. Die Hintergründe kenne sie nicht. «Bei uns ist das Ritual zum Glück entdeckt worden, weil eine Lehrperson beim Nachfragen nicht lockergelassen hat», blickt die Schulleiterin zurück. Und ja, die Lehrpersonen hätten sich gefragt, wie das so lange im Versteckten habe passieren können.

Im Unterricht besprochen

Der Brief an die Eltern war eine Sofortmassnahme und wurde im Schulleitungsteam abgesprochen. Im Schreiben steht, dass das Ritual ab sofort verboten sei. Wer sich nicht daran halte, werde zusammen mit den Eltern zu einem Gespräch bei der Schulleitung aufgeboten. Zudem wurde das Thema in den Klassen eingehend besprochen.

«Wir haben die Gefahren aufgezeigt, die den Kindern so gar nicht bewusst waren», beschreibt Susette Buchschacher. Viele seien dankbar gewesen, hätten sich zum Phänomen geäussert und hofften nun auf Besserung. Das Schreiben an die Eltern und die Gespräche in den Klassen seien ein erster Schritt gewesen, der aus Sicht der Schulleitung im Moment ausreiche. Susette Buchschacher: «Entscheidend ist, dass alle für das Thema sensibilisiert sind und aktiv beobachten.» (Redaktion Tamedia)