Parmelin schlägt 30-Milliarden-Notpaket vor

Der Bundesrat berät heute morgen ein neues Massnahmenpaket, um die Wirtschaft nach dem Corona-Schock zu stützen. Gemäss gut informierten Kreisen beläuft sich das gesamte Massnahmenbündel auf über 30 Milliarden Franken. Damit wäre es das wohl grösste Konjunkturpaket in der Geschichte der Eidgenossenschaft. Der Bundesrat kann aber noch Anpassungen vornehmen.

Nachdem der Bundesrat letzte Woche 10 Milliarden Franken Soforthilfe bereitgestellt hat, um Arbeitsplätze zu erhalten, soll die Hilfe nun gezielt jene Gruppen erreichen, die von den bisherigen Massnahmen nicht profitieren. Konkret: Selbständige, Gewerbetreibende, Kulturschaffende, Sportler und Leute mit prekären Arbeitsverhältnissen.

Gemäss Recherchen dieses Mediums enthält das skizzierte Massnahmenpaket folgende Punkte:

Rund 6 Milliarden Franken sind vorgesehen für eine Ausweitung der Kurzarbeitsregelung. Davon profitieren etwa Leute, die im Stundenlohn oder mit temporären Arbeitsverträgen angestellt sind und wegen der Corona-Krise kein Einkommen mehr haben.

Weitere 4 Milliarden Franken sollen unter anderem für Selbständige bereitgestellt werden, die wegen den Massnahmen des Bundesrates kein Einkommen mehr erzielen. Beispielsweise Coiffeurs und Selbständige in der Gastronomie. Dieses Geld soll über die Erwerbsersatzordnung fliessen.

20 Milliarden Franken sind als Notkredite und Härtefallhilfe für Unternehmen gedacht, die aufgrund der Folgen des Coronavirus in eine Liquiditätskrise oder in eine sonstige Notlage geraten. Bereits letzte Woche hat der Bundesrat 1,5 Milliarden Franken für Notkredite und KMU-Bürgschaften bereitgestellt. Wie sich die beiden Instrumente unterscheiden, ist vorerst unklar.

Auch um die stark betroffenen Bereiche Sport und Kultur will sich der Bundesrat nun kümmern. Gemäss gut informierten Kreisen sind hier 1,5 Milliarden Franken geplant. Eine Milliarde soll als direkte Ausfallentschädigung bereitgestellt werden. Dies kommt etwa Künstlern zugute, deren Auftritte wegen des Coronavirus abgesagt wurden.

Daneben dürfte der Bundesrat auch die Strukturen in der Kulturbranche stützen, etwa Galerien, Konzertsäle oder Veranstalter und Vermittler. Für sie soll es zinslose Darlehen geben.

Guy Parmelins Befreiungsschlag

Das Massnahmenpaket wird als Versuch von Wirtschaftsminister Guy Parmelin interpretiert, sich als Krisenmanager zu behaupten. In den letzten Tagen war der Druck auf ihn stark gestiegen. Er war in der Corona-Krise bisher wenig präsent. Anfang Woche verärgerte seine Staatssekretärin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch viele Gewerbetreibende, weil sie in einer Pressekonferenz nicht sagen konnte, an wen sich Selbständige wenden sollten, wenn sie Hilfe brauchten.

Guy Parmelin reagierte am Mittwoch persönlich auf den wachsenden Druck: Er arbeite an Lösungen für die Unternehmen, die Angestellten und die Selbständigen, schrieb er auf Twitter.

Coronavirus: où est Parmelin? Je travaille avec mes collaborateurs et collaboratrices pour mettre en œuvre des solutions pour nos entreprises, nos employés et nos indépendants., J’informe aujourd’hui le Conseil fédéral de nouvelles mesures pour l’économie . #CoronaInfoCH — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 18, 2020

Heute Nachmittag wird sich zeigen, was Parmelins Arbeit bewirkt hat. Der Bundesrat dürfte das definitive Wirtschafts-Paket im Rahmen einer Medienkonferenz vorstellen.