Probleme und Missstände im Umgang mit Flüchtlingskindern

Sie sind die Verletzlichsten in den Flüchtlingscamps: Kinder, die sich ohne ihre Familie nach Europa aufgemacht haben oder deren Eltern auf der Flucht gestorben sind. Unbegleitete minderjährige Asylsuchende, kurz UMA, nennt man sie im Asylverfahren. Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat auf Bitte Griechenlands entschieden, solche Asylsuchende in die Schweiz zu holen. Die einzige Bedingung ist: Die Flüchtlingskinder müssen einen Familienbezug in die Schweiz haben. Eine Grosstante oder ein Grossonkel genüge für eine Aufnahme für ein Asylgesuch, heisst es aus dem Staatssekretariat für Migration (SEM). Man wolle grosszügig sein. Wie viele Personen die Schweiz aufnehmen wird, ist völlig offen.

Eine breite Auslegung des Familienbegriffs ist auch im Sinne derFlüchtlingshilfe Schweiz. Griechenland brauche dringend Entlastung, sagt Sprecherin Eliane Engeler. «Die prekäre humanitäre Situation ist für Asylsuchende in Griechenland nicht tragbar.»

Wut und Trauer nach Alis Tod

Unbegleitete minderjährige Asylsuchende müssen im Aufnahmeland speziell betreut und untergebracht werden. Sind die Kantone also auf der Höhe, den Kindern Schutz zu bieten? In der Westschweiz kam es in diesem Zusammenhang zu tragischen Zwischenfällen. In der Waadt versuchten 2016 sieben unbegleitete minderjährige Asylsuchende, sich das Leben zu nehmen. An einem einzigen Abend unternahmen gleich drei Jugendliche einen Suizidversuch. Dazu kam es in derselben Unterkunft in Lausanne. Das jüngste Kind war 13-jährig. Auch die Betreuer sahen den Notstand. Bei den überforderten Sozialarbeitern kam es zu krankheitsbedingten Ausfällen. Einzelne kündigten. 2018 traten Sozialarbeiter von Waadtländer Asylunterkünften gar in einen Streik und protestierten für eine bessere Betreuung der Jugendlichen.

Ein noch schlimmeres Drama ereignete sich im Kanton Genf. 2019 beging ein jugendlicher Asylsuchender in seinem Zimmer Suizid. Der 19-jährige Ali stammte aus Afghanistan. Er war im Oktober 2015 als UMA in die Schweiz gekommen und wurde in der 2016 eröffneten Unterkunft Foyer de l’Etoile untergebracht. Wenige Monate vor seinem Suizid war seine Betreuung als minderjähriger Asylsuchender beendet worden. Ali verblieb im Foyer de l’Etoile und sollte sich als erwachsener Asylsuchender zurechtfinden und mehr Selbstverantwortung übernehmen. Der Übergang ins Erwachsenenregime überforderte ihn. Seine psychischen Beschwerden wurden schlimmer. Am 29. März 2019 starb er auf der Intensivstation des Universitätsspitals an den Folgen seiner Selbstverletzung.

Die Bewohner des Foyers reagierten mit Trauer und Wut. Es tauchten Videos auf, die zeigten, wie es im Foyer de l‘Etoile wirklich zuging. Auf einer Aufnahme verprügelten Angestellte einer Sicherheitsfirma nachts Jugendliche. Sicherheitsverantwortliche sollen Asylsuchende mit Essen beworfen haben. Im Fall Ali wurde bekannt, dass er sich mehrmals hatte umbringen wollen. Im September 2019 prangerten Mitarbeiter des Foyers Missstände öffentlich an. Schon 2018 hatte der Genfer Rechnungshof, die staatliche Aufsichtsbehörde, in einem kritischen Bericht zum Umgang mit jungen Migranten dringend Massnahmen gefordert. «Die Situation ist weder kurz- noch langfristig optimal», heisst es im Bericht.

Sie brauchen einen Familienersatz

Julie, Aktivistin im Genfer Kollektiv «Kampf für unbegleitete minderjährige Migranten», kennt sowohl die persönliche Situation vieler Kindermigranten als auch die Situation im Foyer de l'Etoile. Das Foyer sei zu gross, geografisch schlecht gelegen und es lebten zu viele Kinder darin, sagt sie. Zu Spitzenzeiten im Jahr 2016 waren es 180 UMA, heute dürften es noch rund 100 Kinder und junge Erwachsene sein. Viele minderjährige unbegleitete Migranten seien traumatisiert, sagt Julie. Ihre Heimat hätten sie in Krisensituationen verlassen, weil Geld zum Leben fehlte, Eltern gestorben seien oder die Familiensituation aus einem anderen Grund eskalierte. Auf den Flüchtlingsrouten seien die UMA Gewalt ausgesetzt und lebten in ständiger Angst. «Erreichen sie die Schweiz, müssen sie die vielen Erlebnisse und Brüche in ihrem Leben verarbeiten, eine neue Sprache lernen. Sie wollen in die Schule gehen oder Ausbildungen beginnen, was ihnen der Staat oft nicht ermöglicht.» Zudem brauchten sie eine Art Familienersatz, Zuwendung und Wärme und eine enge medizinische Betreuung, die sie im Foyer de l'Etoile aber nicht bekämen.

Hat die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) die Suizidversuche in der Waadt und den Suizid in Genf thematisiert? «Nein. Wir hatten keinerlei Kenntnisse von diesen Fällen», sagt Remo Dörig, stellvertretender Generalsekretär der SODK. Ebenso wenig, ob es in anderen Kantonen zu ähnlichen Vorfällen gekommen ist. Dörig verweist auf die von der SODK bereits 2016 abgegebenen Empfehlungen zum Umgang mit unbegleiteten Kindern und Jugendlichen in Asylverfahren. Die SODK wollte die Kantone dazu bringen, bei deren Unterbringung, Betreuung, gesetzlicher Vertretung, Schulbesuch und beim Übergang zur Volljährigkeit Mindeststandards zu beachten.

Elodie Antonyvom Genfer Büro der NGO Internationaler Sozialdienstattestiert vielen Kantonen eine zunehmende Sensibilität. Parallel dazu nehme die Anzahl Asylgesuche von unbegleiteten Minderjährigen seit 2015 ab (siehe Grafik), womit sich die Gesamtsituation von alleine entspanne. Auf Genf angesprochen, sagt Antony: Der Durchbruch für einen griffigen Umgang mit jungen Migranten habe Genf zwar noch nicht geschafft, man sei aber auf gutem Weg. Um die Art der Unterbringung der UMA, ihre Betreuung und den sozialpädagogischen Umgang mit ihnen neu zu definieren, hat die Genfer Regierung im Herbst eine interdepartementale Arbeitsgruppe eingesetzt und auch NGOs miteinbezogen. Der Staatsrat dürfte noch in diesem Monat einen Aktionsplan präsentieren, verspricht Bernard Manguin, Sprecher der Genfer Sozialbehörde Hospice général, die für die Asylunterkünfte verantwortlich ist.

Geld, aber kein Personal

In der Waadt seien die Probleme vollständig gelöst, beteuert indes Steve Maucci, Leiter des Amts für Bevölkerung, das auch für das Asylwesen zuständig ist. Die Schweiz habe 2015 mit dem plötzlichen Anstieg der Zahl unbegleiteter Migrantenkinder vor einer grossen Herausforderung gestanden. Maucci sagt: «Obwohl die Waadt beträchtliche Mittel zur Verfügung stellte und das Budget für die Betreuung minderjähriger Asylsuchender von rund 2 Millionen auf über 10 Millionen Franken erhöhte, war es nicht möglich, in so kurzer Zeit das nötige Personal einzustellen und alle heute verfügbaren Dienstleistungen zu erbringen.» Die Aufnahmebedingungen seien aktuell gut, und die Betreuung und Überwachung der Minderjährigen entspreche kantonalen Standards.

Wie beurteilt das Staatssekretariat für Migration die Situationin der Romandie? «Uns ist keine spezifische ‹UMA-Situation› in der Romandie bekannt», schreibt SEM-Sprecher Reto Kormann.

Eliane Engeler von der Flüchtlingshilfe sagt: «Wir haben zwar keinen Gesamtüberblick, aber der Kanton Genf ist sicherlich nicht der einzige Kanton, in dem es Schwierigkeiten in der Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen gibt.» Es gebe grossen Verbesserungsbedarf.