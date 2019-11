Psychologen müssen um ihre Besserstellung bangen

Schon mehrere Gesundheitsminister stellten den nicht ärztlichen Psychotherapeuten in Aussicht, dass sie ihre Leistungen direkt über die Grundversicherung abrechnen können. Seit bald 40 Jahren ist dies nur indirekt möglich: wenn die Psychologen von einem Psychiater delegiert werden. Beim Delegationsmodell stehen Psychologinnen und Psychologen in einer Art Angestelltenverhältnis mit einem ärztlichen Psychotherapeuten und arbeiten unter dessen Aufsicht. Nach Jahrzehnten des Wartens hat der Bundesrat diesen Sommer nun dem Wunsch der Psychologen endlich entsprochen: Künftig sollen jene mit psychotherapeutischer Fachausbildung selbstständig mit der Grundversicherung abrechnen können, sofern die Behandlung auf Anordnung eines Arztes erfolgt.

Doch der Vorschlag stösst in der Vernehmlassung auf starke Kritik, sodass Gesundheitsminister Alain Berset wohl nochmals über die Bücher muss. Zwar kann der Bundesrat die Änderung ohne das Parlament auf dem Verordnungsweg einführen, es stellen sich mit CVP, FDP und SVP aber gleich drei bürgerliche Parteien gegen den Vorschlag. Die CVP bezweifelt in ihrem Schreiben an den Bundesrat, dass es im Bereich der ambulanten psychotherapeutischen Betreuung eine Unterversorgung gibt, die den erleichterten Zugang zu psychotherapeutisch tätigen Psychologen rechtfertige. Vielmehr werde ein «niederschwelliges Angebot» geschaffen, welches zu mehr Behandlungen und zusätzlichen Kosten für die Grundversicherung führe. Dies sei angesichts der stetig steigenden Prämien «nicht vertretbar».

SVP: Psychotherapie als Pflichtleistung streichen

Die FDP sieht ebenfalls keinen Mangel an Psychotherapeuten, warnt vor einem «unkontrollierbaren» Kostenanstieg und fordert grundlegende Anpassungen an der Vorlage, etwa höhere Anforderungen an die Ausbildung nicht ärztlicher Therapeuten. Die Krankenkassen müssten zudem wählen können, welche Psychologen sie unter Vertrag nehmen. Bei Ärzten und anderen Leistungserbringern wie Physiotherapeuten sind die Kassen heute verpflichtet, alle unter Vertrag zu nehmen (Vertragszwang). Die SVP schliesslich fordert vom Bundesrat einen «Marschhalt». Ein Wechsel zum Anordnungsmodell sei nur mit griffigen Massnahmen gegen einen Kostenanstieg vertretbar. Eigentlich sollten aber nach Meinung der SVP Psychotherapien generell nicht von der Grundversicherung bezahlt werden, auch nicht jene der Psychiater.

Gegen das Anordnungsmodell stellt sich auch die Ärzteverbindung FMH. Und die Verbände der ärztlichen Psychotherapeuten warnen vor massiven Mehrkosten für die Grundversicherung von einer halben Milliarde Franken pro Jahr statt der vom Bundesrat angeführten 100 Millionen. Die Anordnung müsse zudem den Psychiatern vorbehalten bleiben. Einen Vermittlungsvorschlag macht der Verband der psychiatrischen Kliniken und Dienste (SMHC). Hausärzte sollten bei leichten Lebenskrisen Psychotherapien anordnen können, allerdings nur 10 statt 15 Sitzungen, wie dies der Bundesrat vorschlägt. Auch die Krankenkassen akzeptieren das Anordnungsmodell nur, wenn die Anordnung in erster Linie Psychiatern vorbehalten bleibt.

Psychologen setzten auf Bundesrat und die Kantone

Die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) hält die Einwände für unbegründet. Die FSP verweist darauf, dass neben der SP und der GLP die Kantone sowie der Verband der Haus- und Kinderärzte das Anordnungsmodell des Bundesrats unterstützen. Die Kantone und Hausärzte seien wichtige Akteure im Gesundheitswesen. Die FSP hofft deshalb, dass der Bundesrat an seinen Plänen festhält. Studien des Bundesamts für Gesundheit hätten nachgewiesen, dass im Bereich der Psychotherapie eineVersorgungslücke bestehe, sagt FSP-Sprecher Philipp Thüler. Wer sich auf den Standpunkt stelle, dassdie Versorgung durch psychotherapeutisch tätige Psychologen schon heute ausreichend sei, ignorieredie fehlende Kostenübernahme durch die Grundversicherung. Dies treffe vor allem die Schwächsten,die sich keine Zusatzversicherung oder die Übernahme der Therapiekosten leistenkönnten.

Die Forderung einiger Vernehmlassungsteilnehmer, dass nur Psychiater die Therapie durchPsychologen anordnen könnten, hätte möglicherweise sogar eine Verschlechterung derheutigen Situation zur Folge, warnt Thüler. Denn die blosse Anordnung sei für Ärzte noch viel weniger interessant als die Delegation. Dies könne dazu führen, dass die Zahl der anordnungswilligen Ärzte gegenüber der Zahl der heute delegierenden Ärzte sogar sinkt.

Der Bundesrat wertet die Stellungnahmen zurzeit aus und will spätestens bis Mitte 2020 definitiv über den Systemwechsel entscheiden.