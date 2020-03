Rechtsradikaler Schweizer in der Türkei verhaftet

Der Ostschweizer Rechtsextremist Ignaz Bearth wurde am Freitag in der Türkei festgenommen. Dies berichtete die Partnerin von Bearth, Liane Steup, unter Tränen in einem Video. Sie ist in der rechten Szene Deutschlands als «Lilly Thüringen» bekannt. Bearth habe sie nach seiner Verhaftung noch kurz anrufen können, sagte Steup. Ihm werde Beleidigung vorgeworfen.

Das Aussendepartement EDA wollte die Verhaftung nicht bestätigen, man sei noch dabei, die Sache abzuklären, hiess es in Bern. Dies sei aber an Wochenenden schwierig. Klarheit gebe es womöglich erst am Montag. Der Mittdreissiger Bearth gehört zu einer Gruppe rechtsradikaler Identitärer, die zu beiden Seiten der griechisch-türkischen Grenze in Videoberichten Stimmung gegen die dort versammelten Migranten und Flüchtlinge machen.

Typisch an diesen «Berichten» ist, dass man fast nur die Rechtsextremisten sieht und hört, aber kaum etwas anderes. Zuschauer können sich so kein eigenes Bild von der Lage machen. Bearth, der in Deutschland schon wegen Verbreitung von Fake News verurteilt wurde, sagte kurz vor seiner Verhaftung in den sozialen Medien, dass die meisten Migranten bei der türkischen Grenzstadt Edirne Kämpfer seien, die einen Jihad führen wollten. Sie sähen in Griechenland und den anderen europäischen Ländern ihre Feinde.

Es drohen drakonische Strafen

In der Schweiz hatte Bearth bei der Direktdemokratischen Partei mitgemacht, die inzwischen in der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) aufgegangen ist. Ausserdem hatte der Uzwiler erfolglos versucht, einen Schweizer Ableger der deutschen Bewegung der Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida) aufzubauen.

In letzter Zeit ist der Schweizer häufig als Redner an identitären und rechtsextremen Veranstaltungen in Deutschland aufgetreten. Sollte ihm tatsächlich ein Verfahren wegen Beleidigung des türkischen Präsidenten Erdogan drohen, könnte er noch länger in der Türkei in Untersuchungshaft bleiben oder unter Hausarrest gestellt werden. Die Strafen für dieses «Verbrechen» können drakonisch ausfallen.



