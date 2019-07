Herr Leemann, wieso verändert sich die Art, wie wir sprechen?

Wichtig ist die Mobilität: Die Menschen ziehen in die starken Wirtschaftsregionen oder pendeln dorthin. Wenn die Leute vom Berner Oberland in die Stadt Bern abwandern, passen sie ihren Dialekt an. Sie sagen dann vermehrt «Miuch» statt «Milch». Oder nehmen Sie den Innerschweizer, der für die Arbeit nach Zürich pendelt. Wenn er mit seinen Arbeitskollegen vom «Bütschgi» spricht, wird er dieses Wort auch zu Hause verwenden.

Gemäss Ihrer Prognose werden sich Zürichdeutsch und Hochdeutsch weiter ausbreiten. Bedauern Sie das als Sprachwissenschaftler?

Nein, auf keinen Fall. Wir sprechen auch nicht mehr so wie vor 500 Jahren. Die Sprache ist ein Spiegel der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realität. Wenn mehr Deutsche in die Schweiz einwandern und mehr Menschen nach Zürich ziehen, verändert sich auch die Art, wie wir reden.

Aber die regionale Vielfalt geht verloren.

Ja, die Dialekte haben sich schon seit Jahrzehnten einander angeglichen, vor allem die Wortvielfalt ist zurückgegangen. Trotzdem gibt es immer noch Regionen, die starke sprachliche Eigenheiten aufweisen. Das betrifft vor allem Gebiete, die geografisch stark abgetrennt sind wie das Wallis.

Eine Schweizer Besonderheit?

Nein, dass regionale Vielfalt verloren geht, beobachten wir auch in Grossbritannien, Deutschland, Holland und anderen Ländern. In der Schweiz ist dies möglicherweise sogar weniger ausgeprägt, weil unsere Dialekte ein hohes Prestige geniessen und Hindernisse wie Alpen, Täler und Seen zwischen den Dialektregionen liegen.

Wie bewerten Sie den zunehmenden Einfluss des Hochdeutschen: Wird die Mundart langfristig verschwinden, wie es schon «Idiotikon»-Gründer Friedrich Staub im 19. Jahrhundert befürchtete?

Nein, unsere Analysen weisen darauf hin, dass die Mundarten weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden. Das sieht man auch an den zahlreichen Menschen – vor allem Junge – die ihre Handynachrichten in ihrem Dialekt schreiben.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App