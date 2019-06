Schiffsunfall wegen Personalmangels?

Nautilus, die Gewerkschaft der Binnenschiffer mit Sitz in Basel, ist nach eigenen Worten «schockiert» über den neuesten Unfall mit einem Schweizer Flusskreuzfahrtschiff auf der Donau in Budapest. «Unabhängig von den noch laufenden Ermittlungen zum Unfallhergang muss festgehalten werden, dass es immer mehr Schiffe und einen immer härteren Wettbewerb gibt, wo im Zweifelsfall die touristischen respektive finanziellen Belange höher gewichtet werden als die Sicherheit», schreibt Nautilus in einer Mitteilung. So fehle es oftmals an qualifiziertem Personal.

Auch die Forderung, dass jeweils drei Schiffsführer an Bord sein müssten, werde nicht eingehalten. Erschwerend komme hinzu, dass der Nachwuchs wegen der schlechten Arbeitsbedingungen ausbleibe. Es seien kaum noch Jugendliche bereit, den Karriereweg des Binnenschiffers zu wählen.

Beim Schiffsunglück in Budapest waren am 29. Mai das Ausflugsschiff Hableany («Nixe») und das Flusskreuzfahrtschiff Viking Sigyn zusammengestossen. An Bord des kleineren Schiffes befanden sich 33 Touristen aus Südkorea und zwei ungarische Besatzungsmitglieder. Nur sieben konnten gerettet werden. 19 Personen wurden gestern noch vermisst, neun Leichen sind inzwischen geborgen.

Schiffsführer eingespart

Für Nautilus-Sekretär Holger Schatz ist deshalb klar, dass nach dieser Tragödie die Flusskreuzfahrt-Industrie über die Bücher gehen muss. Er fordert gegenüber dieser Zeitung weniger Schiffsverkehr «gerade in Städten wie Budapest». Erforderlich seien auch attraktivere Arbeitsbedingungen, «damit mehr junge Leute den Karriereweg gehen und kein Personalmangel herrscht wie derzeit». Gerade weil die Branche boome, führe nämlich dieser Mangel dazu, «dass man auch mal mit zu wenig Personal fährt, trickst und die Nautiker übermüdet sind».

Welche Arbeitsbedingungen bei der Viking herrschen, machte der Bayerische Rundfunk bereits 2017 öffentlich. Wegen Personalmangel musste ein Schiffsführer bereits in seinem zweiten Arbeitsjahr eigenständig fahren, obwohl er nach eigenem Bekunden kaum Erfahrung hatte.

Die Bordbücher seien einfach angepasst worden. Die Ruhezeiten hätten nur zu viert, aber nicht zu dritt eingehalten werden können.

Angestellt als Steuermann, arbeitete der Mann in der Praxis als Schiffsführer – zwar mit Patent, aber eben ohne Erfahrung. Nicht nur auf seinem Schiff und damit bei Viking, sondern auch bei anderen Reedereien werde auf diesem Weg gespart.

«Wir sind alle wie Zombies»

Wörtlich sagte der Mann im Rahmen seiner eidesstattlichen Erklärung: «Das Risiko dadurch ist hoch: Wir sind oft übermüdet, wir überspringen auch manchmal Mahlzeiten, weil du sie einfach verpasst, wenn du dann doch mal schlafen musst.» Gesundheitliche Probleme seien die Folge. «Wir sind alle wie Zombies. Oft arbeiten wir 12 Stunden oder auch mal mehr», weil ein Mann fehle. Manchmal herrsche Stau vor einer Schleuse, dann brauche man wieder Diesel oder es müsse geladen werden. «Immer wieder muss jemand da sein. Und wir sind ja keine Roboter. Und die Strecken sind lang geworden. Und die Nachfrage ist riesig.»

Er habe das Unternehmen schliesslich wegen der Arbeitszeiten verlassen, Unterbringung, Gehalt und die Kommunikation im Unternehmen seien okay gewesen.

Für Nautilus-Sekretär Schatz ist anhand solcher Beispiele klar, dass «mehr Personal bei den lokalen Behörden, aber auch die Schweizer Behörden strenger hinschauen» sollten. Mit Blick auf die Besatzung auf der Viking Sigyn betont er, dass viele von ihnen «schockiert» seien. Die meisten von ihnen hätten den Zusammenstoss nämlich gar nicht mitgekriegt. Der ukrainische Kapitän war am letzten Wochenende verhaftet worden. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft die Gefährdung der Schifffahrt mit Todesfolge vorgeworfen.

Boomende Branche

Schatz bestätigt, dass der Mann nicht Mitglied von Nautilus sei. «Dennoch gilt ihm unsere Solidarität», sagt er. «Wir haben mit einigen Mitgliedern sprechen können, die mit ihm schon lange zusammengearbeitet haben.» Er werde als sehr zuverlässiger, sehr guter Kapitän beschrieben, «der nun nicht als Sündenbock benutzt werden darf».

Viking River Cruises, am Schäferweg 20 in Basel domiziliert, ist ein weltweit agierender Anbieter von Flusskreuzfahrten. Fragen dieser Zeitung liess das Unternehmen unbeantwortet. Die letzte Mitteilung des Konzerns datiert vom 8. Mai dieses Jahres. Flusskreuzfahrten werden darin als «nach wie vor eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Reisebranche» bezeichnet. Im März konnte das Unternehmen sieben neue Schiffe auf Taufreise schicken, darunter sechs Viking Longships sowie ein speziell für den Fluss Douro gebautes Schiff. Aktuell umfasst die Flotte der Wikinger 72 Flussschiffe.

