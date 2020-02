Schweizer Ärzte müssen Schutzmasken mehrfach verwenden

Bei Verdacht auf Infektion mit dem Coronavirus sollte das gesamte betreuende Personal mindestens die Einwegschutzmasken mit den besseren Filtern verwenden. Dies stand noch am Freitagmorgen in den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) für medizinische Fachleute. Offiziell werden diese Masken FFP2 genannt. Die einfachen Schutzmasken, die sonst im medizinischen Alltag in Gebrauch sind, heissen FFP1.

Doch diese Empfehlung gilt inzwischen nicht mehr, wie das BAG am Freitag auf Anfrage bestätigte. Der Grund: Es gibt ein Versorgungsproblem mit FFP2-Masken. Neu gilt: Diese Masken müssen für medizinische Verfahren reserviert werden, bei denen eine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht. Konkret zum Beispiel dann, wenn das Personal bei einem Patienten mit Corona-Verdacht eine Probe entnimmt.

Bereits am Donnerstag schickte die Berner Kantonsärztin eine E-Mail an die Mediziner im Kanton. Auszüge daraus liegen dieser Zeitung vor. In der Mail schreibt die Kantonsärztin: «Für FFP2 Masken gibt es aktuell keinen Nachschub.» Das BAG bestätigt die in den Auszügen enthaltenen Informationen.

«Es können nur wenige Praxen beliefert werden, und nur mit geringen Stückzahlen von voraussichtlich 5-10 Masken»Linda Nartey, Kantonsärztin Bern

Gemäss dem BAG betrifft der Versorgungsengpass mit FFP2-Masken neben Bern auch weitere Kantone. Die weltweite Nachfrage übersteige derzeit die Produktion. Das «Marktangebot» sei deshalb sehr begrenzt. Der Bund hat diese Woche bereits einen Vorrat an Masken für die Kantone freigeben. In der Hinterhand hat er noch einen speziellen Vorrat für Spitäler.

Der Umfang der Vorräte scheint allerdings nicht sehr gross. Die Berner Kantonsärztin teilte in ihrer E-Mail vom Donnerstag mit: Die Kantone könnten zwar in den nächsten Tagen beim Bund solche Masken bestellen. «Es handelt sich aber um ein sehr beschränktes Kontingent. Es können nur wenige Praxen beliefert werden, und nur mit geringen Stückzahlen von voraussichtlich 5-10 Masken.»

FFP2-Masken sind überlicherweise in Praxen und Notfallstationen nicht in grosser Zahl vorrätig. Gemäss Angaben von Hausärzten werden solche Masken in ihrem Arbeitsalltag eigentlich nicht verwendet.

Wie die Kantonsärztin weiter schreibt, sind «alle Gesundheitsfachpersonen aufgerufen in der Verwendung von FFP2 mit Bedacht umzugehen, primär sorgfältig im Sinne des persönlichen Schutzes, aber auch sparsam.» Das BAG empfiehlt deshalb, dass in dieser «besonderen Situation» die Einwegmasken mehrfach verwendet werden.