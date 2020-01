Schweizer IS-Kämpfer aus Türkei zurückgeführt

Drei mutmassliche IS-Kämpfer wurden am frühen Donnerstagabend von der Türkei in die Schweiz zurückgeführt. Dies bestätigte die Bundesanwaltschaft gegenüber «SRF News». Die ausgeschafften Personen, zwei Männer und eine Frau, hätten die schweizerische Staatsbürgerschaft, wie das türkische Innenministerium mitteilt.

Die drei Verdächtigen seien heute um 17 Uhr am Flughafen Zürich gelandet. Die Rückführung geschah in Kooperation mit dem Schweizer Aussendepartement, wie das SRF weiter meldet. Wie die drei IS-Verdächtige genau in türkische Gefangenschaft gerieten, ist nicht klar. Wahrscheinlich ist jedoch, dass sie im Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei aufgegriffen wurden.

Details unklar

Unklar ist auch, ob die drei Schweizer nun in Untersuchungshaft wandern oder auf freien Fuss kommen. Gegenüber dem «Blick» wollte der Mediensprecher der Bundesanwaltschaft, André Marty, sich nicht äussern. «Die nötigen Massnahmen wurden getroffen», sagte er nur.

Es ist das erste Mal, dass die Türkei militante Islamisten in die Schweiz zurückführt. Die Türkei hatte bereits Mitte November angekündigt, dass sie die Rückführung zahlreicher ausländischer IS-Mitglieder plane. So wurden gleich wenige Tage später sieben mutmassliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit zwei Kindern nach Deutschland abgeschoben.

