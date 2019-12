So alt sind Schweizer AKW im weltweiten Vergleich

Das Kernkraftwerk Mühleberg, das heute Mittag abgeschaltet wurde, war 48 Jahre am Netz. Weltweit laufen lediglich zehn Reaktoren, die älter sind als der 1971 in Betrieb gegangene Siedewasserreaktor. Das zeigen Zahlen der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEO. Die meisten der alten Reaktoren befinden sich weit weg: sieben in Nordamerika und zwei in Indien. Ein weiterer in die Jahre gekommener Meiler steht indes am selben Fluss wie Mühleberg: an der Aare, im aargauischen Beznau.

Beznau 1 – gebaut ab 1965, am Netz seit Sommer 1969 – galt lange als der weltweit älteste noch laufende Reaktor. Die Betreiber der Schweizer Kernkraftwerke verwendeten aber den Begriff «Inbetriebnahme» nicht einheitlich: Manche verstanden darunter den Start der Tests, manche jenen des kommerziellen Betriebs. Deshalb hat die Schweizer Atomaufsichtsbehörde Ensi vor wenigen Jahren das Stichdatum angepasst. Seither ist Beznau 1 die Etiquette los, der weltälteste Reaktor zu sein. In der Statistik steht er nun an dritter Stelle hinter den beiden von den USA gelieferten Siedewasserreaktoren des indischen Kraftwerks Tarapur, die gut zwei Monate früher hochgefahren wurden. Dennoch: Von den 449 Reaktoren in 31 Ländern, die laut der IAEO in Betrieb sind, haben nur fünf Jahrgang 1969 – und sind damit bereits ein halbes Jahrhundert am Stromnetz.

Nicht nur Beznau, sondern der gesamte Schweizer Atomkraftwerkpark ist in die Jahre gekommen. In den 1960er Jahre wurde auch in der Schweiz intensiv an Atomreaktoren geforscht. Nicht einmal der gravierende Unfall, der anfangs 1969 das den ersten Versuchrekator im waadtländischen Lucens zerstörte, vermochte den Glauben an die neue Technologie zu erschüttern. Zwischen Ende 1969 und 1984 wurden in der Schweiz vier Kernkraftwerke in Betrieb genommen. Das jüngste, Leibstadt, ist mittlerweile schon 35 Jahre alt. Dass in der Schweiz kein weiteres Kernkraftwerk gebaut wurde, hat grossen Einfluss auf das Durchschnittsalter der Reaktoren. Dieses liegt bei hohen 44 Jahren.

Einzig in den Niederlanden, wo nur ein Kernkraftwerk läuft, ist die Infrastruktur älter. Weltweit gesehen ist der durchschnittliche Kernreaktor 30 Jahre alt. In den USA, der Nation mit den meisten Kernkraftwerken, liegt das Durchschnittsalter bei 39 Jahren, in Frankreich bei 35 und in Deutschland bei 33 Jahren. Ein weitaus tieferes Reaktor-Durchschnittsalter haben Länder, die erst spät auf Kernenergie gesetzt haben – so etwa der Iran, dessen erster Atommeiler 2011 ans Netz ging. Oder die Volksrepublik China, die erst 1990 das erste Kernkraftwerk in Betrieb genommen hat und seither kräftig in die Technologie investiert.

Anders in der Schweiz. Zwar wollte die Branche die Reaktoren ab 2020 ersetzen; drei entsprechende Gesuche wurden vor gut einem Jahrzehnt eingereicht. Doch dann führte die Katastrophe von Fukushima zu einer Kehrtwende in der Energiepolitik. Die Erneuerungspläne wurden Makulatur. Seither setzen die grossen Eigentümer Axpo und Alpiq auf die Option des Langzeitbetriebs. Im Gegensatz etwa zu den USA, Finnland und Grossbritannien gibt es in der Schweiz keine Laufzeitbeschränkung für Kernkraftwerke. Die Betriebsbewilligung gilt unbefristet – solange die Atomaufsicht Ensi die Reaktoren als sicher einstuft. Ob ein Reaktor sicher ist, hängt längst nicht nur von seinem Alter ab. Viel wichtiger ist, wie gut er unterhalten wird. Im Schweizer System ohne Laufzeitbeschränkung sind die Betreiber weitaus stärker als in den Ländern mit fixer Betriebsbewilligung verpflichtet, die Anlage kontinuierlich zu verbessern und nachzurüsten. «Alle Schweizer Kernkraftwerke müssen die gleichen Sicherheitsanforderungen erfüllen – egal wie alt sie sind», stellt Ensi-Mediensprecher Christoph Trösch klar. «Dank umfangreichen Nachrüstungen erfüllen sämtliche Schweizer Kernkraftwerke die gesetzlichen Anforderungen und weisen trotz ihres Alters ein im internationalen Vergleich gutes Sicherheitsniveau auf.»

Ins Kraftwerk Beznau seien im Laufe der vergangenen fünf Jahrzehnte 2,5 Milliarden Franken investiert worden, sagt Antonio Sommavilla, Mediensprecher der Betreiberfirma Axpo. So wurden in den 1980- und 1990er Jahren etwa Borwassertanks und Druckentlaster eingebaut. Und Mitte dieses Jahrzehnts kam eine autarke Zusatznotstromversorgung sowie ein neues Überwachungssystem hinzu. «Die Sicherheit der Anlage wurde seit der Inbetriebnahme dank Investitionen um das Hundertfache erhöht», sagt Sommavilla. «Das Kernkraftwerk Beznau erfüllt alle regulatorisch festgelegten Sicherheitsanforderungen. Die Anlage wird so lange betrieben, wie sie sicher und wirtschaftlich ist.»

Die Schweizer AKW-Betreiberinnen investieren jährlich hohe Summen in die Erneuerung und Instandhaltung ihrer AKW, betont auch Simon Banholzer, Leiter Fachbereich Atomenergie bei der Schweizerischen Energie-Stiftung (SES). Trotzdem warnt er: Die Interaktion alter und neuer Systeme sei fehleranfällig. Und: zentrale Komponenten wie der Reaktordruckbehälter könnten nicht ersetzt werden. Gerade diese alterten aber durch den ständigen Neutronenbeschuss. Es bildeten sich Risse und die Sicherheitsmargen würden laufend abnehmen. Banholzer sagt: «Die Sicherheit moderner Reaktoren kann auch mit den teuersten Nachrüstungen nicht erreicht werden.»