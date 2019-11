SP-Chefposten: Masshardt nimmt sich aus dem Rennen

Christian Levrat tritt als Präsident der Sozialdemokraten ab. Seit der Wahlniederlage wurde darüber spekuliert, nun hat der Freiburger seinen Abgang in einem Interview mit dem «Blick» selber angekündigt. In der bereits angelaufenen Nachfolgedebatte sagen viele Stimmen in der Partei, dass eine Frau das Präsidium übernehmen soll. Einige Nationalrätinnen stehen dabei im Vordergrund.

Mattea Meyer. Mit erst 31 Jahren ist die Winterthurer Nationalrätin von allen möglichen Kandidierenden die Jüngste. Sie sagte zuletzt offen, dass das Parteipräsidium eine interessante Aufgabe wäre, dass sich die Frage nach einer Kandidatur aber erst stelle, wenn die Stelle tatsächlich frei werde.

Barbara Gysi. Die Vizepräsidentin der SP strebt nach höheren Weihen. 2015 kandidierte sie fürs Fraktionspräsidium, Ende 2018 für das Präsidium des Gewerkschaftsbundes, unterlag aber beide Male. Auf die Frage nach ihrem Interesse am Amt wich sie jüngst aus. Levrat mache «einen super Job». Gysis Handicap ist, dass sie mit 55 Jahren nicht den Generationen- und Stilwechsel verkörpern würde, den vor allem die jüngere SP-Generation fordert.

Flavia Wasserfallen. Die 40-jährige Berner Nationalrätin gilt als Favoritin der bisherigen Parteileitung; vor allem Christian Levrat soll grosse Stücke auf sie halten. Wasserfallen kennt das Innere der Parteizentrale gut. Von 2012 bis 2018 war sie Co-Generalsekretärin der Partei, seit 2018 sitzt sie im Nationalrat. Sie werde über eine Kandidatur nachdenken, «sobald sich die Frage, verbunden mit dem Zeitplan, konkret stellt», sagte sie noch bevor klar wurde, dass Levrat definitiv abtritt.

Nadine Masshardt will nicht. Die 35-jährige Berner Nationalrätin wird von der Parteispitze stark gefördert. Sie ist der Kopf der Transparenzinitiative, welche die SP vor zwei Jahren eingereicht hat, sie fungierte auch als nationale Wahlkampfleiterin. Heute morgen äusserte sich Masshardt auf Twitter allerdings unmissverständlich: Fürs «SP-Parteipräsidium stehe ich nicht zur Verfügung».

Dann Info in eigener Sache: Fürs SP-Parteipräsidium stehe ich nicht zur Verfügung. Ich stelle mich aber zur Wiederwahl als Fraktionsvizepräsidentin der @spschweiz Gerne trage ich auch in der neuen Legislatur zu Lösungen bei u.a. für #Gleichstellung #Klimaschutz #Transparenz (2/3) — Nadine Masshardt (@nmasshardt) November 12, 2019

Es gibt auch SP-Männer, die auf den Job schielen. Neben dem 55-jährigen Basler Nationalrat Beat Jans, der Vizepräsident der SP ist, werden dem 33-jährigen Aargauer Nationalrat Cédric Wermuth Ambitionen auf das Präsidium nachgesagt. Im aktuellen Kontext wäre das aber wohl nur mit einem Co-Präsidium gemeinsam mit einer Frau denkbar. (red)