Bei den Spitex wird das Personal knapp

Kommen sie? Oder kommen sie nicht? Mittwoch ist Schichtwechsel bei der Firma Hauspflegeservice in Wallisellen. Ein Teil der ausländischen Mitarbeiterinnen, die in der Schweiz alte Menschen rund um die Uhr betreuen, fahren nach Hause. Andere treten ihren Dienst an.

Doch an diesem Mittwoch läuft dieser Wechsel nicht so reibungslos ab wie sonst. Die Coronavirus-Krise blockiert die Reiserouten. Eine Mitarbeiterin aus Polen und eine aus der Slowakei wollten nach Zürich fliegen. Die Flüge wurden abgesagt. Was aber, wenn die Betreuerinnen nicht kommen? «Das wäre sehr schwierig für uns», antwortet Geschäftsleiterin Margaretha Stettler, «wir haben ja Verträge zu erfüllen. Selbstverständlich versuchen wir, in so einem Fall andere Pflegekräfte zu finden. Die Betreuung muss aufrechterhalten werden.»

Die beiden Mitarbeiterinnen aus Polen und der Slowakei schafften es diese Woche doch noch in die Schweiz. Aber Stettler weiss: Das Problem wird noch grösser. Tschechien, die Slowakei und Ungarn sperrten am Donnerstag ihre Grenzen zu den Nachbarstaaten. Die eigenen Bürger lassen die Staaten noch zurück, sie müssen aber dann 14 Tage in Quarantäne.

Rumänische Busfahrer in Quarantäne

Auch andere Organisationen sind mit drohendem Personalmangel konfrontiert: «Einige Betreuungskräfte wollen nicht in die Schweiz reisen, da bei uns die Fallzahlen höher sind als in ihren Heimatländern», sagt Sascha Szilagyi, Inhaber der Firma Viva-Senio in Ormalingen BL: «Sie haben Angst, sich anzustecken.» In Polen und der Slowakei werden zudem alle Schulen geschlossen. Viele Betreuerinnen, die in der Schweiz arbeiten, haben zu Hause schulpflichtige Kinder.

Ein anderes Problem haben Betreuungskräfte aus Rumänien: Sie kamen mit Kleinbussen in die Schweiz, die aber häufig auch nach Italien fuhren. Nun sind viele Fahrer in Quarantäne, der Bustransport steht still.

Bei jenen Pflegekräften, die es trotz aller Hindernisse in die Schweiz schaffen, soll so gut wie möglich ausgeschlossen werden, dass sie das Virus mitbringen. Hauspflegeservice-Geschäftsführerin Stettler telefoniert in diesen Tagen sehr oft mit Mitarbeiterinnen, die demnächst ihren Dienst antreten werden: «Wie geht es dir? Bist du gesund? Hast du deine Reise abgesichert?» Mitarbeiterinnen von Viva-Senio wird Fieber gemessen, bevor sie zu Hause in den Minivan Richtung Schweiz steigen. Bei beiden Firmen kennt man allerdings bisher keine Fälle von Infektionen. Weder bei Kunden noch Mitarbeitern.

Strengste Hygienemassnahmen bei der Körperpflege

Bei der 24-Stunden-Betreuung sind Schutzmassnahmen gegen eine Infektion mit dem Coronavirus noch vergleichsweise einfach umzusetzen. Die Betreuerinnen und ihre Kundinnen und Kunden leben im selben Haushalt, die sozialen Kontakte nach aussen sind überschaubar bis gering.

Deutlich schwieriger wird es bei der Betreuung meist alter Menschen zu Hause durch die Spitex. Wie schützen die Pflegekräfte sich selbst? Und wie ihre Klienten? Bei der Haushaltshilfe könne man Abstand wahren, bei der Körperpflege sei das aber nicht möglich, sagt eine Spitex-Mitarbeiterin, die nicht mit Namen genannt werden will. Deshalb müssten strengste Hygienemassnahmen eingehalten werden.

Diese Zeitung fragte in den vergangenen Tagen Führungskräfte von Spitex-Organisationen und von Firmen, die 24-Stunden-Betreuung anbieten, nach ihren Notfallplänen. Alle Gesprächspartner sind überzeugt, dass die Krise die häusliche Pflege hart treffen werde. Sie gehen von demselben Szenario aus: Einerseits wird der Bedarf an Pflege und Betreuung deutlich steigen. «Wir spüren bereits eine Zunahme der Anfragen», bestätigt Sascha Szilagyi von Viva-Senio: «Viele Menschen wollen jetzt ihre Angehörigen aus den Alters- und Pflegeheimen nach Hause holen.» Aber auch jüngere Menschen werden in Quarantäne medizinische Betreuung brauchen.

Andererseits könnte bei Pflege- und Betreuungsorganisationen in nächster Zeit das Personal knapp werden. Weil sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infiziert haben. Oder weil sie aus dem Ausland nicht mehr anreisen können. «Wir sind nicht in der Lage, abzuschätzen, was auf uns zukommt», umreisst Marcel Durst, Präsident des Verbands privater Spitex-Organisationen (Association Spitex privée Suisse), die Lage: «Es gibt keinen Masterplan für diese Situation. Wir haben auch kein zusätzliches Personal, das wir aus dem Hut zaubern könnten.»

Hilfe vom Zivilschutz

Die Reaktionen auf die schwierige Lage sind unterschiedlich: Es gibt Organisationen, die eher ratlos wirken und nicht viel mehr tun, als aktuelle Empfehlungen des BAG an Mitarbeiter und Klienten zu verteilen. Andere arbeiten Notfallpläne aus, haben einen Vorrat an Masken und Schutzanzügen für mehrere Wochen angelegt und arbeiten mit den Pandemie-Stäben der Kantone zusammen.

Bei der Spitex Ville et Campagne in Genf kommt ein Grossteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Frankreich. Die Schliessung der Grenze wäre daher ein grosses Problem, sagt Filialleiter Stéphane Jacquot: «Wir haben deshalb bereits eine Liste mit den Patienten erstellt, die besonders gefährdet sind. Wenn wir nicht genügend Personal haben, müssen unsere Mitarbeiter, die in der Schweiz leben, diese Personen zuerst besuchen.»

Bei Thurvita, einer gemeinnützigen Organisation, die im Kanton St. Gallen Altersheime, Seniorenwohnungen und einen Spitex-Dienst betreibt, fürchtet man eher, dass Mitarbeiter am Coronavirus erkranken könnten. Für diesen Fall arbeite man an einem Plan, «welche Leistungen wir zurückfahren können, die nicht unbedingt notwendig sind», sagt der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Alard du Bois-Reymond.

Er denkt dabei an Beschäftigungsprogramme für Seniorinnen und Senioren. «Wenn viele Mitarbeiter ausfallen, können wir zudem innert 24 Stunden Hilfe vom Zivilschutz bekommen.» Zivilschützer sind keine ausgebildeten Pflegefachkräfte. Aber in Notsituationen «werden wir einfach Hände brauchen, die zupacken können».

Engpass bei Desinfektionsmitteln

Ebenfalls mit dem Zivilschutz will im Notfall die Spitex Zürich Limmat arbeiten, wie CEO Christina Brunnschweiler sagt. Zurzeit bereitet ihr ein Engpass bei den Desinfektionsmitteln Sorgen. «In einem Heim kann man das mit intensivem Händewaschen abfedern. Aber wir gehen zu den Leuten nach Hause, dort sind die Verhältnisse nicht immer so hygienisch» Sie hofft auf die Unterstützung durch den Bund.

In der derzeitigen Situation beurteilt Brunnschweiler sowohl Mitarbeiter als auch Klienten als «sehr umsichtig und vernünftig». Dennoch merke sie, wie die Angst steige. Weniger bei den Klienten selbst als bei ihren Angehörigen: «Wir bekommen dann gesagt: ‹Ihr dürft aber nur mehr mit Mundschutz zu meiner Mutter.›» Der Vorrat an Masken reicht bei den befragten Organisationen noch mehrere Wochen.