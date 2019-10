Fast täglich ein neuer Skandal, Dauerkritik von den Medien – und jetzt auch noch das Impeachment-Verfahren durch die Demokraten: Es gab wohl noch nie einen US-Präsidenten, der so grossen Widerstand erzeugte wie Donald Trump. Trotzdem halten viele seiner Wähler zu ihm, verteidigen ihn durch alle Böden. Und auch im Kongress deutet wenig darauf hin, dass die Republikaner sich von ihm abwenden werden. Drei Jahre nach seinem Amtsantritt ist Trumps Macht über die Partei grösser als je zuvor.

Warum sind Trumps Anhänger so loyal? Wovor fürchten sich die Republikaner im Kongress? Und was macht das langfristig mit der Partei? Darüber diskutieren im Tamedia-Podcast «Entscheidung 2020» Philipp Loser und US-Korrespondent Alan Cassidy.

