Swissmem-Direktor droht Anzeige

Wie wir recherchierten

Alt Bundesrätin Doris Leuthard, Staats­sekretär Jörg Gasser, Generalsekretär Stefan Brupbacher – diverse Topshots des Bundes fanden in den letzten Monaten lukrative Jobs in der Privatwirtschaft. Bei jedem dieser Seitenwechsel gab es Nebengeräusche. Dürfen die das? Wissen die nicht zu gut Bescheid über die Verwaltung, ihre neusten Projekte, ihre wichtigsten Mitarbeiter und Schaltstellen? Doch die Kritik blieb dumpf und abstrakt.

Der Umgang mit Interessenkonflikten ist elementar für das Vertrauen in die Institutionen. Darum hat diese Zeitung versucht herauszufinden, welches Verhältnis Stefan Brupbacher und Jörg Gasser vor ihrem Seitenwechsel mit ihren heutigen Arbeitgebern – der Swissmem und der Bankiervereinigung – pflegten. Gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz, haben wir Einblick in Mails und Terminkalender erhalten. Diese Dokumente waren und sind die Grundlage für weitere Recherchen. Für Alt-Bundesrätin Doris Leuthard war ein solches Gesuch nicht möglich. Magistraten sind vom Öffentlichkeits­gesetz ausgenommen. (lnz)