Tierquälerei soll transparenter werden

Das blutige Verfahren beginnt in einer Metallwanne: Dort wird das Merinoschaf fixiert. Dann schneidet der Bauer Hautstücke rund um dessen After weg, oft ganze Hautlappen, das Tier ist dabei nicht betäubt. Mulesing heisst die Methode, welcher ein Grossteil der circa 74 Millionen Merinoschafe in Australien unterzogen wird. Die Tiere haben viele Hautfalten um den After, die Stelle ist deshalb anfällig für Parasitenbefall, was zu Infektionen führen kann – schlimmstenfalls zum Tod des Tieres. Alternative Methoden zur Vorbeugung gibt es zwar, etwa regelmässiges Scheren an den Hinterbeinen, doch die sind zeitintensiv und aufwendig, kurzum: zu teuer für die Produktion des begehrten Rohstoffs.

In Zukunft sollen es die Konsumenten in der Schweiz wissen, wenn ihre Pullover, Mützen oder Decken Wolle von solchen Schafen enthalten. Diese Deklarationspflicht schlägt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in einer unveröffentlichten Liste vor, die dieser Zeitung vorliegt. Daneben sollen auch Stopfleber, Froschschenkel und Halal-Fleisch künftig als tierquälerisch hergestellte Produkte deklariert werden. Heute gilt eine solche Transparenzpflicht nur für wenige Produkte wie etwa für Hühnereier oder Kaninchenfleisch aus Käfighaltung.



Die unveröffentlichte Liste des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.

Der Plan war zuerst ambitionierter

Gemäss Insidern waren die Pläne von Alain Bersets Fachleuten in einer ersten Version ambitionierter. Zur Debatte stand demnach auch eine Deklarationspflicht für sechs weitere Produktionsformen, so für die betäubungslose Ferkelkastration, nicht artgerechte Wiederkäuerfütterung oder tierquälerisch hergestellte Reptilienlederprodukte.

Doch diese erweiterte Liste war umstritten: Im BLV befürchtete man offenbar, damit gegen das Recht der Welthandelsorganisation zu verstossen, weil sich manche Handelspartner diskriminiert fühlen könnten. Aber warum gilt das für diese sechs Produktionsformen, nicht aber für Merinowolle, Stopfleber, Froschschenkel und Halal-Fleisch? Das BLV will sich auf Anfrage noch nicht dazu äussern, denn die Vorschläge sind Teil eines Berichts, den das Amt zurzeit auf Geheiss des Ständerats erstellt. Die kleine Kammer hatte vor zwei Jahren im Unterschied zum Nationalrat ein Importverbot für tierquälerisch hergestellte Produkte abgelehnt, den Bundesrat aber mit einem Bericht beauftragt, wie die Deklarationspflicht verstärkt werden könnte.

Zweifel in der Fleischbranche

Gegen die Pläne des BLV regt sich nun in unterschiedlichen Kreisen Widerstand. «Es ist fraglich, ob die Konsumenten deswegen ihr Verhalten ändern», sagt etwa Heinrich Bucher, Direktor von Proviande, der Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft. Bei Produkten wie Stopfleber oder Froschschenkeln sei bekannt, dass die Herstellungsmethoden nicht den strengen Schweizer Tierschutzbestimmungen entsprächen. Bucher appelliert an die Eigenverantwortung: «Wer auf Nummer sicher gehen will, soll Schweizer Produkte kaufen.»

Konsumenten- und Tierschützer dagegen begrüssen die Pläne des BLV – allerdings gehen sie ihnen zu wenig weit. «Der Schweizer Markt wird mit Produkten aus tierquälerischer Massentierhaltung überschwemmt», sagt Stefan Flückiger vom Schweizer Tierschutz (STS). Der STS hat mit anderen Organisationen eine Liste mit tierquälerischen Praktiken erarbeitet. Dazu gehören etwa dasKastrieren ohne Betäubung, qualvolle Tötungs- und Rupfmethoden oder das coupieren von Schwänzen und das Abklemmen von Zähnen. «Solche Praktiken sollen verboten oder im Minimum einer obligatorischen Deklarationspflicht unterstellt werden», sagt Flückiger. Wichtig sei dabei, sagt Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung Konsumentenschutz, dass die Deklaration einheitlich geregelt und klar verständlich ist.

Gemäss einer aktuellen Umfrage wünschen sich die Konsumenten, dass die Informationen zur Tierschutzqualität direkt auf den Produkten erkenntlich sind.

Eine möglichst umfassende Deklarationspflicht dürfte auch im Sinne der Bevölkerung sein. Gemäss einer aktuellen repräsentativen STS-Umfrage wünschen sich die Schweizer Konsumenten grossmehrheitlich, dass die Informationen zur Tierschutzqualität direkt auf den Produkten erkenntlich sind. 85 Prozent der Befragten ist es bei Kaufentscheiden zu tierischen Produktenäusserst wichtig bis eher wichtig, zu wissen, dass dem Tierschutz bei der Produktion Rechnung getragen wurde.

Der Bundesrat ist am Zug

Ob Stopfleber, Mulesing oder unbetäubte Kastrationen: Welche Vorschläge der vom Ständerat verlangte Bericht enthalten wird, entscheidet voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte der Bundesrat. Er steht dabei unter Druck des Parlaments: Mehrere Vorstösse verlangen für ausgewählte Produkte Einfuhrverbote. Scheitern diese Bemühungen im Parlament, wird Alliance Animal Suisse, ein Verbund dreier Tierschutzorganisationen, eine Volksinitiative lancieren mit dem Ziel, den Import von Qualprodukten zu verbieten. Untersagt sein soll die Einfuhr jener tierischen Erzeugnisse, deren Herstellung in der Schweiz unter Strafandrohung verboten ist. «Wir stehen in den Startlöchern», sagt Katharina Büttiker, Präsidentin von Alliance Animal Suisse.

«Bei uns muss man jede Kuh bald dreimal täglich streicheln, während die Welschen Lebern von qualvoll gestopften Gänsen und Enten essen wollen – das passt nicht zusammen.»SVP-Nationalrat Martin Haab

Nicht nur Tierschützer rechnen sich im neuen, grüneren Parlament mehr Chancen für die Vorstösse aus, sondern auch jene bürgerlichen Politiker, die ebenfalls eine strengere Deklarationspflicht fordern. Letztere verweisen auf den Widerspruch zwischen den tierquälerischen Importprodukten und den hohen Tierschutzstandards, unter denen die Schweizer Bauern produzierten: «Bei uns muss man jede Kuh bald dreimal täglich streicheln, während die Welschen Lebern von qualvoll gestopften Gänsen und Enten essen wollen – das passt nicht zusammen», sagt etwa SVP-Nationalrat Martin Haab. Er wird in der Frühlingssession eine Motion für ein Stopfleber-Verbot einreichen – und glaubt, dass sie im neu zusammengesetzten Parlament parteiübergreifend mehrheitsfähig ist, gerade auch in seinen Reihen. «Die SVP muss im Tierschutz stärker in Erscheinung treten.»

SP-Nationalrat Matthias Aebischer hatte bereits 2017 unter anderem ein Stopfleber-Importverbot gefordert. Obwohl der damalige Vorstoss einen Kulturstreit zwischen West- und Deutschschweizer Parlamentariern auslöste, will Haab nun noch einmal bei der umstrittenen Stopfleber ansetzen: «Sie ist für mich das krasseste und bekannteste Beispiel dafür, dass Tiere für ein Gourmet-Nahrungsmittel leiden müssen.»