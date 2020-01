Umfrage: Wie stimmen Sie am 9. Februar ab?

Der Abstimmungskampf geht in die heisse Phase: Am 9. Februar entscheiden die Stimmbürger über zwei eidgenössische Vorlagen. Die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» will den Anteil des gemeinnützigen Wohnungsbaus erhöhen. Vors Volk kommt auch das Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung.

Bisher ist nur die Diskriminierung und der Aufruf zu Hass gegen Rasse, Ethnie oder Religion explizit strafbar. Die sogenannte Anti-Rassismus-Strafnorm soll nun auch auf die sexuelle Orientierung ausgeweitet werden. Mancherorts kommen zudem kantonale Vorlagen zur Abstimmung.

Jetzt sind Sie gefragt: Welche Argumente überzeugen Sie am meisten? Verraten Sie uns, was auf Ihrem Stimmzettel steht, und nehmen Sie hier an der zweiten Welle der 20-Minuten-/Tamedia-Umfrage teil.