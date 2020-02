Und wenn sich ein Mitholzer weigert?

Die Turhhalle von Kandergrund war bis auf den letzten Platz besetzt. Wer sich keinen Stuhl ergattern konnte, lehnte an die Wand. Rund 400 Einwohner der Gemeinde sind gekommen, um zu hören, was Bundesrätin Viola Amherd, flankiert vom bernischen Sicherheitsdirektor Philippe Müller und einigen VBS-Mitarbeitern, ihnen zu sagen hatten. Es ist keine frohe Botschaft. Nach heutigen Einschätzungen muss das kleine Dörfchen Mitholz ab 2031 für zehn Jahre evakuiert werden (zum Bericht).

Die Nachricht, vor der sich die Gemeinde so gefürchtet hatte, löste keinen Tumult aus. Während der Ausführungen der Politiker und Experten auf der Bühne machte sich eher Resignation in der Turnhalle breit. Gemeindepräsident Roman Lanz sagte später wohl das, was vielen durch den Kopf ging. «Damit ist die Hoffnung, dass alles nicht so schlimm wird, gestorben.»

Kritik in Versform

Gerade deshalb gab es im Saal grossen Redebedarf. Die Voten aus dem Publikum waren sehr unterschiedlicher Art. So trug eine ältere Frau ein Gedicht vor – damit sie nicht verbal entgleise. Dabei thematisierte sie die lange Leidensgeschichte ihres Dorfes und drückte ihre Enttäuschung über «die Herren in Bern» aus, die sich zu lange vor ihrer Verantwortung gedrückt hätten. Der Applaus war ihr sicher.

Eine Frau aus jüngerer Generation versuchte, Optimismus zu versprühen. Zwar habe man heute einen harten Brocken vorgesetzt bekommen, die Situation könne aber auch eine Chance sein. «Sie bietet euch ganz neue Möglichkeiten. Überlegt euch, was ihr wollt.» Ihre Eltern, die in Mitholz leben, würden kreative Ideen prüfen. «Sie überlegen sich, in ihrem Camper zu wohnen.» Applaus blieb aus, Gemurmel ging durch die Halle.

Kanton verspricht Hilfe

Aus anderen Wortmeldungen liess sich nicht gerade Willen zur Kooperation mit den Behörden heraushören. So wollte ein Einwohner wissen, was denn passiere, wenn man sich weigere, sein Haus zu verlassen. Die Antwort von der Bühne blieb unklar. Eine eindeutige Antwort darauf könne man heute Abend nicht geben, hiess es.

Ein anderes Votum koppelte die Räumung des Munitionslagers gleich noch an einen anderen Wunsch. «Ich hoffe, dass unsere Kinder in zwanzig Jahren dann auch eine bessere Verkehrssituation hier erleben können», sagte ein Mann zur Bühne gerichtet.

«Wo sollen wir bloss hin?», fragte eine Frau mit leiser Verzweiflung in der Stimme. Zu dieser Frage hatte Regierungsrat Müller eine vergleichsweise erfreuliche Antwort parat. Denn wer in Kandergrund wohnhaft bleiben will, könne auf die Hilfe des Kantons zählen. Dies, obwohl die Gemeinde über kein Bauland mehr verfügt. «Wir wollen schnell und unbürokratisch helfen», sagt Müller. Erste Gespräche dazu hätten schon stattgefunden.