«Wir fühlen uns von der Isolation bedroht»

«Ich bin selbst 72 Jahre alt, ich bin in kultureller Hinsicht mit vielen älteren und alten Menschen in Kontakt. Wir vernehmen zurzeit vor allem, was wir Menschen über 65 alles nicht mehr dürfen und sollten – eigentlich wird uns alles verboten. Die älteren Menschen fühlen sich bedroht von Isolation und absoluter Ereignislosigkeit. Sie fürchten sich vor zusätzlichen Depressionen.»

Ein Leser hat uns das geschrieben. Er hat eben eine Kunst- und Kulturreise mit älteren Menschen absagen müssen, über Monate hatte er sie vorbereitet. Das Coronavirus gefährdet eben nicht nur die Gesundheit der älteren Mitmenschen – es verändert ihr Leben. Im Tessin sind Menschen ab 65 Jahren seit dieser Woche angehalten, nicht mehr nach draussen zu gehen, keine Enkelkinder mehr zu hüten, den öffentlichen Verkehr nicht mehr zu nutzen. Soziale Isolation.

Wenn andere Kantone nachziehen, kann das einen beträchtlichen Teil der Schweizer betreffen. Rund 1,5 Millionen Menschen sind hierzulande älter als 65 Jahre. 1,5 Millionen Mal Risikogruppe.

Zum Beispiel: Ernst Borer, 91 Jahre alt, seit einem Jahrzehnt Bewohner des Alterszentrums Weiherweg in Basel. Borer ist gelernter Schreiner, er hatte während seines Berufslebens 21 verschiedene Stellen, wie er mit einem Lächeln erzählt. Heute malt er gerne Bilder, die im Foyer des Heims ausgestellt sind, und spielt Schach, leidenschaftlich. Irgendwann, er kann sich nicht mehr genau an das Jahr erinnern, wurde er Schweizer Meister der Kategorie C.

«Jeder muss mal gehen»

Ernst Borer informiert sich regelmässig über die aktuelle Situation. Er hört Radio, schaut die Nachrichten, liest die Zeitung. Angst hat er keine. «Jeder Mensch muss einmal gehen. Mein Glauben ist stark, ich mache mir keine Sorgen.» Das Virus sei ein grosses Gesprächsthema unter den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheims, man achte auf regelmässiges Händewaschen, befolge die Anweisungen. Noch seien die meisten guter Laune. Das Haus ist offen, Ausflüge sind möglich, Besucher können empfangen werden. Regelmässig geht Ernst Borer in die Clarakirche zur Messe, seine drei Kinder besuchen ihn oft.

Wie lange das noch möglich ist: ungewiss. Für Alters- und Pflegeheime ist die Situation besonders heikel. Hier im Weiherweg in Basel mit seinen 85 Plätzen passt man das Regime Tag für Tag an. Kontakte mit der Aussenwelt sind auf ein Minimum reduziert, das halböffentliche Hallenbad und das Restaurant sind längst geschlossen. Besucher kommen erst nach einem Gesundheitscheck ins Haus. Die Angehörigen der Bewohner würden sich sehr solidarisch verhalten, sagt Stefan Billen, der Leiter des Alterszentrums. «Sie haben grosses Verständnis für unsere Massnahmen.»

Und die Bewohner selbst? Wie werden sie reagieren, wenn ihnen das letzte bisschen Freiheit genommen wird? Man hat im Weiherweg Erfahrung mit der Isolation. In den vergangenen zwei Jahren musste das Haus zweimal wegen des Norovirus geschlossen werden. Keine Ausflüge mehr, keine Besuche. Dicht. Eine Zeit lang gehe das gut, sagt Stefan Billen, man beschäftige die Bewohner so gut wie irgend möglich, «aber wenn das mehrere Wochen andauert, dann steigt auch die Frustration».

Anspruchsvoll ist die Situation aber auch für Senioren, die noch selbstständig leben. Sie müssen alle Entscheidungen selbst treffen. Worauf verzichten? Worauf nicht? Margret Bürgisser, eine 74-jährige Sozialwissenschaftlerin und Sachbuchautorin aus Luzern, sagt es so: «Ich versuche mich so zu verhalten, dass ich nicht mehr von meinem Leben abschneide, als mir angemessen erscheint.» Konkret heisst das: Das Generalabonnement der SBB, das Anfang April abläuft, wird Margret Bür­gisser vorerst nicht erneuern. In den Stosszeiten meidet sie auch den öffentlichen Nahverkehr. Besteigt sie trotzdem einen Bus, streift sie sich vorher feine Handschuhe über.

Eingeschränkt hat Margret Bürgisser auch ihre Freizeitgestaltung. Der samstägliche Besuch im Fitnesszentrum ist gestrichen. Stattdessen zieht sie sich öfters in ihr Büro zurück für eine kleine Trainingseinheit auf der Yogamatte. Den Flüchtlingstreff, in dem sie sich sonst als Freiwillige engagiert, besucht sie auch nicht mehr.

Relativ gelassen

Nicht verzichten will Margret Bürgisser hingegen auf den Nähkurs. Weil er ihr viel bedeutet. Und weil es hier einfacher ist als im Fitnesszentrum, die Verhaltensempfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu befolgen. «Der Unterricht findet an grossen Nähtischen statt. Das hilft, die Distanz zu wahren», erzählt Bürgisser. In der Nähgruppe habe sich überdies schon eingebürgert, dass man sich nicht mehr die Hand reiche. «Wir begrüssen uns mit einer buddhistischen Verneigung.»

Als Direktor von Pro Senectute Schweiz kann Alain Huber die Situation bei den Senioren in der Schweiz gut beurteilen. Sein Eindruck ist aktuell noch positiv. Zwar gebe es ein gesteigertes Bedürfnis für telefonische Beratungen. Dennoch sei sein Eindruck, «dass ein Grossteil der Senioren die Situation relativ gelassen beurteilt und Verständnis für die Massnahmen hat».

Um die Älteren zu schützen, hat Pro Senectute ihr Kursprogramm stark reduziert. «Alle Tanzanlässe haben wir bereits letzte Woche abgesagt», sagt Direktor Alain Huber. Es sei wichtig, Kurse, bei denen es zu Körperkontakt kommen könne, einzuschränken. Pro Senectute rate den Grosseltern momentan auch eher davon ab, die Enkelkinder zu hüten oder Besuch zu empfangen. «Ich weiss, das tönt heftig. Aber der Schutz der älteren Bevölkerung hat absoluten Vorrang.»

«Das Coronavirus kann auch eine Chance sein. Eine Gelegenheit, über die Welt nachzudenken.»Margret Bürgisser (74)

Auch Ruth und Roland Leibacher aus Neuhausen im Kanton Schaffhausen kennen die Warnungen. Doch auf die Enkelkinder Jara (13) und Fiona (10) wollen sie nicht verzichten. Schon immer waren die Leibachers, beide Anfang 70, in die Betreuung der Enkeltöchter eingebunden, und das hört auch jetzt nicht auf, während der Corona-Krise. Fiona kommt regelmässig zum Essen, am Sonntag trifft sich die ganze Familie zum Brunch.

Auch sonst haben Leibachers ihren Alltag nur moderat angepasst. «Wir verfolgen die Berichterstattung über das Coronavirus recht eng. Lesen im Internet, in der Zeitung, schauen die ‹Tagesschau›», erzählt Roland Leibacher. Am Anfang habe man das Gefühl gehabt, die Behörden würden den Leuten nicht alles sagen, würden auch nicht alles wissen.

Die regelmässigen Auftritte von Daniel Koch, dem Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten im BAG, haben die Leibachers aber überzeugt. Angenehm sei es, wie Herr Koch den Ball flach halten würde. «Sorgen im eigentlichen Sinn machen wir uns darum nicht», sagt Leibacher. Auch weil er und Ruth zwar vom Alter her in der Risikogruppe, körperlich aber recht gut zwäg seien. Keine Bresteli, keine Vorerkrankungen. «Selbst wenn wir es bekommen sollten, habe ich keine grosse Angst, dass es sehr schlimm wird.»

Trotzdem – und natürlich – halte man sich an die Anweisungen des BAG. Mehr aufpassen, nicht ins Gesicht fassen, die Hände regelmässig waschen. «Da sind wir fast schon extrem», sagt Roland Leibacher. Ins Theater gehen sie etwas weniger, andere Aktivitäten werden aufrechterhalten: die Wanderungen mit der Wandergruppe, die Jassrunden.

Die Enkelfrage ist bei Margret Bürgisser aus Luzern noch nicht abschliessend geklärt. «Mein Mann und ich diskutieren noch darüber», sagt sie. Ihr Standpunkt ist allerdings klar: Sie hat ihm davon abgeraten, seine Enkel weiter zu besuchen. Aber ob er diesen Ratschlag befolgt, das wisse sie nicht, sagt Margret Bürgisser. Verbieten wolle sie ihm die Besuche jedenfalls nicht, obwohl die Gefahr besteht, dass er das Virus nach Hause mitbringt. «Er kann und soll das selbst entscheiden und trägt auch die Verantwortung.»

Die grossen Fragen

Sie findet den Verzicht auf die Begegnung verkraftbar. «Wir können ja jederzeit telefonieren. Vielleicht fangen wir jetzt sogar an zu skypen.»

Margret Bürgisser kann sich noch gut daran erinnern, wann ihr das Ausmass der Corona-Krise bewusst wurde. Vor einem Monat habe sie selbst noch gewitzelt, erzählt sie. Als Bundesrat Berset sich vor zwei Wochen an die Öffentlichkeit richtete, änderte sich ihre Einstellung. «Heute denke ich, dass es eine Bürgerpflicht gibt, vorsichtig und aufmerksam zu sein.»

Die Einschränkungen seien schon erheblich, sagt sie. Aber das Coronavirus könne auch eine Chance sein. Eine Gelegenheit, über die Welt nachzudenken, über die Globalisierung, über die grossen Zusammenhänge. «Es ist eine spannende Zeit», sagt Margret Bürgisser. «Ich habe keine Erinnerung an den Krieg und immer in Sicherheit und relativem Wohlstand gelebt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich eine so existenzielle Bedrohung noch erleben würde.»