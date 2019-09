Unvollständige Wahlcouverts verschickt

In den Kanton St. Gallen und Thurgau sind in den letzten Tagen die Abstimmungscouverts mit den Wahlunterlagen versandt worden. Bei den Staatskanzleien gingen verschiedene Meldungen von fehlenden oder doppelten Wahllisten ein.

Die Stimmberechtigten sollen nun die Vollständigkeit überprüfen. Die Staatskanzlei St. Gallen sei am Dienstagnachmittag darauf hingewiesen worden, dass einzelne Stimmberechtigte in verschiedenen Gemeinden unvollständige Stimmzettel-Sets für die Nationalratswahl erhalten hätten, teilte der Kanton St. Gallen am Donnerstag mit.

Es fehlten jeweils die Listen mehrerer Parteien, während andere Listen teilweise doppelt beigelegt waren. Abklärungen der verantwortlichen Druckerei hätten inzwischen gezeigt, dass die Fehler auf ein technisches Problem beim Neustart der Zusammentragmaschine nach einem zwischenzeitlichen Unterbruch zurückzuführen sei.

Die Druckerei geht nun davon aus, dass insgesamt «eine sehr geringe Menge an unvollständigen Stimmzettel-Sets produziert und ausgeliefert wurde».

Auch im Thurgau meldeten zwei Stimmberechtigte, dass sie unvollständige Wahlunterlagen erhalten hätten, teilte die Thurgauer Staatskanzlei am Donnerstag mit. Nun sollen die Stimmberechtigten der beiden Kantone den Inhalt der Abstimmungscouverts so bald als möglich überprüfen. Falls Listen fehlten, sollen sie sich bei ihrer Wohnsitzgemeinde melden. Das fehlerhafte Stimmmaterial werde danach «umgehend ersetzt», heisst es in den Mitteilungen. (sda)