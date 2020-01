Verzicht wird als rückständig belächelt

Nach der Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015 habe ich mich entschieden, nicht mehr zu fliegen. Ich habe meine Entscheidung als Selbstexperiment deklariert, 2020 beginnt mein fünftes Jahr. Meine Schlussfolgerung bleibt gleich: Eine internationale wissenschaftliche Karriere (fast) ohne Fliegen ist möglich.

Viel schwieriger. als nicht zu fliegen, ist, darüber zu sprechen. Ich habe mich schwergetan, jetzt nochmals über meine Erfahrungen als nicht fliegender Wissenschaftler zu schreiben. Ich befürchte, dass ich (wieder) als spiessiger Ideologe oder arroganter Moralist wahrgenommen werde.

Mein Selbstbild sieht anders aus: Ich halte mich für neugierig, risiko- und lebensfreudig, weltoffen, sozial vernetzt, urban und innovativ. Wieso wird Verzicht als Lebensstil in unserer Gesellschaft (die über ihre Verhältnisse lebt) oft als rückständig belächelt und nicht als zukunftsorientiert empfunden?

Fortschrittsfeindlich

Für Absagen von akademischen Einladungen, welche einen Flug erfordert hätten, habe ich auch schon Ausreden verwendet, ohne meinen wahren Grund zu nennen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich stehe in Beruf und Alltag für meine Überzeugungen ein. Aber kein Wissenschaftler will als fortschrittsfeindlich gelten.

Unsere Gesellschaft hat es verlernt, über andere Lebensformen und soziale Utopien zu sprechen. Das wird sich dank der Klimajungend hoffentlich ändern. Wollen wir im entscheidenden Jahrzehnt der 2020er-Jahre eine radikale Umkehr bei CO 2 -Ausstoss, Ressourcenverbrauch und Artensterben schaffen, dann müssen wir über einen Systemwechsel und die Konsequenzen für unser Alltagsleben reden.

Viele hoffen, dass wissenschaftlicher Fortschritt allein die Probleme wegzaubern wird. Doch das wird kaum möglich sein, schon gar nicht für die Milliarden Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern, die auch von den Versprechen der Konsumgesellschaft träumen. Technologische Innovationen und Digitalisierung werden Lösungen bringen, aber wir brauchen insbesondere auch soziale Innovationen, also neue Formen des Zusammenlebens und des Wirtschaftens. Kurz: Wir brauchen Visionen für eine nachhaltige Gesellschaft.

Fleischverzicht, Flugscham, Plastik

Auch die Universitäten sind mitschuldig an der lähmenden Sprach- und Orientierungslosigkeit. Man spricht lieber von einer futuristischen Zukunft dank technologischer Revolutionen. In der Schweiz gibt es aktuell keine grossen Forschungsprogramme oder Institutionen zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft, einer Kultur der Nachhaltigkeit oder alternativen Wirtschaftssystemen.

Derweil tun wir Expertinnen und Experten so, als wüssten wir, was richtig und falsch ist. Die eine sagt, dass Fleischverzicht wichtiger sei als Flugscham, der Nächste sieht Plastikabfall als überbewertet. Mit solchen vermeintlichen Antworten lassen wir wenig Raum zum Weiterdenken. Und so lautet mein Neujahrswunsch: Lasst uns frei von Verlustangst über die Zukunft sprechen. In 30 Jahren werden wir in einer fundamental anderen Welt leben. Noch können wir diese mitgestalten. Die kommende Dekade wird dafür entscheidend sein.