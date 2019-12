Viel Stolz, etwas Wehmut und ein wenig Polemik

Im Pullover mit hochgekrempelten Ärmeln steht der Operateur da, die Arme gespreizt und auf dem Kommandopult abgestützt. Emotionen sind ihm keine anzusehen. «Drei, zwei, eins, null.» Dann drückt er die beiden roten Knöpfe, Signaltöne erklingen, und seine Hände zittern nun doch etwas. «Alle Stäbe ein, Niveau gut, Druck ist gut.» Ein langjähriger Mitarbeiter, der anonym bleiben will, hat soeben das Atomkraftwerk Mühleberg für immer abgeschaltet.

Nicht die Chefin der Betreibergesellschaft BKW, der Verwaltungsratspräsident oder eine Bundesrätin übernehmen diesen geschichtsträchtigen Akt. Denn wer das AKW abstellt, muss als «Schalthandlungsberechtigter» ausgebildet und zertifiziert sein. Ansonsten wäre es ein meldepflichtiger Zwischenfall. Es ist eben eine gefährliche Maschine, die keine Show verträgt.

«Das wäre jetzt der grosse Moment gewesen», sagt die Fernsehreporterin. Erst jetzt reagierten die 300 Gäste, die in einem riesigen Festzelt vor dem AKW-Gelände gebannt die Übertragung verfolgen, aber wegen Tonausfällen nicht alles mitbekommen. Sie applaudieren nun, einige Bravorufe sind zu hören. Unter den geladenen Gästen sind auch ein paar AKW-Gegner. Draussen versucht eine nicht eingeladene Gruppe, den Protest ins Fernseh-Livebild zu tragen. Die Leute werden davon abgehalten.

Der Medienaufmarsch könnte eindrücklicher sein. Rund ein Dutzend Kameras drehen sich wie kleine Kräne um die eigene Achse, verlieren sich fast im voluminösen Festzelt. Die deutsche ARD und das linksliberale Vorzeigeblatt «Le Monde» aus dem benachbarten Atomstaat Frankreich sind da, immerhin.

Heimspiel für Wasserfallen

Auf der Bühne wirbt Grünen-Präsidentin Regula Rytz für die Energiewende, also für die Abschaltung aller AKW und den Ausbau der Solar- und Windenergie. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen enerviert sich sichtlich und entgegnet, «wenn für neue Energieanlagen auch nur ein Baum gefällt werden muss, dann ketten sich die Grünen daran». Und übrigens sei heute ja ein nebelverhangener Tag, da funktioniere das mit dem Solarstrom nicht. Dafür erhält er von der versammelten Stromwirtschaft Szenenapplaus.

Ein wichtiger Gast fehlt: Energieministerin Simonetta Sommaruga ist nicht hier. Denn gleichzeitig findet die letzte Bundesratssitzung des Jahres statt. Für Verwunderung sorgt bei der Festgemeinde, dass Sommaruga in ihrer Videobotschaft zwar vom Ausbau der Wasserkraft und der Solarenergie redet, aber das Wort Windkraft nicht in den Mund nimmt. Abwesend ist auch Sommarugas Vorgängerin Doris Leuthard. Sie hat nach der Atomkatastrophe von Fukushima die Energiestrategie 2050 entworfen. Damit wurde der Bau neuer Atomkraftwerke verboten.

Das Festzelt steht nun dort, wo bis 2011 der Bau eines neuen AKW Mühleberg geplant war. Bei der Anfahrt vom Dorf Mühleberg hinunter zum AKW am Aareufer sieht es wie ein gewaltiges Kuppelgebäude aus. Die vielen Gäste aus Wirtschaft, Politik oder Wissenschaft sind an Tischen platziert worden. Sie alle schauen durch die durchsichtige Abschlusswand des Zelts, die den Blick freigibt auf die Hauptdarstellerin des Tages: das AKW und seine vertraute Silhouette mit dem rot-weiss markierten Abluftkamin, dem Reaktorgebäude und der Turbinenhalle.

Lob für Mitarbeiter

Drinnen im Kommandoraum spricht der Leiter des Atomkraftwerks, Martin Saxer, von seinem Herzblut. Ja, er verspüre eine gewisse Wehmut. «Jetzt ist fertig, vorbei.» Die Anlage habe bis zum Schluss sicher funktioniert, «darauf können alle Mitarbeiter stolz sein». Ein Teil der 330 Angestellten verfolgt die Fernsehsendung in der Kantine. 40 Frauen gehören zur Belegschaft. Im Kommandoraum ist seit je ein reines Männerteam am Werk. Auch im Festzelt ist der Frauenanteil klein. Er macht vielleicht so viel aus wie der Anteil, den das AKW Mühleberg bis jetzt zur Schweizer Stromversorgung beitrug: rund 5 Prozent .

«Wir werden die Sicherheit weiterhin hochhalten für die Stilllegung.»Martin Saxer, Leiter des Atomkraftwerks

Das AKW werde auf dem höchsten technischen Stand abgestellt, es könne einem vorkommen, als würde da eine Topanlage weggeschmissen, sagt Saxer. Er blickt gern zurück auf eine Erfolgsbilanz: 130 Milliarden Kilowattstunden Strom habe das Atomkraftwerk in 47 Jahren produziert, das entspreche dem Strom für die Stadt Bern von über 100 Jahren. Einen grösseren Zwischenfall, bei dem Menschen zu Schaden kamen, habe es nie gegeben.

«Wir werden die Sicherheit weiterhin hochhalten für die Stilllegung», verspricht Saxer. Der Rückbau beginnt nach den Festtagen am 6. Januar 2020 und soll 10 bis 15 Jahre dauern. Zuerst werden die Generatoren demontiert und die Brennstäbe ins Abkühlbecken gebracht.

Bis 2024 sollen diese hochradioaktiven Teile ins Zwischenlager in Würenlingen AG abtransportiert sein. Seit sechs Jahren bereitet sich die BKW auf die Stilllegung vor. Sich diese Zeit zu nehmen, sei richtig gewesen, sagt Konzernchefin Suzanne Thoma. Die Mitarbeitenden konnten den Entscheid verdauen, der für viele ein Schock war, und sich für den Rückbau umschulen lassen. Auf die Frage, ob es ein richtiger Entscheid war, das AKW abzuschalten, überlegt ein Mitarbeiter einen Moment und sagt dann, dass er sich nicht dazu äussere.

Höhepunkt des Wandels

Für Konzernchefin Thoma ist es nicht ein Abschalten, sondern ein Umschalten. Sie hat für das Unternehmen, das mehrheitlich dem Kanton Bern gehört, die neue Strategie entworfen. Während die Stromproduktion an Gewicht verliert, expandiert die BKW seit sechs Jahren im Dienstleistungsgeschäft und kaufte im In- und Ausland gegen 100 Firmen aus den Bereichen Gebäudetechnik, Engineering und Infrastruktur.

Die Zahl der Mitarbeitenden stieg von 3000 auf 10’000. Die AKW-Abschaltung ist ein Höhepunkt des Konzernumbaus. Nun kommt die Phase der langfristigen Konsolidierung. Trotz ihres Erfolgskurses hat Thoma jüngst Reibungen mit der Kantonsregierung erlebt, die das hohe Salär der Chefin kritisierte und eine Überprüfung der Spitzengehälter des halbstaatlichen Konzerns verlangte.

Am vehementesten äusserte sich Regierungsrat Christoph Neuhaus, der gestern auch unter den Gästen war. «Die Feier ist für mich ein vorgezogener Abschied», erklärte er. Aufgrund der Direktionsreform wird im neuen Jahr künftig sein Regierungskollege Christoph Ammann für das Energiedossier zuständig sein. Suzanne Thoma und der BKW könnte das recht sein.

Instrumente im Kontrollraum, die den Zustand des Reaktors anzeigen, nachdem die Abschaltung des Reaktors offiziell begonnen hatte.

Die Berner Kantonspolitik ist am Fest gleich mit zwei Generationen vertreten. Urs Gasche, früherer Regierungsrat und nun BKW-Verwaltungsratspräsident, bekennt bestens gelaunt, er habe vor dem grossen Akt gut geschlafen. Die schwierigen Entscheide, die der Abschaltung des AKW vorausgingen, hat der BDP-Politiker hinter sich.

Sein Unternehmen, das sich nicht zuletzt durch Atomausstieg neu als nachhaltiger Dienstleister aufstellen konnte, ist auf Erfolgskurs. Gasche macht keinen Hehl daraus, dass er im Verwaltungsrat der BKW bisweilen mit seiner früheren SP-Regierungskollegin Barbara Egger die Klingen kreuzte. «Das ist heute ein Tag, auf den ich lange gewartet habe», erklärt diese. Mit der Abschaltung gehe eines ihrer politischen Ziele in Erfüllung. Für die Abschaltung seien insbesondere die Stimmen der Frauen im Verwaltungsrat und an der Konzernspitze wichtig gewesen.

Die BKW-Spitze betont, es sei ein unternehmerischer Entscheid gewesen. Sie sei zur Überzeugung gelangt, dass sich die nötigen rund 200 Millionen Franken für Nachrüstungen angesichts der tief gefallenen Strompreise nicht gelohnt hätten, sagt Thoma. Den Atomausstieg hätten aber die Politik und die Bevölkerung beschlossen. Deshalb liege es nicht in der Verantwortung eines Unternehmens, sondern der ganzen Gesellschaft, die Stromversorgung in Zukunft sicherzustellen.

Fokus auf Axpo

Unter den Gästen sind auch Verantwortliche der vier anderen Schweizer AKW, die weiterhin am Netz sind. Fühlen sie sich von der BKW-Zeremonie ermuntert, auch über die Abschaltung ihrer Reaktoren nachzudenken? «Leibstadt hat eine ganz andere Geschichte und Lebensdauer, wir planen, gemäss der Schweizer Energiestrategie bis 2045 Strom zu produzieren», bekräftigt Thomas Franke, Leiter des jüngsten Schweizer AKW.

Die BKW-Feier sei ein emotionaler Moment, bei dem die Kraftwerksleiter zusammenstehen sollten. Knapper äussert sich Thomas Sieber, Chef der Axpo, er sei ja nur als Gast hier. Die Axpo betreibt in Beznau das älteste noch laufende AKW. Man habe bei Beznau andere Entscheide gefällt und denke nicht über einen bestimmten Abschalttermin nach, sagt Sieber.

Die Kampagne der AKW-Gegner zielt nun voll auf Beznau. Die Schlacht um Mühleberg ist geschlagen. Am Tag vor der längsten Nacht des Jahres ist dem AKW Mühleberg der Stecker gezogen worden. Deswegen sollen die Lichter aber nicht ausgehen.