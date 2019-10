Von Greta der Siegerin und Maya der Alten

Der Albtraum aller Klimaleugner ist wahr geworden: Greta hat die Wahlen gewonnen. In ganz besonderem Mass, nicht bloss metaphorisch, trifft das auf den Kanton Tessin zu. Hier zieht nämlich tatsächlich eine Greta für die Grünen in den ­Nationalrat ein. Es handelt sich allerdings nicht um die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, sondern um die junge grüne Lokalpolitikerin Greta Gysin.

Eine weitere Siegerin des gestrigen Tages ist die St. Gallerin Esther Friedli, prominent bislang vor allem als Lebenspartnerin des vor­maligen SVP-Präsidenten Toni Brunner. Friedli schafft auf der SVP-Liste den Einzug in den Nationalrat. Verlierer ist dafür der genannte Toni Brunner. In einem halbsatirischen Wahlvideo hatte er seinen Anhängern empfohlen, auf der SVP-Liste den Namen Esther Friedli durchzustreichen.

Ohne Erfolg blieb der Versuch von Christoph Mörgeli, seinen vor vier Jahren verlorenen Nationalratssitz zurückzuerobern. Für den Zürcher SVP-Politiker war es damals ein krasser Absturz, freilich mit weicher Landung, erhielt er doch einen Posten bei der «Weltwoche» von Parteifreund Roger Köppel. Es würde nicht überraschen, wenn die «Weltwoche»-Redaktion bald ein neues Mitglied begrüsste: Claudio Zanetti, schreib- und vor allem twitterfreudiger Zürcher SVP-Nationalrat – der gestern als einziger seiner Delegation ebenfalls sein Mandat verlor.

Siegerinnen der Wahl sind ganz generell die Frauen: Sie legen im Ständerat zu und sind in einigen Kantonen zum ersten Mal überhaupt vertreten – etwa im Innerschweizer Halbkanton Obwalden, wo sich die SVP-Kantonsrätin Monika Rüegger das einzige Nationalratsmandat holte. Weniger Beachtung fand im gestrigen Wahlgetümmel, dass die Vereinigte Bundesversammlung auch zum ersten Mal eine Frau als Alterspräsidentin erhält. Es handelt sich um die Baselbieter Grüne Maya Graf, die seit 2001 im Nationalrat sitzt und damit dessen dienstältestes Mitglied ist. Sie wird die neue Legislatur im Dezember mit einer Rede eröffnen und die konstituierende Sitzung der Bundesversammlung leiten dürfen – und damit für eine gute Stunde wieder auf dem «Thron» im Nationalratssaal Platz nehmen, den sie vor einigen Jahren als Ratspräsidentin schon einmal besetzte.

Wobei, die Situation ist kompliziert: Graf kandidiert auch für den Ständerat. Sie hat intakte Chancen, beim zweiten Wahlgang vom 24. November den Sieg zu erringen. Die Auftaktrede darf sie aber nur als Nationalrätin halten. Das geht, da sie als Ständerätin erst einige Minuten nach der eröffnenden Sitzung der Vereinigten ­Bundesversammlung vereidigt würde. SP-Doyen Paul Rechsteiner war vor acht Jahren als frisch gewählter Ständerat in derselben Situation – und liess es sich nicht nehmen, die Rede als Alterspräsident zu halten. Die einzige Gelegenheit der gesamten Legislatur, im berüchtigten Schwänzer-Parlament vor voll besetzten Stuhlreihen zu referieren, kann man als Politiker wohl kaum verstreichen lassen.

Ganz zum Schluss verkünden wir noch die eigentliche Sensation dieser Wahl: Der Kanton Bern, notorischer Letzter bei jeder nationalen Auszählung, oft hart an der Grenze zur Geisterstunde, verkündete seine Resultate gestern, man halte sich fest, schon um 20.30 Uhr. Wundern wir uns also nicht, wenn die Berner demnächst noch Geld in den eidgenössischen Finanzausgleich einzahlen, statt aus ihm zu beziehen.

Und zu allerallerletzt sei hier noch auf den Berner Sinn für Selbstironie verwiesen. Kurze Zeit nach Bekanntgabe des Resultats twitterte der Kanton auf seinem offiziellen Account: «Kaum zu glauben: Alle Resultate sind publiziert, wir können uns jetzt schon von Ihnen verabschieden und uns aufs Ohr hauen. Gute Nacht!»