Warum es unbedingt eine Crypto-PUK braucht

Um «Vorkommnisse von grosser Tragweite» zu klären, kann die Bundesversammlung eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) einsetzen. Das mächtige Instrument verwenden National- und Ständerat behutsam, bislang erst viermal, verteilt über ein halbes Jahrhundert – und das ist gut so.

Nun ist nach dem Mirageskandal 1964, der Fichenaffäre 1989, der Geheimtruppe P-26 ein Jahr später und nach den Problemen bei der Pensionskasse des Bundes 1996 zum fünften Mal der Moment gekommen, an dem es eine PUK braucht. Denn es gilt, Vorkommnisse von grosser Tragweite zu untersuchen.

Der US-Geheimdienst CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst haben über Jahrzehnte aus der Schweiz manipulierte Chiffriergeräte an die halbe Welt verkauft. Schweizerische Strafverfolger, Geheimdienstleute, nationale Politiker und auch Bundesräte wussten zumindest in Grundzügen Bescheid über die Zuger Spionagefabrik. Doch niemand schritt ein. Untersuchungen versandeten. So konnten die Amerikaner bis in die Gegenwart die Schweizer Neutralität missbrauchen, um zahlreiche Regierungen, darunter befreundete, zu betrügen und zu belauschen. Sicher mit Wissen des Bundes. Vielleicht sogar unter dessen Mitwirkung.

Die Schweiz kann ihre Lehren aus dem Skandal nur ziehen, wenn sie ihre Geschichte kennt.

Nach den Cryptoleaks-Enthüllungen vor zehn Tagen forderten auch bürgerliche Stimmen eine PUK. Nun sind sie verstummt. Lauter geworden sind stattdessen jene, die verkünden, weshalb es das alles nicht brauche, mit teilweise skurrilen Argumenten. Oft wird behauptet, die Crypto-Affäre sei eine alte, ja unbedeutende Sache.

Zur Erinnerung: Die CIA ist allem Anschein nach erst 2018 – nach 47 Jahren – bei der Crypto AG ausgestiegen. Bekannt ist aber nur, wie die Amerikaner und die Deutschen bis Mitte 90er-Jahre in der Firma im Kanton Zug fuhrwerkten. Gerade zur jüngeren Zeit liegt alles im Dunkeln. Schonungslos aufgeklärt werden muss deshalb zuallererst, was in der Gegenwart passiert ist.

Das ist kein linkes Anliegen, auch wenn das nun behauptet wird. Indem das Parlament diese Aufgabe bestmöglich erledigt, schützt es den Staat – und schwächt ihn nicht. Die Schweiz kann ihre Lehren aus dem Skandal nur ziehen, wenn sie ihre Geschichte kennt.

Eine Demokratie lebt von Gewaltenteilung und gegenseitiger Kontrolle. Es reicht nicht, dass sich die parlamentarische Geheimdienst-Aufsicht exklusiv um die Crypto-Affäre kümmert, nachdem sie den vom Bundesrat eingesetzten Experten Niklaus Oberholzer abgelöst hat. In der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) sitzen zwar unabhängige und kompetente Leute. Doch den Anschein der Befangenheit kann das Gremium als Ganzes nicht aus der Welt schaffen.

Im schlimmsten Fall wussten frühere Mitglieder von der Zuger Spionagefabrik und setzten sich nicht energisch genug dafür ein, dass illegales Tun gestoppt wurde. Sie verpassten Gelegenheiten, aktiv zu werden – zuerst 1992 nach der Verhaftung eines Crypto-Verkäufers im Iran, zuletzt 2015, als erstmals Dokumente die Zusammenarbeit der Firma mit US-Geheimdiensten belegten. Selbst wenn die GPDel in diesen Fällen im Ungewissen gelassen wurde, wirft das kein gutes Licht auf die Aufseher. Es zeigt sich: Die GPDel ist Teil des Problems. Nur eine PUK ist unabhängig.