«Was soll ich in der Stadt? Die Läden sind zu, die Events abgesagt»

«Es geht mir eigentlich den Umständen entsprechend gut. Ich habe nur ein bisschen Bauchweh vom Stress.

Ich habe heute mit der Schweizerischen Botschaft in Peking telefoniert. Leider gibt es keine Neuigkeiten. Kein Wunder. Es ist sicher schwierig für die Botschaft, den paar Schweizern hier in Wuhan eine Ausreise zu ermöglichen. Der Sinn der Quarantäne ist ja gerade, dass niemand herauskommt.

Seit September besuche ich hier in Wuhan die Universität. Ich kenne die Stadt aber bereits von einem früheren Sprachaufenthalt. Ich lebe auf dem Campus. Seitdem am Donnerstag die Quarantäne verhängt wurde, gehe ich nicht mehr in die Stadt. Hier auf dem Campus ist es sicherer, weil die Bevölkerungsdichte weniger hoch ist. Zudem: Was soll ich in der Stadt? Die Malls sind geschlossen, sämtliche Events wurden abgesagt, da grosse Versammlungen jetzt wirklich gefährlich sind. Ausserdem steht der ÖV still. Wenn man kein Velo oder keinen Roller hat, kommt man sowieso nicht weit. Daher bleibe ich hauptsächlich im Zimmer. Ich könnte zwar meine Klassenkameraden auf dem Campus treffen, aber eigentlich schreiben wir uns alle nur.

Es gibt aber auch Studenten, die weniger vorsichtig sind. Einige Leute hier im Campus treffen sich immer noch in den Zimmern und feiern, wie das halt so ist in einem Studentenwohnheim.

«Nicht besonders gut informiert»

Einmal täglich messe ich meine Temperatur. Wenn ich ein Husten verspüre, werde ich nervös, aber dann sage ich mir: Reiss dich zusammen! Es gibt ja jetzt nicht nur noch dieses Virus. Die normalen Erkältungen sind nicht plötzlich zugunsten von Corona verschwunden. Das Winterwetter in Wuhan ist generell schrecklich, und alle sind ständig erkältet.

Manche Informationen teilt uns die Uni direkt über Wechat mit. Auf diesem Weg haben wir zum Beispiel erfahren, dass es in Wuhan ein Virus gibt und dass wir Schutzmasken tragen sollten, die Hände regelmässig waschen, Menschenmassen meiden und so weiter. Auf Wechat hat uns die Uni auch mitgeteilt, dass das neue Semester auf unbestimmte Zeit verschoben ist.

Aber die meisten Informationen kriege ich eigentlich durch meine chinesischen Freunde. Sie leiten mir wichtige Dinge weiter. Wenn auf Wechat von vielen Leuten der gleiche Artikel gepostet wird, weiss ich auch, dass es eine wichtigere Information ist. Aber ehrlich gesagt, fühle ich mich nicht besonders gut informiert.

Es ist eher die Ungewissheit, die zermürbend ist. Aber mit diesem Gefühl bin ich nicht allein. Alle spüren das. In Wuhan und in ganz China.

Ich kann aber auch niemanden dafür verantwortlich machen. Die Chinesen wissen auch nicht, wann die Quarantäne aufgehoben wird. Das liegt auch daran, dass das Virus neu ist und noch viele Fragen offen sind.

Ich habe eigentlich nicht Angst vor dem Virus. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass ich bei jeder Begegnung denke: Jetzt steckt mich diese Person an, und dann muss ich sterben. Es gibt ja viele Infizierte, die wieder gesund sind. Zudem sind die Ärzte hier in Wuhan sehr kompetent. Das Problem ist einfach, dass die Stadt eine grosse Bevölkerung hat und dass den Krankenhäusern wichtige Ressourcen ausgehen, zum Beispiel die Atemschutzmasken.

Solange die allgemeine Ordnung aufrechterhalten werden kann, ist der Alltag erträglich. Es ist einfach langweilig. Wenn aber etwas passieren sollte, ein Stromausfall zum Beispiel, sodass man nicht mehr kochen kann und allenfalls kein Trinkwasser mehr hat, oder wenn die Angst hier plötzlich in Wut umschlägt, dann ist das schon ein Problem. Den Wuhanesen sagt man ein aufbrausendes Temperament nach. Warum? Wegen des schlechten Wetters und des scharfen Essens. Bisher ist aber alles ruhig.

Es ist eher die Ungewissheit, die zermürbend ist. Aber mit diesem Gefühl bin ich nicht allein. Alle spüren das. In Wuhan und in ganz China. Wahrscheinlich wird es in nächster Zeit auch in Europa ankommen.»

