Was haben Sie sich noch nie zu sagen getraut?

Ulrich Giezendanner, SVP, seit 1991

Nationalrat für den Kanton Aargau, bevor er zur SVP wechselte, war der Transportunternehmer bis 1996 Mitglied der damaligen Auto-Partei.

Heute 65, damals 37 Jahre alt.

Was wollten Sie immer schon mal sagen, haben sich aber nie getraut? Dazu kann ich nur sagen, dass ich immer sagte, was ich wollte . . .

Warum sind Sie nicht Bundesrat geworden? (Und sagen Sie jetzt nicht, dass Sie es nicht gewollt hätten.) Sie wissen, dass ich im Jahre 2001 portiert wurde. Tatsächlich hatte ich aber einen schöneren und besseren Beruf, als Bundesrat zu sein. Als Chef und VR-Präsident eines Unternehmens musste ich nie jemanden fragen und konnte entscheiden – der Bundesrat kann ohne Parlament nichts machen! Frustrierend.

Die beste Kritik, die Sie je bekommen haben? 1995 entledigte ich mich meiner künstlichen Haare. Auf der Titelseite einer Zeitung stand: «Die schönste Glatze der Schweiz.» Viele Frauen schrieben mir, dass ich jetzt noch schöner wäre!!!

Mit welchem Politiker aus dem gegnerischen Lager verstanden Sie sich am besten? Mit Andrea Hämmerli (SP). Weil der trotz verschiedener Meinungen immer lachen konnte und immer Mensch blieb.

Wenn Sie König der Schweiz wären, was würden Sie ändern? Ich würde keine Schulden zulassen. Trotz Senkung der Steuern hätten wir als Schweiz einen Riesengewinn, weil ich viele, sehr viele Subventionen und auch Auslandszahlungen stornieren würde.

Was hat sich während Ihrer Amtszeit am meisten verändert? Ich bin 12 kg schwerer geworden.

Was werden Sie künftig endlich wieder mehr tun? Länger schlafen, viel mehr Sport und noch mehr reisen.

Das grösste Geheimnis unter der Bundeshauskuppel? Darf ich erst verraten, wenn ich Ende November aus Amt und Würden scheide.

Was haben Sie auch nach all den Jahren im Bundeshaus noch immer nicht verstanden? Weshalb in einem sogenannt bürgerlichen Parlament mehrheitlich linkslastig entschieden wird.

Was unterschätzen die Wähler an der Arbeit eines Parlamentariers am meisten? Wie viele Auftritte und schriftliche Arbeiten man ausserhalb der Sessionen und Kommissionen zu erledigen hat.

Wann und warum mussten Sie einmal zu welcher Notlüge greifen? Unternehmer sein und gleichzeitig Politiker sein ist eine Gratwanderung. Gelogen habe ich nicht, aber vielleicht einmal etwas nicht gesagt.

Der beste Politwitz, den Sie in Bundesbern gehört haben? Mein lieber Freund Adolf Ogi kommt in den Himmel. An der Himmelspforte grüsste ihn Petrus höflich, sagte ihm aber, dass Adolf Ogi zu Lebzeiten immer nur schönen Frauen Komplimente gemacht hätte. Zur Strafe musste er während drei Monaten mit einer «wüsten Frau» täglich die Milchstrasse hinauf und herunter wandern. Bereits am zweiten Tag traf er Altbundesrat Otto Stich mit einer wunderschönen Frau am Arm. Nach drei Monaten Strafe fragte Ogi Petrus: Lieber Petrus, warum hast du mich so hart bestraft, und mein ehemaliger Bundesratskollege Otto Stich wurde mit einer so schönen Frau belohnt? Petrus antwortete: Bei Otto Stich war das gerade umgekehrt, ich musste die Frau bestrafen.

Das beste Menü im besten Restaurant von Bern? Salat und Fleisch (insbesondere der Salat) im Entrecôte Fédérale.

Wer war an den Apéros die grösste Stimmungskanone? NR Thomas Hurter, SVP.

Der beste Bundesrat Ihrer Amtszeit? Adolf Ogi, Christoph Blocher und Hans-Rudolf Merz (gleichrangig).

Anita Fetz, SP, seit 1999

Im Nationalrat bis 2003, seither vertrat sie den Kanton Basel-Stadt im Ständerat. Von 2012 an amtierte sie als Vizepräsidentin der SP-Fraktion.

Heute 62, damals 42 Jahre alt.

Was wollten Sie immer schon mal sagen, haben sich aber nie getraut? Viele Journalisten sind stark im Austeilen, aber extrem mimosenhaft im Einstecken. Da läuft etwas schief in der Ausbildung, oder . . .?

Warum sind Sie nicht Bundesrätin geworden? (Und sagen Sie jetzt nicht, dass Sie es nicht gewollt hätten.) Doch, weil es stimmt. Ich wurde angefragt und habe abgesagt. Es ist ein Journi-Mythos, dass alle in den Bundesrat wollen. Dazu bin ich viel zu lebenslustig.

Mit welchem Politiker aus dem gegnerischen Lager verstanden Sie sich am besten? Mit einigen. Ob die menschliche Chemie stimmt, hängt nicht von der Parteifarbe ab. Menschliche Tiefflieger gibt es in allen Fraktionen.

Wenn Sie Königin der Schweiz wären, was würden Sie subito ändern? 1. Entkriminalisierung von Cannabis. 2. Energie massiv höher besteuern, Arbeit dafür moderater. 3. Verzehnfachung der Kosten für Paketzustellung im Onlinehandel. Das ist eine gigantische Umweltverschmutzungslawine. 4. Sofortiger Umbau der Altersvorsorge auf Lebensarbeitszeit: wer 45 Jahre erwerbstätig ist, kann in Rente gehen. Für jene mit einer Lehre ist das in der Regel 10 Jahre früher als für jene mit einem Studium. 5. Zusätzliche Umlagerung der Gelder der 2. Säule in die AHV mit Ausbau zu existenzsichernden Renten. Das Kapitalverfahren ist im Zeitalter von Negativzinsen und Anlagenotstand für die Arbeitnehmenden ein ständiger Enteignungsprozess. Und verteuert zusätzlich unsere Mieten.

Das beste Menü im besten Restaurant von Bern? Hackbraten mit Hörnli und Apfelmus im Della Casa.

Was hat sich während Ihrer Amtszeit am meisten verändert? Die Komplexität der Geschäfte in einer globalisierten Welt. Einfache Lösungen gibt es nur in der Theorie.

Das grösste Geheimnis unter der Bundeshauskuppel? No comment. Sonst wäre es nämlich keines mehr.

Was haben Sie auch nach all den Jahren im Bundeshaus noch immer nicht verstanden? Warum die Mehrheit im Ständerat immer noch so zickig tut, wenn es um die öffentliche Erfassung aller Abstimmungen geht.

Was unterschätzen die Wähler am meisten? Dass die wirkliche Arbeit in den Kommissionen stattfindet und Politik Teamwork ist. Das ist auch das Interessante an der Politik. Du musst mit vielen unterschiedlichen Leute im und ausserhalb des Parlamentes zusammenarbeiten.

Was werden Sie nicht vermissen? Das Aktenlesen am Sonntag. Damit ist Schluss – was für eine schöne Aussicht.

Der beste Bundesrat in Ihrer Amtszeit? Eveline Widmer-Schlumpf: hoch kompetent, integer und furchtlos.

Der grösste Ärger? Wütend gemacht hat mich der Entscheid, Schweizer Waffen auch in Bürgerkriegsländer zu verkaufen. Ich sehe das als Angriff auf die Werte der Schweiz. Gegen unser Neutralitätsgebot und ganz fundamental gegen unser Prinzip der Humanität. Ich fass es nicht – Arbeitsplätze hin oder her.

Welche Person hat Sie immer am besten unterstützt? Mein Mann. Er war nicht immer gleicher Meinung, sodass ich schon zu Hause meine Argumente schärfen konnte. Und er und ein paar gute Freunde haben mich in die Codes und die Dynamik von männerdominierten Gremien eingeweiht. Das hat meinen Einfluss und meinen Spass in diesen Gremien deutlich erhöht.

Philipp Müller, FDP, seit 2003

Bis 2015 Nationalrat, seither Ständerat für den Kanton Aargau. Von 2012 bis 2016 Parteipräsident der FDP.

Heute 67, damals 51 Jahre alt.

Was wollten Sie immer schon mal sagen, haben sich aber nie getraut? Ich war nicht gerade dafür bekannt, dass ich aufs Maul hocke. Und nachtreten – wie das nach Rücktritten immer mal wieder der Fall ist – werde ich schon gar nicht.

Warum sind Sie nicht Bundesrat geworden? (Und sagen Sie jetzt nicht, dass Sie es nicht gewollt hätten.) Doch, genau das sage ich. Ich war sehr lange ganz nahe an den Bundesräten und habe gesehen, dass dieses Amt einen sprichwörtlich verschlingen kann. Mir ist es aber immer wichtig gewesen, dass ich selbst über meine Agenda bestimmen kann.

Die beste Kritik, die Sie bekommen habe? Während meiner 16 Jahre in Bern habe ich Tausende Zuschriften erhalten. Interessant sind aber jene, die gänzlich unter die Gürtellinie schiessen. Die schreiben das Nomen klein, dafür das Adjektiv gross, und die Interpunktionen werden nach dem Zufallsprinzip gesetzt. Das kommt fast einer Diagnose gleich.

Mit welchem Politiker aus dem gegnerischen Lager verstanden Sie sich am besten? Besonders beeindruckt haben mich die rhetorischen Fähigkeiten des 2017 verstorbenen grünen Nationalrats Daniel Vischer. Der konnte sogar ganze Kommissionsberichte in freier Rede und rhetorisch brillant vortragen.

Wenn Sie König der Schweiz wären, was würden Sie ändern? Als Monarch würde ich die Monarchie abschaffen und das Politsystem der Schweiz so wiederherstellen, wie es heute ist. Das Mitspracherecht des Volkes ist sehr wichtig, bewahrt es doch das Parlament in der Regel vor exzessiven gesetzgeberischen Untaten. Was unterschätzen die Wähler an der Arbeit eines Parlamentariers am meisten? Dass auch Parlamentarier nur Menschen sind und Fehler machen. Allerdings sollte man denselben Fehler nur einmal machen, es gibt ja noch genügend neue Fehler, die man auch noch machen kann.

Der beste Bundesrat Ihrer Amtszeit? Couchepin war speziell, sehr autoritär, sehr belesen. Und konnte trotzdem sehr kumpelhaft sein.

Was werden Sie sicher nicht vermissen? In letzter Zeit hat sich die unselige Mode eingeschlichen, dass Informationsanlässe bereits am Morgen früh noch vor der Session durchgeführt werden. Da der Wecker für mich ein feindliches Gerät ist, werde ich das sicher nicht vermissen.

Wann und warum mussten Sie einmal zu einer Notlüge greifen? Nie! Ob das jetzt eine Notlüge sein könnte?

Was hat sich während Ihrer Amtszeit am meisten verändert? Das Aufkommen der sozialen Medien. Heute kann jede und jeder seinen Gedanken freien Lauf lassen. Teilweise kommen da ganz üble Dinge rein. Es gibt einige Leute, die glauben, Politiker seien grundsätzlich dumm, dreist und blöd. Offenbar ist unser politisches System wirklich gut, dass es angeblich derart doofe Politiker aushält.

Der beste Politwitz, den Sie in Bundesbern gehört haben? Ich kann noch nicht zurücktreten, ich muss noch dieses oder jenes Dossier zu Ende bringen. Dabei ist der Friedhof voll von Unersetzlichen.

Wer hat Sie am meisten unterstützt? Meine Frau Valesca. Sie hat meine vermüllerten Texte jeweils gelesen und in eine politisch korrekte Form gebracht.

Das beste Menü im besten Restaurant von Bern? Nüsslisalat mit Ei im Bundeshausrestaurant Galerie des Alpes.

Hans Grunder, BDP, seit 2007

Gewählt als Berner SVP-Nationalrat, gründete er 2008 die BDP und amtierte bis 2012 als Parteipräsident.

Heute 63, damals 51 Jahre alt.

Ihre bitterste Niederlage und der grösste Erfolg? Zu den Erfolgen gehört sicher die Wiederwahl von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, ein Projekt, über das man ein Buch schreiben könnte – zum Beispiel, wie man einen gewissen Parteipräsidenten aus dem Wallis an der Nase rumführte. Die grösste Enttäuschung war dann aber sicher vier Jahre später, als es nicht mehr gelang, Frau Widmer-Schlumpf für eine erneute Kandidatur zu überzeugen, respektive es nicht möglich war, die Mitteparteien näher zusammenzubringen.

Warum sind Sie nicht selber Bundesrat geworden? Weil meine liebe Frau die Scheidung eingereicht hätte.

Die interessanteste Rückmeldung, die Sie bekommen haben? Unmittelbar vor der Pressekonferenz, in der wir bekannt gaben, dass wir uns von der SVP abspalten, hat mich Christoph Blocher angerufen und grosses Verständnis und Achtung für mein Tun und Handeln offenbart. Selbstverständlich hat er dann noch nachgeschoben, ich solle es mir doch noch einmal überlegen.

Wenn Sie König der Schweiz wären, was würden Sie ändern? Den König abschaffen.

Was hat sich während Ihrer Amtszeit am meisten verändert? Die Kompromissbereitschaft, die Suche nach mehrheitsfähigen Lösungen nimmt im Parlament beängstigend ab. Zu viele Politiker und Politikerinnen finden den Schalter, um den Wahlmodus zu verlassen, nicht mehr.

Was werden Sie künftig endlich wieder mehr tun? Als noch echter Milizparlamentarier war für mich Politik nie die Hauptsache, von daher wird mein Leben nun nicht auf den Kopf gestellt. Statt in den «WK» nach Bern zu gehen, werde ich diese Zeit nutzen, um mit meiner Frau und Familie lang geplante Reisen zu machen.

Was haben Sie auch nach all den Jahren im Bundeshaus noch immer nicht verstanden? Da gibt es vieles. Zum Beispiel, dass es immer wieder Parlamentsmitglieder gab und gibt, für die die Fragestunde der Höhepunkt der Session ist. Oder dass das entsprechende Bundesratsmitglied bei der Behandlung von Volksinitiativen sich das ganze «Palaver» stundenlang oder tagelang anhören muss.

Sind Sie froh, dass Sie jemand nicht mehr sehen müssen? Den Mörgeli habe ich nach seiner Abwahl nie vermisst, und auch den Köppel werde ich nicht vermissen, aber auch diese zwei dürfen mir in Zukunft begegnen, wenn sie denn möchten.

Wann mussten Sie zu einer Notlüge greifen? Ich war zu einem Live-Streitgespräch im Radio DRS eingeladen und habe mich schlicht in der Zeit vertan. Beim Hinfahren hörte ich Radio und der Moderator liess mich auf diese Weise wissen, dass ich im Studio fehlte. Da musste halt dann der Verkehrsstau geradestehen, obschon es diesen nicht gegeben hat.

Welche Person hat Sie stets am besten unterstützt? Da gibt es selbstverständlich mehrere, aber für mich ganz klar auf dem Podest stehen meine ganze Familie, und hier natürlich meine liebe Frau Sandra. Gerade die turbulenten Zeiten der Parteigründung, die Zeit der grossen Anfeindungen und Morddrohungen hätte ich ohne ihre Unterstützung nicht durchgestanden.

Wer war an den Apéros die grösste Stimmungskanone? Da gibt es nur einen, meinen grossen Freund, Nationalrat Lorenz Hess, der jeden Bundesrat, jeden Politiker in seinem Dialekt grossartig imitieren kann, je später die Stunde, desto besser die Imitation.