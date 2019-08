Das Berner Stadtparlament, der Stadtrat, bot letzten Donnerstagabend ein unrühmliches Schauspiel. «Wir haben uns vor der ganzen Schweiz blamiert», gab Ratspräsident Philip Kohli (BDP) am Morgen danach kleinlaut zu. Was war geschehen? Es ging ums Velo; in Bern, der linksten Stadt der Schweiz, seit je ein Feld für ideologisch aufgeladene Schlachten. Und es ging darum, dass die erfolgsgewohnten Parteien des Rot-Grün-Mitte-Bündnisses (RGM) eine seltene und peinliche Niederlage ausbügeln wollten.

2017 hatte «Veloministerin» Ursula Wyss (SP) beim Rat 750'000 Franken für eine Werbekampagne fürs Radfahren bestellt. Die Grüne Freie Liste (GFL), das M in RGM, Partei von Stadtpräsident Alec von Graffenried und stolz darauf, bisweilen das Zünglein an der Waage zu sein, war bei der entsprechenden Abstimmung genau das – unfreiwillig: Weil die GFL-Parlamentarier die Abstimmungsfrage falsch verstanden hatten, verhalfen sie einem bürgerlichen Kürzungsantrag zum Sieg.

Konfuse Stimmenzähler

Am Donnerstag nun stand ein Nachkredit auf der Traktandenliste, der das Malheur korrigieren sollte. Das Parlament tagte ausnahmsweise in einem Säli im Vorort Ostermundigen, wo es keine Abstimmungsanlage gibt. Überraschend kamen die Stimmenzähler auf ein knappes Nichteintreten auf das Geschäft, obschon Bürgerliche und GLP nur über 31 von 80 Sitzen verfügen und die GFL die Frage diesmal richtig verstanden hatte.

Das Resultat sorgte für Lärm bei den Linken. Offenbar gingen Parlamentsmitglieder bei der Zählung vergessen. Ratspräsident Kohli ordnete eine Wiederholung der Abstimmung an, welche das Resultat ins Gegenteil verkehrte. Das wiederum versetzte die Bürgerlichen in Rage: Wie Kohli im «Blick» entrüstet rapportierte, stürmten etliche Linke von ihrer «gemütlichen Rauchpause» in den Saal und sorgten so für den Umschwung – vergeblich hatte sie Kohli gebeten, sich aus Fairnessgründen der Stimme zu enthalten.

Darauf wurde es richtig laut im Tellsaal zu Ostermundigen. Antrag um Antrag, hässige Voten, Zwischenrufe von den hinteren Bänken. Als Ratspräsident Kohli gegen 22 Uhr vorschlug, die Sitzung abzubrechen, war die Zustimmung klar und unbestritten. Immerhin.

Nichts ging mehr im Tellsaal zu Ostermundigen. Foto: @luziustheiler (Twitter)

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass der Berner Stadtrat für negative Schlagzeilen sorgt. Schon vor über zehn Jahren verglich Erich Hess (SVP) in einer Debatte Asylbewerber mit Ameisen und erhielt erstmals nationale Aufmerksamkeit. Rüpel gibts im Berner Parlament indes auf beiden Seiten: So nannte ein SP-Stadtrat Mitglieder der Mitteparteien GFL und GLP während einer Ratssitzung einmal «Arschlöcher», weil sie sich eine abweichende Meinung erlaubten.

Neben verbalen Ausfällen ist es seine Ineffizienz, die das Berner Stadtparlament regelmässig in schlechtem Licht dastehen lässt. Angesichts der RGM-Phalanx ohnmächtige SVPler bremsen den Betrieb seit Jahren mit einer Flut von Vorstössen aus; links und rechts lässt man es sich nicht nehmen, auch über Postulate breit zu diskutieren, also über Geschäfte ohne bindenden Charakter. Und jahrelang artete die Budgetdebatte im Herbst zu epischen Redeschlachten aus. 2009 wurde das Budget morgens um 3 Uhr nach 15-stündiger ­Debatte verabschiedet. Vor den Ratsmitgliedern machte die Abstimmungsanlage im Rathaus schlapp: Wegen der Flut an Anträgen war ihr Speicher gegen Mitternacht voll.

Es tut sich einfach nichts

Ein Musterbeispiel für Ineffizienz bot 2017 eine «Sonderdebatte» zum autonomen Kulturzentrum Reitschule, das zuverlässig für gehässige Diskussionen sorgt. Damals verlangten die Bürgerlichen nach Ausschreitungen diese Form der Debatte, bei der keine konkreten Anträge behandelt werden, sondern alle einander wieder einmal ihre sattsam bekannte Meinung sagen können. Weil der Stadtpräsident seine Redezeit überzog, konnte der zuständige Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) am Ende nichts mehr sagen. Dabei hätte er sich doch bei der Polizei bedanken wollen.

Die Ineffizienz des Ratsbetriebs ist seit Jahren Thema. Es gehört zur Antrittsrede neuer Ratspräsidenten, eine straffe Sitzungsleitung zu versprechen. Folgenlos. Unter Politisierenden und Medienschaffenden hört man zwei Gründe für die Misere: Einerseits führten die klaren Mehrheitsverhältnisse zur Polarisierung – RGM könne sein Powerplay notfalls auch ohne gute Argumente durchziehen, während den Bürgerlichen nur lärmige Obstruktion bleibe. Andererseits ist die Fluktuation seit langem hoch. So waren am Ende der beiden letzten Legislaturen 2012 und 2016 noch die Hälfte der gewählten Volksvertreter im Amt. Dabei geht jeweils viel Know-how verloren.

In Ostermundigen getagt hat der Stadtrat am Donnerstag übrigens, weil Bern und die klamme Agglo-Gemeinde über eine Fusion sprechen. Die Sitzung «extra muros» hätte in Ostermundigen Vertrauen für die Berner Politik schaffen sollen.