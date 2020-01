Wirtschaft will Bauern mit mehr Geld ködern

Die Wirtschaft macht Druck, dass es zum Freihandelsabkommen mit den USA kommt. Nach Einschätzung der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer (Amcham), einem mächtigen Gremium, in dem fast alle bedeutenden Wirtschaftsführer sitzen, wird es aber bei der Landwirtschaft Zugeständnisse brauchen. Martin Naville, Präsident der Amcham, sagt: «Ein Freihandelsabkommen mit den USA wird auch die Landwirtschaft miteinbeziehen.»

Er glaubt zwar, es werde möglich sein, gute Lösungen zu finden, was gentechnisch veränderte Nahrungsmittel oder Antibiotika im Fleisch betrifft – beides Gründe, die einen ersten Anlauf vor 14 Jahren scheitern liessen. «Dann müssen wir versuchen, möglichst lange Übergangsfristen auszuhandeln. Dort, wo es trotzdem noch einen Schaden gibt, müssen wir ihn finanziell ausgleichen. Das könnte man über erhöhte Direktzahlungen tun.» Welche Summe man sich als Ausgleich für die Bauern vorstellt, ist unklar. Hinter vorgehaltener Hand ist von einer Milliarde Franken die Rede. Dagegen regt sich bereits Widerstand.

Weiter warnt Naville: «Wir brauchen das Freihandelsabkommen zur Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen als eine Art Lebensversicherung gegenüber der EU. Denn wenn diese vor uns abschliesst, wird es zur Verlagerung von Arbeitsplätzen in die EU kommen.» Darum fordert er Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA: «Parmelin hat begriffen, dass er Bundesrat und nicht Parteivertreter ist. Mit ihm ist es vielleicht einfacher als mit einem Industriellen, mit den Bauern einen Kompromiss zu finden.»

FDP-Wirtschaftsmann Walti nicht abgeneigt

Das wird schwierig. Die Forderung nach mehr Subventionen, um die Bauern für ein Abkommen mit den USA zu gewinnen, findet in der Politik einzig bei FDP-Wirtschaftsmann Beat Walti Unterstützung: «Sollte es zu einem Abkommen mit Agrarfreihandel kommen, wird man wohl über Unterstützungsmassnahmen für die Landwirtschaft nachdenken müssen», sagt Walti. Doch er fügt an: «Kaum akzeptabel wären aber zusätzliche langanhaltende generelle Subventionen. Denkbar wären allenfalls vorübergehende Strukturhilfen, die eine Anpassung an neue Marktsituationen abfedern.»

Strikt und kompromisslos dagegen sind bisher Vertreter aller anderen Bundesratsparteien und auch die Bauern selbst. SP-Wirtschaftspolitiker Beat Jans sagt: «Von einem Deal Subventionen für ein Freihandelsabkommen halte ich nichts. Den Import von Ramschprodukten zuzulassen, um danach den Bauern mit Steuergeldern das Überleben zu sichern, ist keine Lösung und geht gar nicht.»

Neue Subventionen finden kaum Anklang

CVP-Präsident Gerhard Pfister sagt: «Es wäre grundfalsch, ein Freihandelsabkommen mit weitgehendem Agrarfreihandel abzuschliessen. Ein solcher Vertrag lohnt sich nicht. Und die Bauern dafür mit Subventionen zu entschädigen, sehe ich sehr kritisch.» Für die wirtschaftsnahe CVP-Aussenpolitikerin Elisabeth Schneider-Schneiter ist klar: «Wir brauchen ein Abkommen, mit dem wir die Landwirtschaft mit an Bord holen können.» Da brauche es weiterhin Agrarschutz: «Es wäre grundfalsch, die Bauern mit neuen Subventionen kaufen zu wollen.»

Bauernpräsident Markus Ritter, auch er CVP-Nationalrat, sagt: «Das Preis- und Subventionsniveau bei den Lebensmitteln ist einigermassen ausgewogen und in der Bevölkerung akzeptiert. Mit mehr Subventionen würden wir dies gefährden oder gar zerstören. Die Bauern werden sich nicht durch Subventionen für ein Freihandelsabkommen kaufen lassen.»

Roland Büchel von der SVP, die sich als Wirtschafts- und Bauernpartei versteht, kann der Idee nichts abgewinnen: «Die USA wollen einen gewissen Industrieschutz. Das müssen wir akzeptieren. Sie müssen dagegen akzeptieren, dass wir zum Schutz der einheimischen Produktion einen gewissen Agrarschutz brauchen. Den Agrarfreihandel mit Subventionen zu erkaufen, ist inakzeptabel und keine Option.» Aus der SVP sind aber auch Stimmen zu hören, die notfalls doch mithelfen würden.

Lesen Sie zu diesem Thema auch den Kommentar von Chefredaktor Arthur Rutishauser.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App